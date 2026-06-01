TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』完結記念オンラインくじが2026年6月1日(月)より販売開始！！
TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』完結記念オンラインクジら
TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』の完結を記念したオンラインくじが発売！
森羅 日下部、アーサー・ボイル、新門 紅丸の白スーツ衣装＋花束イラストは「オンラインクジら」だけの新規描き下ろし！可愛らしいミニキャライラストも必見です。
■概要
TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』完結記念オンラインクジら
販売期間： 2026年6月1日(月)12:00 ～ 2026年7月21日(火)16:59
販売価格：1回770円（税込）
販売ページ：https://onlinekujira.com/lp/fireforce/
■商品ラインナップ
A賞：えらべる！BIG タペストリー(全3種)
B賞：アクリルスタンド(全6種)
C賞：ミニ色紙(全6種)
D賞：アクリルキーホルダー(全10種)
E賞：缶バッジ(全15種)
商品一覧
■10連おまけプレゼント
10連セットを購入すると、【アクリルテッカー】をもれなくプレゼントいたします。
【期間別全15種】ランダム配布 ※詳しくは販売サイトをご覧ください。
■第1弾 全5種
2026年6月1日(月)12:00 ～ 6月18日(木)16:59
■第2弾 全5種
2026年6月18日(木)17:00 ～ 7月6日(月)16:59
■第3弾 全5種
2026年7月6日(月)17:00 ～ 7月21日(火)16:59
■作品情報
TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』
2015年～2022年に週刊少年マガジンにて連載され、単行本の世界累計発行部数2000万部を突破した大人気コミックスが原作のアニメ。
何の変哲もない人が突如燃え出し、炎の怪物“焔ビト”となって、破壊の限りを尽くす“人体発火現象”に人々が怯える世界が舞台。幼少期に巻き込まれた火事を理由に“悪魔”と呼ばれる少年・森羅 日下部は“ヒーロー”を目指し、炎の恐怖に立ち向かう特殊消防隊に入隊。仲間たちと共に“焔ビト”との戦いや“人体発火現象”や世界の大いなる秘密の解明に挑む灼熱のダークファンタジー。TVアニメ『炎炎ノ消防隊』シリーズは各配信サイトで好評配信中！
TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』公式サイト：https://fireforce-anime.jp/
TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』公式X：@FireForce_PR（https://x.com/FireForce_PR）
■「大当たり！オンラインクジら」とは
スマホやPCからいつでも簡単に楽しめるハズレなしのオンラインくじサービスです。
大人気のキャラクターはもちろん、ここでしか手に入らないオリジナル商品も続々登場予定！
公式サイト：https://onlinekujira.com/
公式X（旧Twitter）：@_onlinekujira
権利表記：
(C)大久保篤・講談社／特殊消防隊動画広報第参課