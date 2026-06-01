福島県産の桃が主役、パフェのようなかき氷とジューシーなカクテル「ももプリ氷 ＆ Summer Cocktail」【ウェスティンホテル仙台】

森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社

ウェスティンホテル仙台(仙台市青葉区一番町、総支配人 下重 和之)では、ラウンジ＆バー ホライゾン(26階)にて、2026年7月18日(土)～8月31日(月)の期間、福島県産の桃を主役にした夏季限定のかき氷「ももプリ氷」と「Summer Cocktail(サマーカクテル)」を発売いたします。

「ももプリ氷 ＆ Summer Cocktail」イメージ

毎年夏の訪れとともに親しまれてきたウェスティンホテル仙台のかき氷。この時期だけの楽しみとして登場します。

今年は、福島県福島市の菱沼農園の桃をチョイス。たっぷりと太陽の光を浴び、水分や大地の栄養をたっぷり蓄えて、美味しい果実が誕生します。フレッシュな桃をふんだんにトッピングした「ももプリ氷」は、果実そのものの瑞々しさを存分に味わえる逸品に仕立てました。ベースには、瀬戸田レモンとクリームを加えた自家製の氷を使用し、レモンが香るやさしい口どけに。ラズベリーソースのほどよい酸味が桃の甘味を引き立て、和三盆を使ったプリン、クリーミーなフロマージュブランのエスプーマをトッピングすることで、かき氷に意外性と楽しさをプラス。スプーンを進めるごとに味わいと食感が変化し、パフェのような幸福感に満ち溢れます。

また、同期間に桃の果実味をダイレクトに味わえるフレッシュピーチベリーニや、クラフトコーラの奥深い香りを楽しむカクテルとともに涼を感じていただけます。

午後のひとときに、冷たい氷と桃の甘さに心ときめく、夏ならではの味わいをお楽しみください。

かき氷「ももプリ氷」について

毎年ご好評をいただいているウェスティンホテル仙台の夏の風物詩・かき氷を、今年もパティシエが当ホテルならではのスタイルに仕上げました。

福島県の菱沼農園の桃を存分に味わっていただけるよう、瀬戸田レモンとクリームを加えた自家製の氷に、桃の甘さを引き立てるラズベリーソース、和三盆のプリン、フロマージュブランのエスプーマをトッピングしました。添えられたカラメルソースとともにお召し上がりください。

「ももプリ氷」イメージ

「ももプリ氷」の概要

実施日：2026年7月18日(土)～8月31日(月)

場所：ラウンジ＆バー ホライゾン(26階)

時間：14:00～23:00(最終入店・ラストオーダー22:00)

料金： 3,300円

※掲載の料金はサービス料・消費税込みの料金です。

※記載の営業時間およびメニュー内容は変更になる場合がございます。

「Summer Cocktail」について

開放的なラウンジ＆バーで、バーテンダーが季節の恵みを引き立てたカクテルです。

ダイレクトに桃を味わっていただけるよう、ピューレ状にした果肉にシャンパンを合わせた「フレッシュピーチベリーニ」のほか、ラム酒をベースにスパイスの香りと、甘味、苦味などを合わせた「クラフトコーラ」をラインナップいたします。

「Summer Cocktail」イメージ

「Summer Cocktail」の概要

実施日：2026年7月18日(土)～8月31日(月)

場 所：ラウンジ＆バー ホライゾン(26階)

時 間：14:00～23:00(最終入店・ラストオーダー22:00)

料 金：単品価格 フレッシュピーチベリーニ 3,500円、クラフトコーラ 2,000円

セット価格 ももプリ氷＆フレッシュピーチベリーニ 6,500円

ももプリ氷＆クラフトコーラ 5,200円

※掲載の料金はサービス料・消費税込みの料金です。

※記載の営業時間およびメニュー内容は変更になる場合がございます。

＜ご予約・お問合せ先＞

ウェスティンホテル仙台

TEL：022-722-1234 URL：https://www.the-westin-sendai.com

ウェスティンホテル＆リゾートについて

ウェスティンホテル＆リゾートは、10年以上にわたりホスピタリティ業界におけるウェルネス分野のグローバルリーダーとして、ブランドのウェルビーイングの柱である「Sleep Well(よく眠る)」「Eat Well(よく食べる)」「Move Well(よく動く)」を通じて、旅先でのストレスを軽減し、お客様がより充実した滞在を体験できるようサポートしています。世界45の国と地域に245以上のホテルおよびリゾートを展開し、象徴的で受賞歴を誇る「Heavenly(R) Bed(ヘブンリーベッド)」をはじめ、24時間利用可能なフィットネススタジオ、WestinWORKOUT Routes、用途に応じて利用できるGear LendingプログラムなどのウェスティンWORKOUT(R)、さらに栄養バランスに優れた美味しいメニューを提供する「Eat Well」など、特徴的なウェルネス体験を提供しています。詳細は公式ウェブサイト(www.westin.com)をご覧いただくほか、X、Instagram、TikTok、Facebookでも最新情報をご確認ください。ウェスティンは、マリオット・インターナショナルが提供するグローバル旅行プログラム「Marriott Bonvoy(R)」にも参加しています。本プログラムでは、多彩なブランドポートフォリオに加え、Marriott Bonvoy Momentsでの限定体験や、無料宿泊特典、エリートステータスなどの充実した特典を会員の皆様にご提供しています。入会は無料で、詳細はmarriottbonvoy.comよりご確認いただけます。