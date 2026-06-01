スキンケアブランド『パーフェクトワン』誕生20周年 感謝の想いを届けるspecialサイトを公開

新日本製薬 株式会社

新日本製薬 株式会社（本社：福岡市、代表取締役社長CEO：後藤孝洋）は、多様化する女性の生き方に寄り添うスキンケアブランドとして2006年に誕生した『パーフェクトワン』の20周年を記念し、感謝の想いを届けるspecialサイトを本日2026年6月1日（月）に公開いたしました。

【パーフェクトワン20周年記念specialサイト】

『パーフェクトワン』の誕生20周年を記念して「20年分のありがとう あふれる想いをあなたへ。」をテーマにしたspecialサイトを本日2026年6月1日（月）にオープン。

本サイトでは、パーフェクトワンの歩みを振り返るヒストリーや、お客さまからのメッセージ、社員がブランドへの想いを語るインタビューなどを、数か月にわたり順次公開してまいります。そのほかにも、20周年ならではの特別なコンテンツを通じて、ブランドの世界観をより深くご体感いただける配信を予定しています。

■サイトURL：https://www.shinnihonseiyaku.co.jp/s/contents/perfectone/20th/

【注目コンテンツ】

『パーフェクトワン』20年の歩み（公開中）

2006年の誕生以来、パーフェクトワンはお客さまとともに歩んできました。本サイトでは、その20年の歩みを年表で振り返ることができる特別コンテンツをご用意。初代オールインワンジェルの開発秘話にはじまり、ブランドリニューアル、スパチュラの改良、世界初の「ムラサキ発酵コラーゲン」開発※、つめかえ用パウチの誕生まで、節目ごとの出来事をお客さまの声とともに振り返ります。

※ 乳酸桿菌／加水分解コラーゲン発酵液(保湿成分)を世界で初めて新日本製薬が化粧品原料として登録。(新日本製薬調べ)

社員インタビュー「パーフェクトワンを支える社員たちが語る、ともに歩んだ軌跡と、これからの未来」（公開中）

20年の歩みの中で、パーフェクトワンは多くのお客さまに支えられながら進化を続けてきました。その背景には、商品やブランドと真摯に向き続けてきた社員一人ひとりの想いと挑戦があります。立ち上げ期から携わる社員や、新たな価値創出に挑む社員など、さまざまな視点からパーフェクトワンについて語ります。

特別企画「お客さまご招待イベント」開催（近日公開）

パーフェクトワン誕生20周年を記念し、長年のご愛用者さまへ日頃の感謝をお伝えするご招待イベントを、2026年7月24日（金）に新日本製薬 福岡本社にて開催いたします。当日は、プロによるヘアメイク体験、座談会、開発秘話のご紹介など、ブランドの歩みと社員の想いを身近に感じていただけるプログラムをご用意。また、当社カフェテリアにて美と健康のための特別ランチ、スイーツも！当日の模様は、後日公開予定です。

パーフェクトワンイメージキャラクター 中島健人さん×新日本製薬 代表者取締役社長CEO 後藤孝洋

スペシャルインタビュー（近日公開）

20周年という節目を迎えるにあたり、特別に実現した中島健人さんと後藤孝洋社長の「夢の対談」。パーフェクトワンの進化の軌跡や、グローバルへの挑戦について語り合ったスペシャルインタビューを後日公開予定です。二人のパーフェクトワンへの想いに、ぜひご注目ください。

■本インタビューの動画URL： https://www.youtube.com/watch?v=VRcY-5FkRk4

【パーフェクトワンについて】

多様化する女性の生き方に寄り添うスキンケアブランドとして2006年に誕生した『パーフェクトワン』は、ブランドメッセージ「シンプルケアこそ、肌本来の美しさへ」を掲げています。主力商品のオールインワン美容液ジェルシリーズは、オールインワン市場において10年連続国内売上No.1※1、累計販売実績9,000万個※2を突破しています。

▶おかげさまで『パーフェクトワン』は、誕生から20周年を迎えました。記念のspecialサイトもぜひご覧ください。

※1 パーフェクトワンフォーカスシリーズ含む：富士経済「化粧品マーケティング要覧2017～2026」（モイスチャー部門およびオールインワン部門／メーカー、ブランドシェア2016～2025年実績）※2 パーフェクトワン オールインワン美容液ジェルシリーズ累計販売実績2006年5月～2026年2月（ラフィネ パーフェクトワンシリーズ、パーフェクトワンフォーカスシリーズ含む）

【会社概要】

会社名：新日本製薬 株式会社

所在地：福岡県福岡市中央区大手門1丁目4-7

代表者：代表取締役社長CEO 後藤 孝洋

設 立：1992年3月

事業内容：化粧品、健康食品、医薬品の企画及び通信販売・卸販売

U R L：https://corporate.shinnihonseiyaku.co.jp/

【パーフェクトワン公式SNSアカウント】

LINE：https://lin.ee/a26yuL7

Instagram：https://www.instagram.com/perfectone_info/

X（旧Twitter）：https://x.com/PERFECTONE_JP