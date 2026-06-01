TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』完結記念オンラインくじが2026年6月1日(月)より販売開始！！

株式会社小学館ミュージック＆デジタルエンタテイメントTVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』完結記念オンラインクジら

TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』の完結を記念したオンラインくじが発売！

森羅 日下部、アーサー・ボイル、新門 紅丸の白スーツ衣装＋花束イラストは「オンラインクジら」だけの新規描き下ろし！可愛らしいミニキャライラストも必見です。

■概要

TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』完結記念オンラインクジら

販売期間： 2026年6月1日(月)12:00 ～ 2026年7月21日(火)16:59

販売価格：1回770円（税込）

販売ページ：https://onlinekujira.com/lp/fireforce/

■商品ラインナップ

A賞：えらべる！BIG タペストリー(全3種)

B賞：アクリルスタンド(全6種)

C賞：ミニ色紙(全6種)

D賞：アクリルキーホルダー(全10種)

E賞：缶バッジ(全15種)

商品一覧

■10連おまけプレゼント

10連セットを購入すると、【アクリルテッカー】をもれなくプレゼントいたします。

【期間別全15種】ランダム配布 ※詳しくは販売サイトをご覧ください。

■第1弾 全5種

2026年6月1日(月)12:00 ～ 6月18日(木)16:59

■第2弾 全5種

2026年6月18日(木)17:00 ～ 7月6日(月)16:59

■第3弾 全5種

2026年7月6日(月)17:00 ～ 7月21日(火)16:59

■作品情報

TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』

2015年～2022年に週刊少年マガジンにて連載され、単行本の世界累計発行部数2000万部を突破した大人気コミックスが原作のアニメ。

何の変哲もない人が突如燃え出し、炎の怪物“焔ビト”となって、破壊の限りを尽くす“人体発火現象”に人々が怯える世界が舞台。幼少期に巻き込まれた火事を理由に“悪魔”と呼ばれる少年・森羅 日下部は“ヒーロー”を目指し、炎の恐怖に立ち向かう特殊消防隊に入隊。仲間たちと共に“焔ビト”との戦いや“人体発火現象”や世界の大いなる秘密の解明に挑む灼熱のダークファンタジー。TVアニメ『炎炎ノ消防隊』シリーズは各配信サイトで好評配信中！

TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』公式サイト：https://fireforce-anime.jp/

TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』公式X：@FireForce_PR（https://x.com/FireForce_PR）

■「大当たり！オンラインクジら」とは

スマホやPCからいつでも簡単に楽しめるハズレなしのオンラインくじサービスです。

大人気のキャラクターはもちろん、ここでしか手に入らないオリジナル商品も続々登場予定！

公式サイト：https://onlinekujira.com/

公式X（旧Twitter）：@_onlinekujira

権利表記：

(C)大久保篤・講談社／特殊消防隊動画広報第参課