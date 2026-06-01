「阪神タイガース」×「NICE WEATHER」コラボアイテム、本日6月1日（月）予約開始。大阪発、応援の熱量を日常にも落とし込むコラボコレクション

株式会社ユナイテッドアローズ

株式会社ユナイテッドアローズ（代表取締役 社長執行役員 CEO: 松崎 善則、本社所在地：東京都渋谷区）が展開する、韓国発のライフスタイルセレクトショップ「NICE WEATHER（ナイスウェザー）」は、プロ野球球団「阪神タイガース」承認のコラボレーションアイテムの予約発売の受付を、 本日2026年6月1日（月）に開始します。双方の象徴的な色やアイコンをデザインに取り入れた遊び心とコラボ感にあふれるTシャツ、キャップ、トートバッグ計6種で、いずれも球場はもちろん街中のデイリーユースとしても活躍するアイテムです。

「阪神タイガース」は、兵庫県西宮市にある阪神甲子園球場を本拠地とし、プロ野球セ・リーグに所属する球団です。関西エリアを中心に圧倒的な人気を誇り、熱狂的な応援文化のもと、長い歴史と伝統の中で多くのファンに支持され続けています。

「NICE WEATHER」は、2025年4月に日本国内第1号店として誕生した阪急うめだ本店(https://store.united-arrows.co.jp/brand/nw/stores/nwud.html)と、2026年5月22日（金）にオープンした心斎橋店(https://store.united-arrows.co.jp/brand/nw/stores/nwss.html)の2店舗を大阪市内で展開しています。関西エリアのご当地企画として「阪神タイガース」とのコラボレーション企画が実現しました。野球場での観戦という特別な時間だけではなく、日常生活の中でもチームを応援したい、熱量を楽しみたいというファンの皆様に向けて、「阪神タイガース」の象徴的なアイコンと「NICE WEATHER」の感性を掛け合わせたアイテムを提案。球団のマスコットキャラクター「トラッキー」が「NICE WEATHER」のアイテムを着用したデザインや、「NICE WEATHER」と「阪神タイガース」を掛け合わせた「NICE TIGERS」のロゴを取り入れたりと、双方のキャラクターや世界観を表現した遊び心あふれるコラボコレクションです。

■「阪神タイガース」「NICE WEATHER」コラボアイテムの概要について

・Tシャツ（3種）

価格：7,920円（税込）

カラー：ホワイト、チャコールグレー、イエロー

サイズ展開：S、M、L、XL

古着のような風合いにこだわったユーズド感のあるTシャツ。洗い加工を施すことで柔らかく馴染んだ質感に仕上げました。チャコールグレーとイエローにはピグメント加工を施し、あえて色あせたような表情にすることでヴィンテージライクな雰囲気を演出しています。少しラフでこなれた質感で楽しめる一着です。

１.NW×阪神T PRINT TEE １

https://store.united-arrows.co.jp/brand/nw/item/9200026F0035(https://store.united-arrows.co.jp/brand/nw/item/9200026F0035)

（正面）（背面）

２.NW×阪神T PRINT TEE ２

https://store.united-arrows.co.jp/brand/nw/item/9200026F0036(https://store.united-arrows.co.jp/brand/nw/item/9200026F0036)

（正面）（背面）

３.NW×阪神T PRINT TEE 3

https://store.united-arrows.co.jp/brand/nw/item/9200026F0037(https://store.united-arrows.co.jp/brand/nw/item/9200026F0037)

（正面）（背面）

・キャップ（2種）

価格：5,940円（税込）

カラー：ホワイト、チャコールグレー、イエロー、ロイヤルブルー

スタンダードな野球帽のフォルムで、アメカジテイストのシックスパネルキャップをベースにミニマルに仕上げた一品。遊び心のあるグラフィックをプラスし、球場はもちろん街中にも自然に溶け込むバランスの取れたキャップです。「阪神タイガース」を象徴するイエローと「NICE WEATHER」のブランドカラーのロイヤルブルーも展開色に取り入れ、それぞれのアイデンティティを表現しています。

１.NW×阪神T CAP 1

https://store.united-arrows.co.jp/brand/nw/item/9200026F0039(https://store.united-arrows.co.jp/brand/nw/item/9200026F0039)

２.NW×阪神T CAP 2

https://store.united-arrows.co.jp/brand/nw/item/9200026F0040(https://store.united-arrows.co.jp/brand/nw/item/9200026F0040)

・トートバッグ（1種）

価格：9,900円（税込）

カラー：ホワイト、チャコールグレー

応援グッズから日常の必需品までスマートに収まる使い勝手の良いトートバッグ。ベーシックで洗練されたオーセンティックなフォルムを採用し、シーンを選ばず取り入れやすいデザインに仕上げました。フロントにはコラボならではのグラフィックをあしらい、シンプルながらアクセントの効いたデザインです。

NW×阪神T TOTEBAG

https://store.united-arrows.co.jp/brand/nw/item/9200026F0038(https://store.united-arrows.co.jp/brand/nw/item/9200026F0038)

＊価格は全て税込みです。

＊商品のデザインや仕様、価格、取扱いの有無等は予告なく変更になる可能性があります。

■コラボアイテムの予約および発売の概要について

・予約開始日：方法：2026年6月1日（水）12:00、「ユナイテッドアローズ オンライン」にて予約受付開始。

・発売日：2026年6月10日（水）

・商品取扱い店舗：「NICE WEATHER」阪急うめだ本店、心斎橋店および「NICE WEATHER」取り扱いの各ECサイト。

＊「阪神タイガース」側のショップやECサイト等での取り扱いはありません。

■「NICE WEATHER（ナイスウェザー）」について

韓国・ソウルにて2020年に誕生したライフスタイルセレクトショップ。コンビニを文化的に再解釈した「次世代のデパート」をコンセプトとしたショップでは、ファッション、日用雑貨、ビューティーから食料品まで幅広いカテゴリーのアイテムを展開。ブランド名の「NICE WEATHER」は、天気の良い日のような晴れやかな気持ちを体験してほしいという思いが込められています。日本国内では、新宿店、Echika表参道店、阪急うめだ本店、心斎橋店、ナイスウェザー/カリフォルニア ジェネラルストア 船橋店の5店舗とECサイトを展開。

■株式会社ユナイテッドアローズについて

1989年創業。独自のセンスで国内外から調達したデザイナーズブランドとオリジナル企画の紳士服・婦人服および雑貨等の商品をミックスし販売するセレクトショップを運営しています。「ユナイテッドアローズ」「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ」「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」等のブランドやレーベルを展開。