SNS運用会社の27歳社長が福祉経験ゼロから就労継続支援B型事業所を開所。
■ こんな方に来てほしい
「働きたい気持ちはあるのに、なぜか体が動かない」
「職場の人間関係がしんどくて、もう疲れてしまった」
「家にいるときが一番ラクだけど、このままでいいのか不安」
「SNSや動画編集が好きだけど、それが仕事になるとは思っていなかった」
そういう気持ちを抱えている方のために、この施設を作りました。
■ 開所の背景
代表の荒井裕（27歳）は、SNS運用代行会社・飲食店を経営する中で、
「クリエイティブなスキルを持ちながら、働く場所に出会えていない人」
が周囲に多いことに気づきました。
動画編集が得意、SNSのセンスがある、料理が好き。
そういった才能を持ちながら、障害や生きづらさによって働く機会を
得られていない人たちの存在が、開所の原点です。
「福祉の資格も経験もゼロだった」という荒井は、開所準備の約1年間、空家賃・行政の壁・内装DIYなどすべての困難をSNSでリアルタイムに公開してきました。
その「ど素人が福祉施設を作る」ドキュメンタリーが多くの共感を呼び、
開所前からSNSフォロワーや問い合わせが集まっています。
■ クリエイティブラボ四条大宮でできること
SNS運用・動画編集 InstagramやTikTokの投稿作成、Canvaを使った画像デザイン、
CapCutを使った動画編集など。
「SNSを見るのが好き」という感覚が、そのままスキルになります。
スイーツ製造 焼き菓子・生菓子の製造補助。手を動かして作ることが好きな方に向いています。将来的には自社スイーツブランドとして販売予定です。
🍗 飲食店業務 提携先の吉田チキン京大前店での施設外就労にも対応。接客・調理補助・清掃など、飲食業界で働く体験ができます。
軽作業 梱包・仕分けなど、黙々と集中して取り組める作業も用意しています。
■ 通い方について
毎日来なくて大丈夫です。週1日・午前中だけのスタートでも歓迎します。「今日は気分が乗らない」という日があっても構いません。あなたのペースに合わせて、スタッフが一緒に考えます。
■施設概要
施設名：クリエイティブラボ四条大宮
種別：就労継続支援B型事業所
開所日：2026年6月1日
所在地：京都市中京区壬生相合町25-4 デイスターアベニュー103
アクセス：京福電鉄 四条大宮駅 徒歩7分／阪急 大宮駅 徒歩8分
営業時間：月～金 10:00～16:00（祝日・年末年始除く）
定員：20名
Instagram：https://www.instagram.com/creative_lab_shijoomiya/
LINE公式：https://lin.ee/uK8tClA
■ 代表コメント
「福祉の資格も経験もゼロのまま、この施設を作りました。でも、それよりも大事なことがあると思っていて。才能があるのに、社会の外に置かれている人たちに、ちゃんとした仕事の場所を作りたかった。ここに来てよかった、と思ってもらえることだけを考えてやってきました。まず見学だけでも来てください。一緒に話しましょう。」
代表取締役 荒井裕（ゆうまろ）
■ お問い合わせ
LINE公式アカウント
https://lin.ee/uK8tClA
見学・体験の予約も随時受け付けています。まずはお気軽にご連絡ください。
https://www.instagram.com/creative_lab_shijoomiya/
開所までの準備過程・施設の様子を毎日更新中です。
会社概要
会社名：株式会社ミライト
所在地：京都市中京区壬生相合町25-4 デイスターアベニュー103
代表取締役：荒井裕
事業内容：就労継続支援B型事業所の運営・SNS運用代行・飲食店経営
HP：http://miraito-lab.com