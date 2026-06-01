hada to kokoro（肌と心）× JO1 河野純喜氏 巨大交通広告が渋谷に登場

株式会社セキド

株式会社セキド（本社：東京都新宿区、代表取締役：関戸正実、証券コード：9878）は、当社オリジナルトータルケアブランド「hada to kokoro（肌と心）」のブランドアンバサダーであるJO1 河野純喜氏を起用した巨大交通広告・集英社ビジョン広告を、2026年6月1日(月)から2026年6月7日(日)までの7日間、渋谷にて期間限定で放映いたします。

また、2026年6月2日(火)から2026年6月8日(月)までの期間、HMV＆BOOKS SHIBUYAにてPOPUPを開催いたします。

ブランドアンバサダーであるJO1 河野純喜氏を起用した巨大交通広告を、渋谷駅東口地下広場 B1F 東棟連絡通路壁面シートおよび、集英社ビジョンにて放映いたします。

渋谷駅構内に掲示される巨大壁面広告では、hada to kokoro（肌と心）の世界観とともに、河野純喜氏の存在感あふれるビジュアルを展開します。

さらに、MODI上ビジョンでは動画広告も放映し、渋谷の街を彩ります。

また、交通広告放映を記念し、SNSキャンペーンも実施いたします。

交通広告概要

■実施期間

2026年6月1日(月)～2026年6月7日(日)

■放映時間

9:00～24:00

※放映時間は変更となる場合がございます。

※通行中の方の妨げになる行為はお控えください

※ビジョン設置ビルオーナーや施設への直接のお問い合わせはご遠慮ください

※駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください

■掲出場所

【集英社ビジョン】

東京都渋谷区神南1丁目21－3

【渋谷駅東口地下広場 B1F 東棟連絡通路壁面シート】

東口地下広場 B1F SCSQ東棟連絡通路

■交通広告キャンペーンについて

巨大交通広告の放映を記念し、期間限定SNSキャンペーンを実施いたします。

ご参加いただいた方の中から、毎日1名様にオールインワンクリーム化粧水をプレゼントいたします。

参加方法１.

1.「#hadatokokoro」を付けて投稿

2. 感想をシェア

参加方法２.

1.hada to kokoro（肌と心）公式Instagram・Xの対象投稿を引用ポスト

2.感想をシェア

■プレゼント商品

オールインワンクリーム化粧水

2,970円（税込）／90ml

HMV＆BOOKS SHIBUYA POPUP概要

交通広告展開にあわせて、HMV＆BOOKS SHIBUYAにて期間限定POPUPストアを開催いたします。

店内では、hada to kokoro（肌と心）15商品を展開するほか、JO1 河野純喜氏の等身大パネルや着用衣装を展示。さらに、撮影メイキング完全版映像も会場限定で放映いたします。

■開催期間

2026年6月2日(火)～2026年6月8日(月)

■開催場所

HMV＆BOOKS SHIBUYA 5F イベント前スペース

（東京都渋谷区神南1丁目21－3 渋谷モディ 5F）

■営業時間

10:00～21:00

※営業時間は変更となる場合がございます。

■展開商品

hada to kokoro 15商品

・オールインワンクリーム化粧水

・香るジャムボディスクラブ

・とろける生感ボディクリーム

・かけ算美容液（全4種）

・かけ算ジェラートパック（全4種）

・かけ算美容液ポイントシートマスク（全4種）

■ご購入者様キャンペーン

POPUP内でhada to kokoro商品を3,000円以上(税込)ご購入のお客様にTEATREE WakeUP Mask（ティーツリー ウェイクアップ マスク） をプレゼントいたします。

今後の展開

河野純喜氏（JO1）と「hada to kokoro（肌と心）」は、この夏、交通広告やPOPUPをはじめ、さまざまな企画を通して、より多くのみなさまにブランドの世界観をお届けしてまいります。ブランドコンセプトである“きれいの好循環”を感じていただけるような体験を、今後も多数展開予定です。

ぜひ、今後のhada to kokoro（肌と心）の展開にもご期待ください。

河野純喜さん（JO1）プロフィール

1998年1月20日生まれ、奈良県出身。サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」において視聴者投票により選出され、グローバルボーイズグループJO1のメンバーとして2020年にデビュー。

今年4月に東京ドーム、京セラドーム大阪での公演を成功させ、7月には追加公演としてバンテリンドーム ナゴヤでの初ライブの開催が決定。さらに、これまで地道にアメリカでの実績を重ねてきた彼らが、ついに今秋全米デビュー。10月には北米ツアーも開催。国内外の影響力はますます拡大している。

河野氏は、メインボーカルとしてグループを牽引する一方、持ち前の明るさで全体のムードや士気を高める“テンション係”としても親しまれている。そのほか、テレビ番組やドラマなどのメディア出演にも積極的に取り組み、アーティスト活動と並行して活動の幅を広げている。

hada to kokoro（肌と心）について

「hada to kokoro（肌と心）」は、毎日のスキンケア時間が前向きな気持ちへつながる

“きれいの好循環”を届けたいという想いから誕生したトータルケアブランドです。

Made in Japanにこだわり、肌に触れるたびに心まで満たされる心地よさ・楽しさ・高機能の3つの価値を追求。使うたびに“また明日も使いたくなる”体験を目指しています。

*1 化粧水・乳液・美容液・クリームとしての役割を兼ねること

*2 肌の最表面のこと

■hada to kokoro（肌と心）公式サイト：https://hadatokokoro.jp/

■hada to kokoro（肌と心）Amazon公式サイト：https://x.gd/1MPiL

■Instagram公式アカウント：hadatokokoro_official

■X公式アカウント：hadatokokorojp

■&choa!（アンド・チョア）公式サイト：https://andchoa.jp/collections/hada-to-kokoro

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社セキド

TEL：03-6300-6104

Email：hadatokokoro_campaign@sekido.com