「最新水中ドローン FIFISH E-MASTER NAVI 無料体験会」を北海道苫小牧市にて2026年6月23日に開催 / 6月3日～6月5日、6月17日～6月20日幕張メッセにて展示会に出展します

シー・エフ・デー販売株式会社

シー・エフ・デー販売株式会社(社長:三谷弘次、本社:愛知県名古屋市)が取り扱う水中ドローンメーカーQYSEA社の最新機種「FIFISH E-MASTER NAVI」の無料体験会を2026年6月23日(火)北海道苫小牧市にて開催いたします。



体験会では、水中ドローンの基礎知識や最新機種「FIFISH E-MASTER NAVI」のご紹介に加え、搭載されている測量ソフトやマッピング機能についても詳しくご説明いたします。

さらに、水中ドローンの産業用途における具体的な活用方法についてもご検討いただける内容となっております。

過去の体験会の様子

ロボティクス分野で注目を集める水中ドローンは、水中・水上の撮影をはじめ、船舶検査、水中捜索、水難救助、養殖定置網の点検、インフラ点検など、さまざまな現場での活用が期待されています。

当体験会では、水中ドローンの導入や運用をご検討されている企業・法人様からのご相談・ご質問も承ります。



水中ドローンの実運用に必要な基礎知識や操作方法を学べる貴重な機会となっておりますので、ぜひご参加いただき、水中ドローンの魅力を体感してください。

開催概要

- 開催日時：2026年6月23日（火）第一部 10：00～12：00、第二部 13：30～15：30 (※雨天中止)- 集合場所：勇払マリーナ管理棟ロビー（北海道苫小牧市）- 参加費：無料（要申込）

※事前申し込み制となります。定員になり次第締め切りとなります。(各部15名程度)

※体験対象者は18歳以上となります。

お申込み先

下記注意事項を十分お読みいただき、水中ドローン体験会申込みフォームからお申し込みください。

お送りいただいたメールアドレス宛てに、体験会の会場等お送りいたします。

注意事項

- 事前申し込み制となります。定員になり次第締め切りとなります。- 体験会対象者は18歳以上となります。- お申し込みが定員を超えた場合、ご参加をお断りする場合がございます。

イベント参加時の注意点

水中ドローン体験会申込みフォーム

- 水がかかる場合があります。動きやすい服装・多少濡れても問題ない服装でお越しください。- 個別でタオル等はご用意しておりませんので必要に応じてご持参ください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoDS5KGxvLGS1_1KCbKCsNEURQmKfAvRDffbNIYlGprjX05g/viewform

体験会機種

QYSEA『FIFISH E-MASTER NAVI』

パワフルなモーターに、センサーとソナーを搭載し、海洋環境での高精度な測定、検査、調査を目的に設計された産業用水中ドローン『FIFISH E-MASTER NAVI』

- リングウィングモーターによる高い運動性能で、流れのある水中での活動が可能です。- 水中の位置情報をリアルタイムで特定する測位システムを標準搭載、ルート設定自動航行が可能に。- 水中での位置ロック・ホバリング、障害物の自動回避、レーザースケーラーによる測定や、ソナーによるマッピングが可能です。

最大深度：200ｍ テザーケーブル：200m

ライト：5000ルーメンx2 動画解像度：4K 30fps

https://www.cfd.co.jp/biz/product/detail/fifish-e-master-navi.html

展示会出展のお知らせ

また、この度、弊社は株式会社ジュンテクノサービス様との共同出展にて、下記の展示会に出展する運びとなりました。



今回の展示会では、産業用ドローンや水中ドローンの最新機種を多数取り揃えております。

特に「国際 建設・測量展（CSPI 2026）」では、最新機種である「EMASTERNAVI」および「W6MAX」の展示に加え、水中ドローンで撮影したインフラ点検データを最新の3Dモデリングソフトで即座に3D化する技術デモンストレーションを実施いたします。



ご多忙中とは存じますが、ぜひ弊社ブースへお立ち寄りいただけますと幸いです。皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。

展示会参加概要

展示会『Japan Drone 2026』

https://ssl.japan-drone.com/



・開催日時：6月3日～6月5日 10：00～17：00

・開催場所：幕張メッセ ホール6

・出展者名：株式会社ジュンテクノサービス

・共同出展社：CFD販売

・小間番号：No. BB-5



展示会『国際 建設・測量展／CSPI 2026』

https://cspi-expo.com/



・開催日時：6月17日～6月20日 10：00～17：00 (最終日のみ16：00まで)

・開催場所：幕張メッセ

・出展者名：株式会社ジュンテクノサービス

・共同出展社：CFD販売

・小間番号：No. 16-11

本内容に関するお問い合わせ・資料請求はこちら

CFD販売株式会社

TEL：03-4213-1144 FAX：03-4213-1145

水中ドローン紹介特設ページ

https://www.cfd.co.jp/biz/other/rov-lp.html

水中ドローン問い合わせ総合窓口

https://www.cfd.co.jp/biz/contact/rov-general-inquiry.html

水中ドローンレンタルサービス

https://www.cfd.co.jp/biz/contact/rov-rental.html