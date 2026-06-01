俳優、モデル・UTAのオフィシャルファンクラブをオープン！

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株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2026年6月1日（月）にUTAのオフィシャルファンクラブ「UTA’s UNIVERSE」（URL：https://utas-universe.bitfan.id/(https://utas-universe.bitfan.id/)）をオープンしました。




UTA（ウタ）は、1997年東京都生まれの俳優・モデルです。幼少期からインターナショナルスクールで学び、中学時代にはスイスへ留学。高校からはアメリカへ渡り、大学時代にはバスケットボールチームに所属するなど、国際的な環境の中で感性を磨いてきました。


2018年にフランスのモデルエージェンシーSUCCESSと契約し、パリ・ファッション・ウィークでランウェイデビュー。現在は東京を拠点に、ミラノ、ロンドン、ニューヨークなど世界各地で活躍しています。また、雑誌『GINZA』では料理連載を持つなど、多彩なライフスタイルにも注目が集まっています。


さらに、2026年7月２日配信予定のNetflixシリーズ『ガス人間』にて、ガス人間役で俳優デビューを飾るなど、今後のさらなる活躍が期待されています。



今回オープンしたのは、UTAのオフィシャルファンクラブです。


当サイトでは、UTAに関する最新情報を発信するほか、ファンクラブ会員限定コンテンツとして、ブログの閲覧や舞台挨拶・イベント等のチケット先行に応募できるなど、ここでしか楽しめない特別な企画をご用意しています。



サイトの詳細は、下記URLよりご確認ください。




【サイト詳細】


■サイト名


UTA’s UNIVERSE



■URL


https://utas-universe.bitfan.id/


■会費


月額：770円（税込）


年会費：7,700円（税込）



※年会費は月額より約2ヶ月分お得にプランをお楽しみいただけます。


※お支払いには「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」をご利用いただけます。



■ファンクラブコンテンツ


news


schedule


profile


biography


blog


utaeats


event


manager's diary




【株式会社SKIYAKI 会社概要】


社名：株式会社SKIYAKI


所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F


代表者：代表取締役 小久保 知洋


資本金：31百万円


事業内容：プラットフォーム事業


URL：https://skiyaki.com/




SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。



【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】


「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。



Bitfan：https://bitfan.id/


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