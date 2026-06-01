次世代アーティスト発掘オーディション「ＦＲＯＭ　ＳＴＲＥＥＴ　ＰＲＯＪＥＣＴ　『ＳＣＲＡＭＢＬＥ　ＡＵＤＩＴＩＯＮ』　ｐｏｗｅｒｅｄ　ｂｙ　Ｅｇｇｓ」開催！

東急株式会社

当社が発起人として推進している「ＦＲＯＭ ＳＴＲＥＥＴ ＰＲＯＪＥＣＴ」は、渋谷の街を舞台に次世代アーティストを発掘・プロデュースする音楽オーディション「ＦＲＯＭ ＳＴＲＥＥＴ ＰＲＯＪＥＣＴ 『ＳＣＲＡＭＢＬＥ ＡＵＤＩＴＩＯＮ』 ｐｏｗｅｒｅｄ ｂｙ Ｅｇｇｓ」（以下、本オーディション）を６月１日（月）からスタートします。「渋谷から世界をビビらせようぜ」をキャッチコピーに掲げ、シンガーソングライターやバンドなどジャンルを問わず、渋谷から世に送り出したい渾身の一曲を募集します。

本オーディションは、著名プロデューサーによるプロデュースや、渋谷を象徴する特別なロケーションでのＭＶ撮影、さらには渋谷の街や東急線のメディアを活用した宣伝プロモーションやストリートライブへの出演など、渋谷を拠点に活動する「ＦＲＯＭ ＳＴＲＥＥＴ ＰＲＯＪＥＣＴ」ならではの全面的なサポートによって、あなたの才能を「渋谷発」で世の中へ届けるユニークな取り組みです。

グランプリ選出アーティストには、渋谷スクランブルスクエアの屋上展望施設「ＳＨＩＢＵＹＡ ＳＫＹ」でのＭＶ撮影という特別な機会を提供します。また、グランプリ・準グランプリ選出アーティストには、音楽プロデューサーＣａｒｌｏｓ Ｋ．氏のプロデュースによる音源制作・リリースのサポートに加え、ＳＨＩＢＵＹＡ１０９渋谷店館内ＢＧＭ放送や、渋谷スクランブル交差点の大型ビジョン、東急線車内ビジョンでのＭＶ放映といった楽曲宣伝プロモーション、さらに「渋谷音楽祭」（２０２６年１０月中旬開催予定）における「ＳＨＩＢＵＹＡ１０９ ＳＴＡＧＥ」への出演や、「Ｓｈｉｂｕｙａ Ｓｔｒｅｅｔ Ｌｉｖｅ」（通年実施）への出演権など、多彩な特典をご用意しました。

本オーディションへのエントリーは、インディーズおよび新人アーティストの音楽活動支援を行うプラットフォーム「Ｅｇｇｓ」にアカウント登録（無料）されているアーティストが対象です。

当社は「ＦＲＯＭ ＳＴＲＥＥＴ ＰＲＯＪＥＣＴ」の活動を通じて、街のスペースやメディアを保有する東急グループ独自の価値を発揮し、多様なビジネスプレイヤーとオープンに協働することで、アーティストやクリエイターを志す人とファンや生活者との接点をつくり、エンターテインメントを世の中へ提供していきます。

■「ＦＲＯＭ ＳＴＲＥＥＴ ＰＲＯＪＥＣＴ 『ＳＣＲＡＭＢＬＥ ＡＵＤＩＴＩＯＮ』 ｐｏｗｅｒｅｄ ｂｙ Ｅｇｇｓ」エントリーページ

https://eggs.mu/music/project/scramble2026

■「ＦＲＯＭ ＳＴＲＥＥＴ ＰＲＯＪＥＣＴ 『ＳＣＲＡＭＢＬＥ ＡＵＤＩＴＩＯＮ』 ｐｏｗｅｒｅｄ ｂｙ Ｅｇｇｓ」詳細

＜スケジュール＞

エントリー期間 ２０２６年６月１日（月）～２０２６年７月９日（木）

音源審査 ２０２６年７月１０日（金）～２０２６年７月２１日（火）

リスナー投票 ２０２６年７月２２日（水）～２０２６年８月１６日（日）

ライブ審査 ２０２６年８月５日(水) ※会場：渋谷

結果発表 ２０２６年９月上旬

＜特典＞

【グランプリ限定】

・渋谷スクランブルスクエアの屋上展望施設「ＳＨＩＢＵＹＡ ＳＫＹ」でのＭＶ撮影

【グランプリ、準グランプリ共通】

・音楽プロデューサーＣａｒｌｏｓ Ｋ．氏のプロデュースによる制作サポート（編曲、レコーディング、ＭＩＸ）

・楽曲宣伝プロモーション（ＳＨＩＢＵＹＡ１０９渋谷店館内ＢＧＭ放送、渋谷スクランブル交差点の大型ビジョンや東急線車内ビジョンでのＭＶ放映など）

・イベント出演（２０２６年１０月中旬開催予定の「渋谷音楽祭」における「ＳＨＩＢＵＹＡ１０９ステージ」への出演、年間を通じて実施しているＳｈｉｂｕｙａ Ｓｔｒｅｅｔ Ｌｉｖｅへの出演など）

＜エントリー資格、エントリー方法など＞

オーディションエントリーページでご確認ください。

https://eggs.mu/music/project/scramble2026

■ＦＲＯＭ ＳＴＲＥＥＴ ＰＲＯＪＥＣＴについて

「ＦＲＯＭ ＳＴＲＥＥＴ ＰＲＯＪＥＣＴ」は、インディーズアーティストの創作・表現活動を支援して、世の中を楽しくす る“舞台”を街につくるプロジェクトです。東急株式会社が発起人となり、さまざまな賛同者やサポーターとオープ ンにつながり活動しています。

https://fromstreetproject.jp/

■Ｓｈｉｂｕｙａ Ｓｔｒｅｅｔ Ｌｉｖｅについて

「ＦＲＯＭ ＳＴＲＥＥＴ ＰＲＯＪＥＣＴ」が運営する渋谷の”公認ストリートライブ”です。渋谷駅周辺のベニューで、毎週の定例ストリートライブ／不定期開催のライブ／街の大型イベントと連携したサーキット形式ライブなどのイベントを年間通じて開催しています。今後はさらにイベント開催回数を増やしていく予定です。

https://shibuyastreetlive.jp/

■Ｅｇｇｓについて

３万組以上のアーティストと６０万人以上のリスナーが登録する国内最大級の無料インディーズ音楽プラットフォームです。

https://eggs.mu/