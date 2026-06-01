pixivコミックがサービス開始14周年を記念したキャンペーンを開催！連載作品全話開放やエピソード販売作品の無料話拡大、さらに全作品対象クーポンや6月6日限定の還元企画を実施！

ピクシブ株式会社

ピクシブ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：丹羽 康弘）が運営するマンガサービス「pixivコミック」は、2026年6月6日（土）にサービス開始から14周年を迎えるにあたり、14周年を記念したキャンペーンを開催します。

本キャンペーンでは、6月1日（月）から30日（火）までの1か月間を「14周年月間」と位置づけ、14周年当日となる6月6日（土）を祝した企画をはじめ、期間を通してマンガファンが物語を存分に堪能できる様々な企画を展開します。

話題の新作から味わい深い名作まで、pixivコミックが極上のエンタメ体験をお届けします。

pixivコミック14周年キャンペーン詳細

- 合計700作品以上が読み放題！全話開放キャンペーン- 気になる物語の続きを、もっと！人気作品の冒頭無料話拡大- 【全作品対象】合計14回使える！最大30%OFFクーポンプレゼント- 6月6日＜周年記念日＞限定！最大100%コイン還元祭

「pixivコミック14周年キャンペーン」 詳細ページ：

https://comic.pixiv.net/info/lvojqss257zr7t2kis2bgypr

1.合計700作品以上が読み放題！全話開放キャンペーン

期間限定で合計700作品、18,000話を無料公開します。対象作品であれば、通常は掲載が終了しているエピソードも、キャンペーン期間中は全話読むことができます。大人気の「うらみちお兄さん」や、pixivコミックランキング2026でギャグ・コメディー部門1位を受賞した「口紅をつけて出社する新入社員が気になる」、BL部門2位「悪役令息に転生したけど、破滅エンドは嫌なので主人公を育てます」、2023年に実写ドラマ化された「佐原先生と土岐くん」など多くの注目作品も公開されます。

対象期間

14周年キャンペーン期間を前半と後半の2回に分けて、実施いたします。

【キャンペーン前半】全話開放対象作品はこちら：

https://comic.pixiv.net/info/e43kswoq5di2wpjdletvbf7f

※2026年6月1日（月）12:00 ～ 6月16日（火）11:59の対象作品をまとめた

お知らせページです。

【キャンペーン後半】全話開放対象作品はこちら：

https://comic.pixiv.net/info/wff0ifit4jvjrzno14mhuno5

※2026年6月16日（火）12:00 ～ 6月30日（火）11:59の対象作品をまとめた

お知らせページです。

※pixivコミックにて掲載のあるエピソードの全話公開となります

※一部の作品はアプリ（iOS/Android）からの閲覧に対応していない場合がございます

全話無料開放キャンペーン対象作品紹介

pixivコミックの大人気作品

「うらみちお兄さん」

＜久世 岳＞

作品ページ：https://comic.pixiv.net/works/3421

pixivコミックランキング2026 ギャグ・コメディー部門1位

「口紅をつけて出社する新入社員が気になる」

＜篠原とも＞

作品ページ：https://comic.pixiv.net/works/11533

pixivコミックランキング2026 BL部門2位

「悪役令息に転生したけど、破滅エンドは嫌なので主人公を育てます」

＜たたきかつお＞

作品ページ：https://comic.pixiv.net/works/11514

実写ドラマ化！

「佐原先生と土岐くん」

＜鳥谷コウ＞

作品ページ：https://comic.pixiv.net/works/5810

2．気になる物語の続きを、もっと！人気エピソード販売作品の冒頭無料話拡大

キャンペーン期間中、pixivコミックでエピソード販売されている対象作品の無料話の範囲を拡大します！「まずはじっくり読んでから決めたい」という方にpixivコミックでフレッシュな人気作品をキャンペーン期間にお得にお届けします。

