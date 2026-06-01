ホノルルトライアスロン株式会社設立のお知らせ

一般社団法人1982インパクトファンド

一般社団法人1982インパクトファンド（所在地:東京都港区）と株式会社アスロニア（本社:東京都港区、CEO:小林正晴）は、ホノルルトライアスロンのさらなる発展と持続可能な運営体制の構築を目的として、新たに「ホノルルトライアスロン株式会社（代表取締役社長CEO:裙本理人）」を設立いたしましたことをお知らせいたします。

あわせて、新体制下での初開催となる「ホノルルトライアスロン2027」を、2027年5月16日（日）にアラモアナビーチパークにて開催することを決定いたしました。

新会社設立の背景と目的

ホノルルトライアスロンは2004年の開始以来、ハワイ・ホノルルを舞台に初心者から上級者までが楽しめる市民参加型のトライアスロン大会として、多くのアスリートに愛されてきました。このたび、ソーシャルビジネスの創出を推進する一般社団法人1982インパクトファンドが主体となり、株式会社アスロニアの協力の下、ホノルルトライアスロン株式会社を設立いたしました。ホノルルトライアスロン株式会社は、同大会の更なる発展と持続可能な運営を目的とし設立されました。これまで大会を支えてきた株式会社アスロニアのノウハウを活かしつつ、スポーツを通じた健康増進や国際交流といった社会的価値の最大化を目指します。

大会概要

開催日時：2027年5月16日（日）

場 所：ハワイ・オアフ島アラモアナ・ビーチ・パーク

特 徴：時間制限がなく、フラットなコース設定のため初心者も安心

日本語対応スタッフによる万全のサポート

実施種目：オリンピックディスタンス（個人・リレー）

スプリントディスタンス（個人・リレー）

アクアスロン、10Kラン

ジュニア、ユース、キッズ、ケイキチャレンジ

工ントリー開始：2026年8月1日（土）

公式サイト：https://honolulutriathlon.jp/

ホノルルトライアスロン株式会社会社概要

会社名

ホノルルトライアスロン株式会社（Honolulu Triathlon Inc.）

代表者

裙本理人（Masato Tsumamoto）

役員構成

代表取締役社長 裙本理人（GOOD NEW株式会社代表取締役／セルソ-ス株式会社創業者）

取締役 吉村英毅（株式会社ミダスキャピタル代表取締役）

取締役 田村光紀（株式会社アソビダス代表取締役）

取締役 嵜本普輔（バリュエンスホールディングス株式会社代表取締役）

取締役 助野太祐（株式会社オールブルー代表取締役）

取締役 木村友貴（株式会社ロハスタイル代表取締役）

エグゼクティブアドバイザー

白戸太朗（株式会社アスロニア代表取締役）

小林正晴（株式会社アスロニアCEO）

高島郁夫（株式会社BLUEWEDGE代表取締役／株式会社Francfranc創業者）

井上英明（株式会社パーク・コーポレーション代表取締役）

稲本健一（株式会社ALOHALAB代表取締役／株式会社ゼットン創業者）

本田直之（レバレッジコンサルティング株式会社代表取締役）

阿部栄一 （Athlonia Hawaii Inc.副社長）

【本件に関するお問合せ先】

一般社団法人1982インパクトファンド

URL：https://1982impact.jp