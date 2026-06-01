minimo、次の10年に向けブランドロゴをリファイン “なりたい”に寄り添いつづけるブランドへ。新たなロゴに込めた想い

株式会社MIXI

株式会社MIXI（東京都渋谷区、代表取締役社長 上級執行役員 CEO：木村 弘毅）が提供する、サロンスタッフ直接予約アプリ「minimo」は、ブランドロゴを変更することをお知らせいたします。

本リファインは、「minimo」が次の10年を見据えて実施したブランド再定義の一環として行うものです。

これまで培ってきた「minimoらしさ」や親しみやすさを大切にしながら、ユーザー一人ひとりの“なりたい”に寄り添う姿勢を、より一貫して届けていくため、サービスの象徴であるロゴをアップデートしました。

■ロゴリファインの背景

「minimo」は、2014年のサービス開始以来、サロンスタッフを個人単位で予約できる美容予約プラットフォームとして、ユーザー一人ひとりの“なりたい”に寄り添ってまいりました。

サービス開始から10年以上が経過し、SNSをきっかけにサロンスタッフ個人を指名・予約するスタイルが広がるなど、美容の楽しみ方や予約体験は変化を続けています。そうした中、「minimo」はこれからもユーザーの“なりたい”に誠実に寄り添い続けるため、2024年よりブランドとしての提供価値や世界観の再整理を進めてきました。

新たに掲げたMissionは、「“なりたい”を結び、共歓をひろげる」。

minimoは、単に美容予約ができるサービスではなく、一人ひとりの希望やこだわりに合ったサロンスタッフとの出会いを通じて、“なりたい”を叶えるきっかけをつくる存在でありたいと考えています。

さらに、その体験から生まれる前向きな気持ちやあたたかなコミュニケーションが、“なりたい”が叶った先の心はずむ歓びへとつながり、また誰かの“なりたい”を後押ししていく。

そのような「共歓」が連鎖的に広がりつづける未来を目指しています。

今回のロゴリファインは、新たに定義した「minimoらしさ」を、これからのブランドの姿としてより適切に表現するために実施しました。

■新ロゴに込めた想い

新ロゴの開発にあたり、「minimo」らしさを表現する共通要素として、独自のアイデンティティモチーフminimo DNA 「ミニモクルン」を定義しました。

「ミニモクルン」は、Missionに基づき“なりたい”を結び、心がはずみ、歓びが広がりつづける様子を表現したモチーフです。ロゴの頭文字である「m」には、このモチーフを象徴的に取り入れています。

また、これまでのロゴが持つ親しみやすさを大切にしながら、よりクリーンであたたかく、心がはずむような印象のデザインを採用しました。

このように、新ロゴはminimoでの美容体験を体現し、これからのブランドのあり方を象徴するデザインとなっています。

■今後の展開

新ロゴは、2026年6月1日（月）より、アプリ、Webサイト、SNS、各種クリエイティブなどへ順次展開します。

minimoは今後も、ユーザー一人ひとりのさまざまな“なりたい”に寄り添いながら、自分にぴったりのサロンスタッフとの出会いを後押しし、より満足度の高い美容体験を提供してまいります。

本ロゴリファインをきっかけに、ブランド表現とサービス体験の一貫性をさらに高め、これからも多くの方に寄り添い、親しまれるサービスを目指してまいります。

■ロゴアップデート記念キャンペーンについて

新ロゴへのアップデートを記念し、2026年6月1日（月）より、「ミニモも、わたしも、アップデートキャンペーン」を実施いたします。

日頃よりご利用いただいている皆さまへの感謝を込めて、キャンペーン期間中にminimoで2,500円以上のメニューをご予約・ご来店のうえ、キャンペーンページよりご応募いただいた方の中から、抽選で100名様に10,000円をプレゼントいたします。

生まれ変わったminimoとともに、新たな美容体験をお楽しみいただける機会として、ぜひキャンペーンにご参加ください。

＜キャンペーン詳細＞

■プレゼント内容

キャンペーン期間中に2,500円以上のメニューを予約・来店いただいた方の中から、抽選で100名様に10,000円をプレゼント

■応募期間

2026年6月1日（月）12：00 ～ 2026年6月28日（日）23：59

■応募条件

１.キャンペーン期間中に2,500円以上のメニューを予約・来店

２.キャンペーンページの「応募する」ボタンから応募フォームに必要事項を記入して送信

※応募はminimoアプリからのみ可能です。

※予約・来店・応募のすべてがキャンペーン期間内に完了している必要があります。

アプリダウンロードURL：https://minimo.onelink.me/qmi4/qq9eapva(https://minimo.onelink.me/qmi4/qq9eapva)

■ サロンスタッフ直接予約アプリ「minimo（ミニモ）」について

2014年1月に提供を開始した美容師やネイリスト、アイデザイナー、エステティシャンなどの美容サロンスタッフとお客さまが、直接コミュニケーションを取りながら、施術の予約ができるアプリ。サロンスタッフが自身のスタイリング写真やサロン情報 、施術料金などを掲載し、お客さまは希望に合ったサロンスタッフを検索して予約できる。2026年5月時点で累計ダウンロード数800万件を突破。

「minimo」は、今後もサロンスタッフとお客さまとのコミュニケーションをより豊かにし、多くの人に愛され続けるビューティサービスを目指します。

minimo公式サイト：https://minimodel.jp/(https://minimodel.jp/)

minimo公式X：https://x.com/minimojp(https://x.com/minimojp)

■アプリ概要

アプリ名 minimo（ミニモ）

価格 無料

対応機種 【iOS】iOS 16.1 以降

【Android(TM)】Android 10.0 以降

利用方法 各ストアで「minimo」を検索

アプリダウンロードURL

https://minimo.onelink.me/qmi4/qq9eapva

■株式会社MIXI < https://mixi.co.jp/(https://mixi.co.jp/) >

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス（存在意義）のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。

※MIXIおよびminimoの名称、これらに関連する商標およびロゴは、株式会社MIXIの商標および登録商標です。