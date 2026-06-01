＜THINGS THAT MATTER/シングス ザット マター＞が、新ライン『FLOW WEAR』を発表。6月5日(金)からの4日間、表参道 南⻘山にてポップアップストアを開催

スタイレム瀧定大阪株式会社

スタイレム瀧定大阪株式会社（本社：大阪市浪速区 代表取締役社長：瀧 隆太）が運営する、レディースブランド「THINGS THAT MATTER」が、新ライン『FLOW WEAR』を発表。



この度、“その先の感覚を纏う”をコンセプトに、ディレクターの武笠綾子が感情や感覚、思い浮かんだ情景・ヴィジョンなどをインスピレーションにクリエイションを行う、「THINGS THAT MATTER（シングスザットマター）」は、新ライン『FLOW WEAR』を発表。

2026年6月5日(金)～6月8日(月)の4日間、表参道 南⻘山にてポップアップストアを開催いたします。

FLOW WEAR

トレーニングやランニング、ヨガ、瞑想。

身体を動かし、呼吸を整え、

思考や感情をゆるやかに解放していく。

THINGS THAT MATTER が提案する FLOW WEAR は、

心と身体のバランスをチューニングし、日常の中で『心地良い状態』の自分へ還る時間を提案します。

MESH BLOCKING STRETCH SHIRT \26,400 tax in(https://thingsthatmatter.jp/products/0586tm0585p)MESH BLOCKING STRETCH EASY PANTS \30,800 tax in(https://thingsthatmatter.jp/products/0586tm0567p)TWO WAY GATHERED DRESS & SKIRT \28,600 tax in(https://thingsthatmatter.jp/products/0586tm1595p)SIDE GATHERED CROPPED TEE \14,300 tax in(https://thingsthatmatter.jp/products/0586tm0595p)BACK CROSS-STRAP BRA TOP \15,400 tax in(https://thingsthatmatter.jp/products/0586tm0594p)

オンラインストアはこちら：https://thingsthatmatter.jp/collections/flow-wear

東京 南青山 POP-UP EVENT in AOYAMA

イベントでは新作『FLOW WEAR』をはじめ、春夏の新作コレクション『SENSE17_CHAOS』やスイムウェアもご覧いただけます。

日時：6月5日(金) ～6月8日(月)

会場：3E STUDIO Minami-Aoyama

東京都港区南⻘山 3-14-15 kawamata bldg 2F/表参道駅より徒歩 3分

イベント詳細はこちら：https://thingsthatmatter.jp/blogs/news/popup-event-br-in-aoyama-br-06-05fri-06-08mon

Brand concept

自分の内側に目を向け、自分を愛するきっかけになってほしい。

自分を愛することで一人ひとりの魂が満たされ、エネルギーが整い、

正しく循環することでこの星のすべてを愛することに繋がる。

“わたし” はなにを求めているのだろう──

混沌としたこの世界で大切にしなければならないのは、本当は、その問いであるはず。自分を静かに見つめてはじめて、感情は豊かに⾊づく。そして体の感覚がゆっくりと呼び覚まされ、空の⾊、空気のにおいのわずかな変化も心に響くようになる。わたしも、ともに社会に生きる人も、動物も草も海も森も、宇宙の一部。この星を巡るすべての ものと愛を通じて一体となることは、感謝に満ち溢れたとほうもなく美しい体験だ。

そこに在る何かを感じて自分の内側を見つめる、そのきっかけを多くの人に届けられたら。生きるということはあまりにも深く、あまりにも複雑な冒険だから、一緒に答えを見つけていきたい。一人ひとりの魂が満たされて、よどみなく流れる水のように循環していくとき、社会も自然も、きっとあるべき姿に戻っていくと、わたしたちはそう強く信じています。

Director

RYOKO MUKASA

2016年 STAIR DEBUT COLLECTIONを発表

2017年 TOKYO FASHIONWEEKにてコレクションを発表

2021年 STUDIO MUKASA設立

ブランドディレクション、デザインコンサル、

ファッションデザイナー、ジュエリーデザイナーとして活動

2021年 THINGS THAT MATTERのディレクターに就任

2022年 自身の名を冠したブランド“mukasa”と

ジュエリーブランド“±BALANCE”を立ち上げる

「THINGS THAT MATTER/シングス ザット マター」について

“その先の感覚を纏う”をコンセプトに、160年以上の歴史をもち、テキスタイルへの知見を有するスタイレム瀧定大阪株式会社が2021年よりスタートしたブランド。

ディレクター武笠綾子が自身の内側に目を向ける中で“そこに在る大切な何か=『THINGS THAT MATTER』”と出会い、 その時に生まれた感情や感覚、思い浮かんだ情景・ヴィジョンなどをインスピレーションにクリエイションを行っています。

HP :https://thingsthatmatter.jp/

Instagram :https://www.instagram.com/thingsthatmatter.jp/