貼って剥がせるスマホ冷却シート「スマ冷え」から『ちいかわ』デザインが登場

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Hamee株式会社

スマートフォングッズの商品開発、及び通販サイトを運営するHamee(ハミィ)株式会社(本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134)は、はスマートフォンの発熱を抑制し 、バッテリーの劣化を防ぐ「[スマ冷え Premium] 貼って剥がせるスマートフォン冷却シート」から『ちいかわ』デザインの販売を開始します。


Hamee公式オンラインストアにて、2026年6月2日(火)より販売予定です。ちいかわマーケット、全国のちいかわらんど、及び全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では順次取り扱いとなります。




■貼って冷やすスマホ用冷却シート「スマ冷え」に『ちいかわ』デザインが新登場。


夏の暑さによるスマートフォンの温度上昇を抑制し、バッテリーの劣化を防ぐ冷却シート「スマ冷え Premium」に、『ちいかわ』のデザインが登場します。


本製品はスマートフォン背面に貼って使用する蓄熱式で、内部のマイクロカプセルが液化することで熱を吸収し、バッテリー劣化や充電速度の低下、突然のフリーズなどの不具合を未然に防ぎます。


吸収した熱は空気中に放出され、冷却が進むと再び固体に戻るため、半永久的に使用可能です。


さらに、再剥離可能なシリコンゲルを使用しているため、何度でも貼り直しが可能です。


夏らしいモチーフやちいかわたちの日常を切り取ったデザインは、透明ケースに入れても映える仕上がりで、スマートフォンを快適に使用するおすすめのアイテムです。




■製品情報
・製品名　　 ：ちいかわ [スマ冷え Premium] 貼って剥がせるスマートフォン冷却シート


・価格　　 　：2,000円(税込2,200円)
・デザイン　 ：チルチル、スイカ、サウナ、フルーツポンチ
・発売日　　 ：2026年6月2日(火)
・販売場所　 ：Hamee公式オンラインストア
　　　　　　　https://www.strapya.com/products/111-1889
　　　　　　　リンク先6月2日公開予定


　　　　　　　ちいかわマーケット、全国のちいかわらんど
他Hamee公式ECモールおよび小売店など、Hamee取扱店舗



■製品特徴
・透明ケースに入れてもかわいいデザイン性


・熱を吸収してバッテリーの熱劣化を防ぐ


・何度でも貼り直しが可能


・約0.9mmでほとんどのケースで併用可能


・動画視聴やゲームプレイのお供に、運転中のナビ利用時に最適


・シートを貼った状態でQi充電に対応


※ご使用の機種、ケース、充電器の組み合わせ、貼り付け位置などによりご利用いただけない場合があります










■「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。



いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの


個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、


楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。



グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、


講談社から書籍「ちいかわ　なんか小さくてかわいいやつ」が8巻まで発売中。



また、2022年4月よりTVアニメ「ちいかわ」がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。


2026年7月24日より「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」が公開予定。



ちいかわ総合情報サイト「ちいかわインフォ」：https://chiikawa-info.jp/



■オンライン販売店舗
Hamee公式オンラインストア ：https://www.strapya.com/
Hamee 楽天市場店　　　　　：https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/
Hamee Amazon店　　　　　 ：https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051
他 Hamee運営ECストアにて販売



■会社概要


会社名　 ：Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード：3134)


設立 　　：1998年5月


代表者 　：代表取締役社長 水島 育大


所在地 　：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2


事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、


　　　　　 ByURブランドを展開するビューティー事業、


　　　　　 ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、


　　　　　 不要なプラスチックをリサイクルするParallelPlasticsサービスなどの脱炭素事業を展開


URL　　 ：https://hamee.co.jp