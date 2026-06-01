貼って剥がせるスマホ冷却シート「スマ冷え」から『ちいかわ』デザインが登場
スマートフォングッズの商品開発、及び通販サイトを運営するHamee(ハミィ)株式会社(本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134)は、はスマートフォンの発熱を抑制し 、バッテリーの劣化を防ぐ「[スマ冷え Premium] 貼って剥がせるスマートフォン冷却シート」から『ちいかわ』デザインの販売を開始します。
Hamee公式オンラインストアにて、2026年6月2日(火)より販売予定です。ちいかわマーケット、全国のちいかわらんど、及び全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では順次取り扱いとなります。
■貼って冷やすスマホ用冷却シート「スマ冷え」に『ちいかわ』デザインが新登場。
夏の暑さによるスマートフォンの温度上昇を抑制し、バッテリーの劣化を防ぐ冷却シート「スマ冷え Premium」に、『ちいかわ』のデザインが登場します。
本製品はスマートフォン背面に貼って使用する蓄熱式で、内部のマイクロカプセルが液化することで熱を吸収し、バッテリー劣化や充電速度の低下、突然のフリーズなどの不具合を未然に防ぎます。
吸収した熱は空気中に放出され、冷却が進むと再び固体に戻るため、半永久的に使用可能です。
さらに、再剥離可能なシリコンゲルを使用しているため、何度でも貼り直しが可能です。
夏らしいモチーフやちいかわたちの日常を切り取ったデザインは、透明ケースに入れても映える仕上がりで、スマートフォンを快適に使用するおすすめのアイテムです。
■製品情報
・製品名 ：ちいかわ [スマ冷え Premium] 貼って剥がせるスマートフォン冷却シート
・価格 ：2,000円(税込2,200円)
・デザイン ：チルチル、スイカ、サウナ、フルーツポンチ
・発売日 ：2026年6月2日(火)
・販売場所 ：Hamee公式オンラインストア
https://www.strapya.com/products/111-1889
リンク先6月2日公開予定
ちいかわマーケット、全国のちいかわらんど
他Hamee公式ECモールおよび小売店など、Hamee取扱店舗
■製品特徴
・透明ケースに入れてもかわいいデザイン性
・熱を吸収してバッテリーの熱劣化を防ぐ
・何度でも貼り直しが可能
・約0.9mmでほとんどのケースで併用可能
・動画視聴やゲームプレイのお供に、運転中のナビ利用時に最適
・シートを貼った状態でQi充電に対応
※ご使用の機種、ケース、充電器の組み合わせ、貼り付け位置などによりご利用いただけない場合があります
■「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。
いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの
個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、
楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、
講談社から書籍「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ」が8巻まで発売中。
また、2022年4月よりTVアニメ「ちいかわ」がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。
2026年7月24日より「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」が公開予定。
ちいかわ総合情報サイト「ちいかわインフォ」：https://chiikawa-info.jp/
■オンライン販売店舗
Hamee公式オンラインストア ：https://www.strapya.com/
Hamee 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/
Hamee Amazon店 ：https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051
他 Hamee運営ECストアにて販売
■会社概要
会社名 ：Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード：3134)
設立 ：1998年5月
代表者 ：代表取締役社長 水島 育大
所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2
事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、
ByURブランドを展開するビューティー事業、
ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、
不要なプラスチックをリサイクルするParallelPlasticsサービスなどの脱炭素事業を展開
URL ：https://hamee.co.jp