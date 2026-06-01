dアニメストアにて『V.W.P 4th ONE-MAN LIVE「現象IV-反転運命-」』『花譜 5th ONE-MAN LIVE「宿声 / 深愛」』の見放題独占配信がスタート！

株式会社ドコモ・アニメストア(C)2026 KAMITSUBAKI STUDIO

国内最大級※1の7,200作品以上のアニメが見放題※2の「dアニメストア」（ https://animestore.docomo.ne.jp/ ）は、『V.W.P 4th ONE-MAN LIVE「現象IV-反転運命-」』『花譜 5th ONE-MAN LIVE「宿声 / 深愛」』の見放題独占配信を、2026年6月1日（月）0時より開始いたしました。

両作品は2026年2月28日(土) 、3月1日(日) 開催の「KAMITSUBAKI WARS 2026 神椿横浜決戦 in ぴあアリーナMM」で行われたDAY-1（ V.W.P 4th ONE-MAN LIVE「現象IV-反転運命-」）とDAY-2（花譜 5th ONE-MAN LIVE「宿声 / 深愛」）のライブ映像となっており、見放題では初配信となります。

見放題で何度でもお楽しみいただけるこの機会に、ぜひご視聴ください！

※1 自社調べ。2025年12月15日に国内定額動画配信サービスが配信していたアニメ、2.5次元・舞台、声優・音楽コンテンツの作品数を調査員がカウント。 各社の定額制動画サービスにおける作品数のカウントにあたって、TVシリーズ1シーズンごとにカウント。

※2 2026年6月1日時点、一部個別課金あり

■V.W.P 4th ONE-MAN LIVE「現象IV-反転運命-」作品ページ

https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/ci_pc?workId=29023

■ V.W.P 4th ONE-MAN LIVE「現象IV-反転運命-」 INTRODUCTION

花譜、理芽、春猿火、ヰ世界情緒、幸祜の五人の最強の魔女達が集う、バーチャルアーティストグループ「V.W.P」。

彼女達が主演するSINKA ANIMATION SERIES TVアニメ『神椿市建設中。』を経た万を期してのワンマンライブ「現象IV」で、仮想世界から現実世界へ歌の魔法を顕現させる。

ファンとの絆を深め、未来への新たな一歩を踏み出すエネルギーを共有するまさに「集大成」であり、新たな一歩を踏み出すのにふさわしい特別な「体験」をお届けします。

異なるアイデンティティを持った五人のバーチャルシンガーが引き起こす「現象IV-反転運命-」が、どの様な運命を切り開くのか。

運命に抗う魔女達による「可能性の拡張」を是非見逃さずに観測して欲しい。

■花譜 5th ONE-MAN LIVE「宿声 / 深愛」作品ページ

https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/ci_pc?workId=29024

■花譜 5th ONE-MAN LIVE「宿声 / 深愛」 INTRODUCTION

7周年を迎えたバーチャルシンガー花譜。

花譜が続けてきた様々な挑戦、音楽の連なりと、その先への“可能性の拡張”。

本公演は、花譜のこれまでとこれからをつなぐ「ネクストエクスペリエンス」な挑戦の舞台となります。

「宿声」、そして新たな「深愛」、二つの可能性の拡張と融合を、この公演で見届けて欲しい。

■dアニメストアでは、「KAMITSUBAKI STUDIO」のオリジナルIPプロジェクト「神椿市建設中。」のTVアニメも見放題配信中

神椿市建設中。《オンエア版》

https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/ci_pc?workId=28111

神椿市建設中。《ディレクターズカット版》

https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/ci_pc?workId=28112

◆「V.W.P」について

花譜、理芽、春猿火、ヰ世界情緒、幸祜ら5人の電脳の魔女達が結集した、バーチャルアーティストグループ。

2026年3月末をもって、5人それぞれが表現の地力を高めるための充電期間“INTERVAL”に突入。再び集結する「魔女再誕」の時を目指し、現在は個々の活動を研ぎ澄ませている。

◆「花譜」について

「KAMITSUBAKI STUDIO」始まりのバーチャルシンガー。

2018年、当時14歳にしてデビューし、素顔を明かさずに3Dモデリングされたアバターを使って活動を開始。

多様な表現が生まれ続ける領域の中でも、唯一無二の歌声と世界観を持つアーティスト像を確立する。

◆ご利用料金：月額660円(税込)

※アプリから入会いただく場合は月額760円（税込）です。

※契約日・解約日にかかわらず、毎月1日から末日までの１か月分の料金となります。日割り計算はいたしませんのでご注意ください。

【初回は初月無料】

※アプリから入会いただく場合は入会日から14日間無料となります。

キャンペーン期間中（2014年11月8日～）に初回お申込みの場合に限り、7日間の初回無料期間を31日間に延長して適用します。一部無料とならない場合や無料期間が途中で終了となる場合があります。詳細はdアニメストアの利用規約などをご確認ください。31日経過後もご利用の場合は、その月から1か月分の料金がかかります。その他適用条件は7日間無料と同様になります。ただし31日間の初回無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。過去に7日間の初回無料の適用を受けたお客さまで本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。本キャンペーンは予告なく中止および内容を変更させていただく場合がございます。

本サービスの詳細についてはドコモのHPをご確認ください。

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