対象期間

14周年キャンペーン期間を前半と後半の2回に分けて、実施いたします。

【キャンペーン前半】無料話拡大対象作品はこちら：

https://comic.pixiv.net/info/hk4ljhllruj3mauixhreglc5

※2026年6月1日（月）12:00 ～ 6月16日（火）11:59の対象作品をまとめた

お知らせページです。

【キャンペーン後半】無料話拡大対象作品はこちら：

https://comic.pixiv.net/info/nylrcz6l9281rlfxnw9iu5pt

※2026年6月16日（火）12:00 ～ 6月30日（火）11:59の対象作品をまとめた

お知らせページです。

※一部の作品はアプリ（iOS/Android）からの閲覧に対応していない場合がございます。

エピソード販売作品無料話拡大キャンペーン対象作品紹介

pixivコミックエピソード販売人気作品

魔王城の料理番 ～コワモテ魔族ばかりだけど、ホワイトな職場です～

＜ワイエム系＞

作品ページ：https://comic.pixiv.net/works/9417

浮気された地味令嬢が王宮付き美容アドバイザーと秘密のレッスン！～浮気男は捨てて氷の公爵令息様を虜にしてみせます～

＜漫画：どーるる,原作：三沢ケイ,キャラクター原案：氷堂れん＞

作品ページ：https://comic.pixiv.net/works/10044

没落令嬢、貧乏騎士のメイドになります コミック版

＜千世トケイ,江本マシメサ＞

作品ページ：https://comic.pixiv.net/works/8701

裏切られた悪徳王女、幼女になって冷血皇帝に拾われる

＜原作：琴子,漫画：真田 彩,キャラクターデザイン：Tsubasa.v＞

作品ページ：https://comic.pixiv.net/works/10694

モブなのに過保護な公爵に溺愛されています

＜三日月美夜（原作）、林保彦（脚本）、BAON（ネーム構成/キャラクターデザイン）、Minto Studio（作画）＞

作品ページ：https://comic.pixiv.net/works/9839

3. 【全作品対象】合計14回使える！最大30%OFFクーポンプレゼント

14周年にちなみ、最大14回使用可能な特別クーポンを配布します。読み返すたびに心が潤う完結作から、瑞々しい感性が光る旬の新作まで、この機会にぜひお楽しみください。

クーポン内容

・ブラウザ版：30%OFF×7回分

・アプリ版：5%OFF×7回分

対象期間

2026年6月1日（月）12:00 ～ 6月30日（火）11:59 予定

対象作品

pixivコミックで配信中の全作品

※ 連載エピソードの購入にはご利用いただけません。

クーポン取得ページ：https://comic.pixiv.net/info/thixaz62zr2ghhynfouvyoxh(https://comic.pixiv.net/info/thixaz62zr2ghhynfouvyoxh)

■ トレンドがわかる「2026年上半期人気作品ランキング」も公開中！

最大14回使えるクーポンの配布に合わせ、2026年上半期のベストセラー作品をランキング形式で紹介しています。

いま人気の作品をおトクに手に入れるチャンスを、ぜひご活用ください。

「上半期人気作品ランキング」発表はこちら：

https://comic.pixiv.net/info/thixaz62zr2ghhynfouvyoxh(https://comic.pixiv.net/info/thixaz62zr2ghhynfouvyoxh)

4. 6月6日＜周年記念日＞限定！最大100%コイン還元祭

6月6日（土）の周年記念日には、24時間限定の特別な還元祭を開催します。

作品の購入金額に応じて還元率が上がり、10,000円以上の購入で最大100％のコインを還元します。心ゆくまで物語に浸り、味わいつくす時間をお過ごしください。

還元内容

・税込0～999円の購入 ⇒ 5%還元

・税込1,000～4,999円の購入⇒ 30%還元

・税込5,000～9,999円の購入⇒ 50%還元

・税込10,000円～20,000円の購入⇒ 100%還元

※還元はボーナスコインにて実施いたします。

※購入金額に関わらず、還元の上限は20,000円となります。

還元対象

有償コイン利用によるエピソード・単行本購入

※分冊版・単話版なども対象に含まれます。

※還元対象は有償コインに限られます。ボーナスコインを利用した金額分は、還元対象には含まれません。（500円の単行本を100ボーナスコイン・400有償コインでお支払いされた場合、還元対象は400円分となります）

開催期間

2026年6月6日（土）00:00 ～ 6月6日（土）23:59 予定

キャンペーン詳細ページ：https://comic.pixiv.net/info/vc98ei8kqbe8kh2cv4a2gk87(https://comic.pixiv.net/info/vc98ei8kqbe8kh2cv4a2gk87)

■pixivコミックとは

pixiv発のマンガをはじめ、今話題のマンガ10,600 作品以上が無料で読めるサービスです。pixivに投稿されているオススメ作品の紹介や、アニメ化された作品、最新の話題作など、人気のマンガを無料でお楽しみいただけます。各出版社のマンガはもちろん、pixivと出版社が協同で提供する、ここでしか読めないオリジナル作品も多数掲載中です。2026年6月6日に14周年を迎えます。

pixivコミックブラウザURL： https://comic.pixiv.net/

アプリのダウンロードはこちらから：https://comic.pixiv.net/app

■ピクシブ株式会社 https://www.pixiv.co.jp

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷4-23-5

代表取締役CEO：丹羽 康弘

事業内容：インターネットサービス事業

設立日：2005年7月25日

お問い合わせ：info@pixiv.co.jp（西土井・西田）