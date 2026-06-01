トレーディングフィギュア『ZIYULI（ユーリー）』第3弾『Spiritual Power』を6月1日(月)より公式オンラインストアにて受注開始

株式会社ハシートップイン

株式会社ハシートップイン（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：橋本貴裕）は、トレーディングフィギュア「ZIYULI（ユーリー）」の第3弾『Spiritual Power』を、６月上旬より全国の雑貨店・量販店にて順次発売を予定しています。



「ハシートップイン公式オンラインストア」「ハシーストア楽天市場店」「ハシーストアAmazon店」では、6月1日(月)12:00から受注を開始いたします。

◆発売情報

〇受注開始

2026年6月1日(月) 12：00～



〇店舗

■ハシートップイン公式オンラインストア

URL：https://www.hashy-topin.com/product.php?id=694

※商品ページは受注開始時刻に公開されます。



■ハシーストア楽天市場店

URL：https://item.rakuten.co.jp/rainbowpontpont/lv-3649/



■ハシーストアAmazon店

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1R82PSV

◆商品紹介

海外でも注目を集める、繊細な造形表現が魅力の人気ブランド「HERE」の『ZIYULI（ユーリー）』シリーズより、新作『Spiritual Power』が登場します。



本作では、神秘的な精霊の世界に足を踏み入れた少女・ユーリーが、

夢・時間・魔法などの不思議な力と共鳴し、さまざまな姿へと変化していく世界観を表現しています。



鏡、ポーション、薔薇、翼といったモチーフを取り入れ、

それぞれが異なる物語や力を宿したキャラクターをラインナップ。

幻想的な夜の世界観と繊細なデザインで仕上げた、

ダークファンタジーテイストのコレクションフィギュアです。

全7種のうち、いずれか1体がランダムで封入されており、

どのキャラクターが出るかは開けてからのお楽しみです。

運が良ければ、シークレット引換カードが封入されている場合もあり、

当選者には限定フィギュア『Twins（ツインズ）』をプレゼントいたします。

【ラインナップ】

・Scarlet Night （深紅の夜）

・Mirror Talk （鏡のおはなし）

・Magic Potion Witch （魔法薬の魔女）

・Dreamer Doll （夢見るドール）

・Silver Oath （銀の誓い）

・Dark Rose Time （黒薔薇の刻）

＋Secret: Twins（ツインズ）※シークレット（引換式）

【内容物】

・フィギュア（ランダム）×1

・キャラクターカード ×1

※シークレット引換カードが封入されている場合があります。

※本商品はランダム封入仕様のため、キャラクターはお選びいただけません。

※6個ご購入で、全6種のコンプリートセットをディスプレイボックス入りでお届けします（シークレット除く）。

※引換カードが封入されていた場合は、下記URLの問いあわせフォームまでご連絡ください。

https://hashy-topin.co.jp/contact-3/

〇品番：LV-3649 Ziyuli（ユーリー）Spiritual Power

〇商品サイズ：約W90×D80×H130(mm)

〇PKGサイズ：W105×D95×H150(mm) / DP BOX：W321×D195×H155(mm)

〇材質 ：[本体] PVC,ABS,MABS,PC

[カード] 紙

〇注意事項 ：対象年齢15歳以上

〇販売価格 ：2,970円(税込)

ハシートップイン

生活にディライトフルなシーンを提供するパートナーへ。

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