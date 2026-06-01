俳優、モデル・UTAのオフィシャルファンクラブをオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2026年6月1日（月）にUTAのオフィシャルファンクラブ「UTA’s UNIVERSE」（URL：https://utas-universe.bitfan.id/(https://utas-universe.bitfan.id/)）をオープンしました。

UTA（ウタ）は、1997年東京都生まれの俳優・モデルです。幼少期からインターナショナルスクールで学び、中学時代にはスイスへ留学。高校からはアメリカへ渡り、大学時代にはバスケットボールチームに所属するなど、国際的な環境の中で感性を磨いてきました。

2018年にフランスのモデルエージェンシーSUCCESSと契約し、パリ・ファッション・ウィークでランウェイデビュー。現在は東京を拠点に、ミラノ、ロンドン、ニューヨークなど世界各地で活躍しています。また、雑誌『GINZA』では料理連載を持つなど、多彩なライフスタイルにも注目が集まっています。

さらに、2026年7月２日配信予定のNetflixシリーズ『ガス人間』にて、ガス人間役で俳優デビューを飾るなど、今後のさらなる活躍が期待されています。

今回オープンしたのは、UTAのオフィシャルファンクラブです。

当サイトでは、UTAに関する最新情報を発信するほか、ファンクラブ会員限定コンテンツとして、ブログの閲覧や舞台挨拶・イベント等のチケット先行に応募できるなど、ここでしか楽しめない特別な企画をご用意しています。

サイトの詳細は、下記URLよりご確認ください。

【サイト詳細】

■サイト名

UTA’s UNIVERSE

■URL

https://utas-universe.bitfan.id/

■会費

月額：770円（税込）

年会費：7,700円（税込）

※年会費は月額より約2ヶ月分お得にプランをお楽しみいただけます。

※お支払いには「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」をご利用いただけます。

■ファンクラブコンテンツ

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utaeats

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manager's diary

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

Bitfan：https://bitfan.id/

ファンクラブ機能：https://bitfan.id/service/fanclub

ストア機能：https://bitfan.id/service/store

チケット機能：https://bitfan.id/service/ticket

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