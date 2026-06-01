【3大教育メディア共同主催】夏休みの自由研究を応援する体験型イベント「あそび まなび かがくラボ」が開催決定！多彩なワークショップを多数実施。

株式会社朝日学生新聞社

株式会社 朝日学生新聞社（東京都中央区/代表取締役社長：安田雅信）が発行する『朝日小学生新聞は』、株式会社 朝日学研シンクエストが運営する教育ポータルサイト「キッズネット」、株式会社 朝日新聞出版が発行する「AERA with Kids」と共同で、夏休みの自由研究を応援する体験型イベント「あそび まなび かがくラボ」を開催いたします。本イベントは、7月19日（日）に東京理科大学 葛飾キャンパス（東京都葛飾区）にて実施いたします。

▽事前申込はこちらから▽

https://biz.q-pass.jp/f/13361/summer2026(https://biz.q-pass.jp/f/13361/summer2026)

■『あそび まなび かがくラボ』とは

「あそび まなび かがくラボ」は、『朝日小学生新聞』、『AERA with Kids』、『キッズネット』が主催する、夏休みの自由研究を応援する体験型イベントです。実験・工作など、さまざまなテーマのブースに加え、ステージショーやワークショップ、自由研究のヒントになる体験型展示など、親子で楽しめるプログラムを多数企画しています。子どもたちが自ら体験しながら学べる内容となっており、楽しみながら“研究のタネ”を見つけることができます。

これまで新聞・雑誌・WEBと、それぞれ異なるメディアを通じて子どもたちの未来を応援する情報発信に取り組んできた3社が、今年、初の合同イベントを開催いたします。

企業の枠を超えた多様なプログラムが揃う本イベントは、国内最大級の教育イベントです。これまで各社が個別に開催してきたイベントは、毎年多くの親子からご好評をいただいており、夏休み前の貴重な学びの機会として高い注目を集めてきました。

2025年に朝日小学生新聞が単独で開催し、1日で延べ5,712名を集客した「朝小・朝中高サマースクール」では、参加者からは「様々なワークショップが無料で体験できてよかった」「こどもの興味の幅が広がりました」「毎年参加しています。楽しかった」といった、多くの喜びの声が寄せられました。

今年は「キッズネット Presents 自由研究EXPO」、「AERA with Kidsサマーフェスタ」との合同開催が実現し、さらなる集客のシナジーが期待されます。

満を持しての共同開催となる今回は、「あそび」「まなび」「かがく」をテーマに、子どもたちが夢中になれる体験型コンテンツを集結。3つのメディアが持つ強みや魅力を、1日で余すことなく体感できる特別な機会を提供いたします。

■『あそび まなび かがくラボ』の特長

「あそび まなび かがくラボ」の見どころは、“体験”を通して自由研究のヒントが得られる多彩なブースと、親子で楽しめるステージコンテンツの充実です。

会場には、江崎グリコ、三菱UFJフィナンシャル・グループ、セイコーグループ、セブン銀行、日本公認会計士協会、発泡スチロール協会、森永製菓など、多様な総勢1５社の企業・団体が出展を予定。時計の歴史を知るオリジナル置き時計作りや、店長になってお金・会計の仕組みを学びながらハンバーガーショップを作るワークショップなど、夏休みの自由研究につながる“研究のタネ”を親子で楽しく発見できるコンテンツが満載です。

