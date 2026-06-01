SNS運用会社の27歳社長が福祉経験ゼロから就労継続支援B型事業所を開所。

株式会社ミライト

■ こんな方に来てほしい

「働きたい気持ちはあるのに、なぜか体が動かない」

「職場の人間関係がしんどくて、もう疲れてしまった」

「家にいるときが一番ラクだけど、このままでいいのか不安」

「SNSや動画編集が好きだけど、それが仕事になるとは思っていなかった」

そういう気持ちを抱えている方のために、この施設を作りました。

■ 開所の背景

代表の荒井裕（27歳）は、SNS運用代行会社・飲食店を経営する中で、

「クリエイティブなスキルを持ちながら、働く場所に出会えていない人」

が周囲に多いことに気づきました。

動画編集が得意、SNSのセンスがある、料理が好き。

そういった才能を持ちながら、障害や生きづらさによって働く機会を

得られていない人たちの存在が、開所の原点です。

「福祉の資格も経験もゼロだった」という荒井は、開所準備の約1年間、空家賃・行政の壁・内装DIYなどすべての困難をSNSでリアルタイムに公開してきました。

その「ど素人が福祉施設を作る」ドキュメンタリーが多くの共感を呼び、

開所前からSNSフォロワーや問い合わせが集まっています。

■ クリエイティブラボ四条大宮でできること

SNS運用・動画編集 InstagramやTikTokの投稿作成、Canvaを使った画像デザイン、

CapCutを使った動画編集など。

「SNSを見るのが好き」という感覚が、そのままスキルになります。

スイーツ製造 焼き菓子・生菓子の製造補助。手を動かして作ることが好きな方に向いています。将来的には自社スイーツブランドとして販売予定です。

🍗 飲食店業務 提携先の吉田チキン京大前店での施設外就労にも対応。接客・調理補助・清掃など、飲食業界で働く体験ができます。

軽作業 梱包・仕分けなど、黙々と集中して取り組める作業も用意しています。

■ 通い方について

毎日来なくて大丈夫です。週1日・午前中だけのスタートでも歓迎します。「今日は気分が乗らない」という日があっても構いません。あなたのペースに合わせて、スタッフが一緒に考えます。

■施設概要

施設名：クリエイティブラボ四条大宮

種別：就労継続支援B型事業所

開所日：2026年6月1日

所在地：京都市中京区壬生相合町25-4 デイスターアベニュー103

アクセス：京福電鉄 四条大宮駅 徒歩7分／阪急 大宮駅 徒歩8分

営業時間：月～金 10:00～16:00（祝日・年末年始除く）

定員：20名

Instagram：https://www.instagram.com/creative_lab_shijoomiya/

LINE公式：https://lin.ee/uK8tClA

■ 代表コメント

「福祉の資格も経験もゼロのまま、この施設を作りました。でも、それよりも大事なことがあると思っていて。才能があるのに、社会の外に置かれている人たちに、ちゃんとした仕事の場所を作りたかった。ここに来てよかった、と思ってもらえることだけを考えてやってきました。まず見学だけでも来てください。一緒に話しましょう。」

代表取締役 荒井裕（ゆうまろ）

■ お問い合わせ

LINE公式アカウント

https://lin.ee/uK8tClA

見学・体験の予約も随時受け付けています。まずはお気軽にご連絡ください。

Instagram

https://www.instagram.com/creative_lab_shijoomiya/

開所までの準備過程・施設の様子を毎日更新中です。



会社概要

会社名：株式会社ミライト

所在地：京都市中京区壬生相合町25-4 デイスターアベニュー103

代表取締役：荒井裕

事業内容：就労継続支援B型事業所の運営・SNS運用代行・飲食店経営

HP：http://miraito-lab.com