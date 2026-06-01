焦点工房 楽天市場店、「楽天スーパーSALE」に参加
「焦点工房 楽天市場店」は、楽天市場で開催される大型セールイベント「楽天スーパーSALE」に参加いたします。
楽天スーパーSALE期間中、条件達成でポイント最大47倍となるキャンペーンに加え、焦点工房 楽天市場店では店舗独自施策として全商品ポイント2倍を実施。さらに、人気の交換レンズ、マウントアダプター、レンズフィルター、カメラアクセサリーなどを最大20％OFFの特別価格で販売いたします。
カメラ機材の買い替えや買い足し、撮影スタイルの幅を広げるアイテムをお得にそろえられる機会です。
■開催期間
楽天モバイルユーザー先行：
2026年6月3日（水）20:00 ～ 6月11日（木）01:59
一般：
2026年6月4日（木）20:00 ～ 6月11日（木）01:59
■全商品ポイント2倍
セール対象品以外の商品も、期間中はポイントアップの対象となります。
■人気商品が最大20％OFF
交換レンズ、マウントアダプター、レンズフィルター、カメラアクセサリーなど、幅広い商品を特別価格でご用意しています。
対象商品の一例:
交換レンズ
- AstrHori AF 27mm F2.8 STM
- SG-image 50mm F1.4
- SG-image 50mm F1.8
- DULENS APO 85mm F2
- TTArtisanレンズ各種
など、日常撮影からポートレート、マクロ、動画撮影まで幅広く活用できるレンズをセール価格で販売いたします。
カメラアクセサリー
- K&F Conceptのレンズフィルター
- NDフィルター
- ブラックミストフィルター
- クリーニング用品
- cam-inのレザーカメラケース
- フィルムケース、ストラップ類なども対象。
撮影前のメンテナンス用品から、持ち運びを快適にするアクセサリーまで、お得にお買い求めいただけます。
焦点工房スーパーSALE会場(https://www.rakuten.ne.jp/gold/auc-stkb/tj/gp/supersale/)→️
■ 注目アイテム
TTArtisan AF 56mm f/1.8 APS-C 単焦点レンズ(https://item.rakuten.co.jp/auc-stkb/af56mm-f18-b/)
銘匠光学（めいしょうこうがく）TTArtisan（ティーティーアーティザン）AF 56mm f/1.8は、APS-Cセンサー用の大口径中望遠レンズです。
作例(https://stkb.co.jp/info/?page_id=29014)▶️
・対応マウント：ソニーE、ニコンZ、富士フイルムX
・当店通常価格：28,800円
・ポイント2倍：470ポイント
・実質価格：25,450円（10％OFF）
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=s1RQY7FiGGc ]
【限定モデル】
TTArtisan AF 27mm f/2.8 単焦点レンズ 'White Limited Edition'(https://item.rakuten.co.jp/auc-stkb/af27mm-f28-x-w/)
銘匠光学（めいしょうこうがく）TTArtisan（ティーティーアーティザン）AF 27mm f/2.8 'White Limited Edition' は、特別カラーで仕上げた数量限定の小型単焦点レンズです。
作例(https://stkb.co.jp/info/?page_id=23352)▶️
・対応マウント：富士フイルムX
・当店通常価格：29,700円
・ポイント2倍：486ポイント
・実質価格：26,244円（10％OFF）
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=PKrw0RVBHCw ]
AstrHori アストロリ 27mm F2.8 STM APS-C 単焦点レンズ(https://item.rakuten.co.jp/auc-stkb/af27mm-f28c-b/)
AstrHori AF 27mm F2.8 STMは、AF対応のAPS-C専用単焦点レンズです。
・対応マウント：ソニーE、富士フイルムX、ニコンZ
・当店通常価格：21,780円
・ポイント2倍：316ポイント
・実質価格：17,108円（20％OFF）
FUNMOUNT 電子マウントアダプター FM-ETZ-P(https://item.rakuten.co.jp/auc-stkb/fm-etz/)
FUNMOUNTの電子マウントアダプター「FM-ETZ Pro」は、ソニーEマウントレンズをニコンZマウントカメラに装着するための電子マウントアダプターです。
・ソニーＥマウントレンズ → ニコンＺマウント変換
・当店通常価格：28,800円
・ポイント2倍：470ポイント
・実質価格：25,450円（10％OFF）
【楽天ランキング1位！送料無料】
cam-in カメラストラップ レザー リング式 CS197シリーズ 93cm(https://item.rakuten.co.jp/auc-stkb/cs197/)
cam-in（カムイン）CS197シリーズは、高級なイタリアンレザーを使用し、ひとつひとつ職人がハンドメイドで丁寧に仕上げたカメラストラップです。
・当店通常価格：2,920円
・ポイント2倍：46ポイント
・実質価格：2,582円（10％OFF）
【送料無料】
K&F Concept レンズクリーニング 3in1 キット （ペン・ブロア・クロス）(https://item.rakuten.co.jp/auc-stkb/kf-cbpck/)
K&F Concept（ケーアンドエフコンセプト）のカメラ・レンズのお手入れに最適なクリーニングセットです。レンズフィルター、眼鏡、スマートフォン等の清掃にも使用可能です。
・当店通常価格：2,020円
・ポイント2倍：32ポイント
・実質価格：1,786円（10％OFF）
最大ポイント47倍！お得な大型イベント「楽天スーパーSALE」
開催期間は
楽天モバイルユーザー先行：2026年6月3日（水）20：00 ～ 2026年6月11日（木）01：59
一般：2026年6月4日（木）20：00 ～ 2026年6月11日（木）01：59
焦点工房 楽天市場店は、独自ブランド「SHOTEN」をはじめ、TTArtisan、7Artisans、Thypoch、Viltrox、LIGHT LENS LAB など多彩な製品を日本国内へ展開しています。
丁寧な梱包・迅速な発送・親身なサポート を心がけております。
カメラ初心者からヘビーユーザーまで、安心してお買い物いただけます。
焦点工房 楽天市場店(https://www.rakuten.co.jp/auc-stkb/)へアクセス！
株式会社 焦点工房
"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"
焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。
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焦点工房オンラインストア
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