賞金累計300万円以上！宝島社×カクヨム「このライトノベルがすごい！WEB大賞」を開催！6/１～募集開始！

株式会社 宝島社

株式会社宝島社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：関川誠）は、人気のWeb小説サイト『カクヨム』とタッグを組み、新たに「このライトノベルがすごい！WEB大賞」を開催いたします。

特別審査員として、アニメ化・実写ドラマ化と多数のメディアミックスを展開している『異世界居酒屋「のぶ」』の著者・蝉川夏哉氏に参加いただきます。賞金は総額300万円以上。大賞作には賞金200万円が贈呈されます。受賞作は担当編集者がつき、宝島社から書籍が発売される予定です。

『このライトノベルがすごい！』編集部では、その年もっともすごい！ライトノベルを紹介するガイドブック『このライトノベルがすごい！』の刊行をはじめ、『異世界居酒屋「のぶ」』『転生して田舎でスローライフをおくりたい』『猫と竜』『生活魔術師達、ダンジョンに挑む』『魔法少女育成計画』など、数多くの人気ライトノベル作品を展開してきました。またライトノベルの他にも、『響け！ユーフォニアム』、『京都伏見のあやかし甘味帖』など、ジャンルを問わず数多くのエンターテインメント作品を世に送り出しています。

これからも宝島社は新しい作家・作品を発掘・育成し、業界の活性化に寄与してまいります。

大賞：賞金200万円

特別審査員「蝉川夏哉」賞：賞金100万円

特別賞※複数の予定：賞金各30万円

※賞名は変更する可能性があります

特別審査員『異世界居酒屋「のぶ」』著者・蝉川夏哉氏コメント

ライトノベルを読むというのは、もう一つの人生を生きることであり、もう一つの世界を楽しむことです。読者の皆さんに素晴らしいエンターテイメントを体験させるライトノベルの応募をお待ちしています。

【蝉川夏哉（せみかわ・なつや）プロフィール】1983年生まれ、大阪府出身。2012年に小説家デビュー。2014年に『異世界居酒屋「のぶ」』が第2回「なろうコン大賞」を受賞。同シリーズはコミカライズ3本が連載中（2024年8月現在）。また、2018年にサンライズ制作でアニメ化され、2020年にWOWOWにて実写ドラマ化された。ドラマは2022年から2023年にかけて、シーズン2と3が放送された。

応募方法

応募作品を、「カクヨム」の投稿画面より登録し、小説投稿ページにあるコンテストの応募欄で「このライトノベルがすごい！WEB大賞」を選択し、公開することで応募完了

※「このライトノベルがすごい！WEB大賞」（以下「本コンテスト」といいます）には、カクヨムに会員登録している個人の方のみご応募いただけます。

≪注意事項≫

・本コンテストでは自ら創作したオリジナル作品（一次創作）のみ応募可能です。

・応募受付期間終了時点までに本文が1万文字以上であること。なお、長編、連作短編等、小説の形式は不問といたします。

※書籍化の際、加筆および改稿、タイトル変更のご相談をさせていただく場合があります

・完結した作品には「完結済」にチェックを付けてください。

・既にカクヨム上で公開されている作品についても、2026年6月1日（月）正午以降に、小説作成画面から本コンテストに参加することが可能です。

・お一人で2作品以上の応募も受け付けます。但し、同じ作品を複数回応募することはできません。

・応募作品の内容は、日本語で記述されたものに限らせていただきます。

・応募作品が受賞した場合、当該作品の元データ（保存形式は問いません）をご提供いただきますので、データを削除・紛失等しないよう、ご注意ください。

スケジュール

応募要項をご確認のうえ、ご応募ください→ https://kakuyomu.jp/contests/konorano_2026/detail(https://kakuyomu.jp/contests/konorano_2026/detail)

応募受付期間：2026年6月1日（月） 正午～ 2026年7月31日（金）午前11:59

中間選考結果発表：2026年9月

※応募受付から最終選考までの期間中、いずれかの賞の受賞を前提とした「早期受賞」を行う可能性があります。

最終選考結果発表：2026年12月※変更の可能性があります。※カクヨムにて発表します。

最新情報や詳細は特設サイトをチェック！→https://sugoiweb.jp/lp/lightnovel_contest2026/

メディアミックス多数！宝島社のライトノベル

アニメ化！実写ドラマ化！

異世界居酒屋「のぶ」

発売日：2014年9月10日

定価：1320円（税込）

https://tkj.jp/book/?cd=02305701

シリーズ累計140万部！2026年7月TVアニメ放送開始！

猫と竜

発売日：2016年4月22日

定価：1320円（税込）

https://tkj.jp/book/?cd=02530101

2026年「restart」TVアニメ化！

魔法少女育成計画

発売日：2012年6月8日

定価：723円（税込）

https://tkj.jp/book/?cd=70803901

宝島社のマンガ・ラノベ・小説が集結！「宝島すごい！WEB」

これまでジャンルごとに掲載サイトが分かれており、ひとつの作品の広がりや関連情報を横断的に把握しづらい状況がありましたが、「宝島すごい！WEB」は、分散していた情報を集約し、宝島社のマンガ・ライトノベル・小説のコンテンツを一つの場所で一覧できるサイトとして誕生しました。原作小説とコミカライズ作品、シリーズ展開、さらにはアニメ化・実写化などの関連情報まで閲覧できるのが特長です。読者の新たな作品との出会いを促進するとともに、映像化・アニメ化などの原作を探すコンテンツ関係者にも活用いただける場を目指します。

無料マンガや試し読みはもちろん話題の映像化作品やベストセラー作品、あなたにぴったりの作品が見つかる！