■ワークショップと展示ブースで体験が盛りだくさん！

＜事前申込制ワークショップ一覧＞

◎「近視」の不思議を解き明かせ！ 光と色のサイエンス・ラボ（提供：クーパービジョン・ジャパン）

◎みんなで感染症とたたかえ！ ワクチンクイズクエスト（提供：Meiji Seika ファルマ）

◎時育(R)セイコーわくわく時計教室（提供：セイコーグループ）

◎Glicoと学ぶ タンサ(R)脂肪酸でおなかを救え！（提供：江崎グリコ「BifiXヨーグルトα」）

◎集まれ、未来の科学者たち！「特効薬」をつくって世界を救おう！（提供：Meiji Seika ファルマ）

◎パラコードで作る熊鈴ワークショップ（提供：自然にときめくリゾート 休暇村）

◎発泡スチロールのひみつを解き明かそう！（提供：発泡スチロール協会）

◎足が速くなる！ 走り方の教室（提供：biima sports×Gakken）

◎目のひみつを探れ！ ５円玉レンズと色が変わる科学実験（提供：株式会社オフテクス）

◎「お金の力-VALUE-」カードゲームに挑戦しよう！（提供：三菱UFJフィナンシャル・グループ）

◎キミが店長！”会計”のチカラで人気のハンバーガーショップをつくろう（提供：日本公認会計士協会）

◎お金のひみつ発見！～わくわく未来のおこづかい体験！～（提供：株式会社セブン銀行）

◎毛の不思議とカミソリについて学ぼう ～カミソリのケースデコ体験も実施～（提供：貝印株式会社）

◎「＃消しかす。」まりんさんとぬりえバルーンを作ろう（提供：朝日小学生新聞）

◎生き物たちの地球 10周年イベント（提供：朝日小学生新聞）

◎スプリンギンでオリジナルゲームづくりにチャレンジ！（提供：朝日学研シンクエスト）

◎親子で“どうぶつしょうぎ”を楽しもう♪（提供：AERA with Kids/朝日新聞出版）

◎結晶づくりとはにわづくり（提供：学研の科学と学習）

◎モーターの元祖！？ 200年前の「ファラデーモーター」実験！（提供：キッズネット）

◎ふしぎな立体工作「テンセグリティ」をつくろう（提供：キッズネット）

＜当日受付ワークショップ一覧＞

◎体毛ボディーガード調査隊 ～キミをまもる毛のひみつ～（提供：貝印株式会社）

◎挑戦！カカオクエスト ～チョコのカケラを集めよう～（提供：森永製菓株式会社）

◎鹿角キーホルダーワークショップ（提供：自然にときめくリゾート 休暇村）

◎ドットを選んではめるだけ！ はじめてのドット絵アートを作ろう！（提供：株式会社やのまん）

◎くじらを食べて大きく元気に！ ～知って、学んで、味わうくじらのひみつ～（提供：一般社団法人 日本捕鯨協会）

◎あそびをまなびに！ パズルで遊ぼう♪（提供：AERA with Kids/朝日新聞出版）

◎体力テスト測定体験（提供：朝日学研シンクエスト）

◎様々な職業が活躍する本格カードゲーム先行体験会！（提供：朝日学研シンクエスト）

◎バトリンギン アプリでゲームづくりバトルライブショー（提供：朝日学研シンクエスト）

◎ニュース道場＆中学受験道場を同時開門！ 挑戦者求ム☆（提供：朝小プラス/朝日みつかるナビ）

◎朝小の部屋（提供：朝日小学生新聞 編集部）

◎運命の１社がわかる！ おしごと診断（提供：おしごとはくぶつかん）

■ステージプログラムにはスペシャルゲストが登場！

大ホールでは、朝日小学生新聞やAERA with Kids+で連載を持つ小島よしおさんの「生！ お悩み相談室」や、朝小で連載25周年目を迎えるさかなクンが「ギョギョッ！ おしえてさかなクン2026」を開催。また、東京科学大学・東京理科大学共同シンポジウム「AI時代のリアルな学力 ～次世代リーダーに求められる資質～」も同時開催されます。

そのほか、スタンプラリーや書籍販売コーナーに加え、学食での特別メニューやキッチンカーなど、充実した「食」のプログラムもご用意。ランチや休憩を挟みながら、親子で一日中たっぷり楽しめる内容となっています。

夏休みがスタートしたこの時期に、自由研究の準備が楽しく進められるさまざまなコンテンツを用意しています。

■イベント概要

◆イベント名：『あそび まなび かがくラボ 2026 SUMMER at 東京理科大学』

◆日時：2026年7月19日（日）10:00～17:00

◆場所：東京理科大学 葛飾キャンパス（〒125-8585 東京都葛飾区新宿6-3-1）

◆対象（目安）：小学生およびその保護者

◆参加費：入場無料

（一部ワークショップは要Web事前予約制です。各ワークショップには定員がございます。詳しくは下記URLよりご確認の上、お申し込みください）

◆主催：東京理科大学 朝日学生新聞社 朝日新聞出版 朝日学研シンクエスト

◆後援：朝日新聞社 Gakken 葛飾区教育委員会

▽事前申込はこちらから▽

https://biz.q-pass.jp/f/13361/summer2026(https://biz.q-pass.jp/f/13361/summer2026)

朝日学生新聞社

1967年創業の新聞発行・教育事業を展開する朝日新聞のグループ会社。小学生対象の日刊新聞「朝日小学生新聞」、中学生・高校生対象の週刊新聞「朝日中高生新聞」の発行を軸に、キャリア教育の支援プロジェクト「おしごとはくぶつかん」など幅広く展開しています。「子どもたちの未来を応援します」という理念のもと、子どもとその家族にとって価値あるニュース、ためになるコンテンツの提供を通じ、自ら学ぶ力、課題を解決する力、表現する力をはぐくみます。

https://www.asahi.com/asagakuplus/