Agentforceの活用ノウハウを届けるYouTubeチャンネル「Agentforce研究所」を開設

ベルフェイス株式会社

Salesforce入力エージェント「bellSalesAI（ベルセールスエーアイ）」の開発・販売を行うベルフェ イス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：中島 一明、以下「ベルフェイス」）は、Salesforce を活用したい企業・担当者に向けたYouTubeチャンネル「Agentforce研究所」を開設し、第1回動画を 2026年5月29日に公開しました。

■背景

第1回動画を視聴する :https://youtu.be/12UmdgaYHC0

近年、SalesforceのAIエージェント機能「Agentforce」への注目が急速に高まっています。一方で、「導入したいが何から始めればいいかわからない」「エンジニアでなければ理解できないのでは」といった声がSalesforce導入企業の担当者から多く聞かれます。当社はSalesforce入力エージェント「 bellSalesAI」の開発・提供を通じて、Agentforceの消費トークン数が国内トップクラスと言われるほど、 Agentforce活用の最前線に立ってきました。本チャンネルでは、こうした現場の知見を活かし「Agentforceでここまでできる」という具体的な活用イメ ージをわかりやすく届けることを目的としています。

■チャンネルについて

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/33891/table/201_1_fa85560668cc84d882e30623ea5286b1.jpg?v=202606010251 ]

チャンネル登録はこちら :https://youtube.com/channel/UCF-8ED06hsOE_Si93XqVIZQ?si=9bKbL7pnitm4RlEy

■第1回動画 ：「初心者でもわかる！Agentforceをわかりやすく解説」

■ bellSalesAI （ベルセールスエーアイ）について

- 公開日 ： 2026年5月29日- 内容 ： ChatGPTなどの汎用AIとの違いから、Agentforceの基本的な仕組み・できること・おすすめユースケースまでを対談形式で解説。エンジニアでない担当者でも理解できる内容を目指します。

bellSalesAIは、営業担当者の商談情報をAIが自動で抽出・構造化し、Salesforce入力を効率化するSalesforce入力エージェントです。

- Salesforce入力効率化に特化 ： AIが商談会話から必要項目を自動抽出- 圧倒的な使いやすさ ： 対面はスマホアプリ、Web商談はPCアプリで簡単操作- 高精度な要約・抽出 ： 独自のAIが情報抽出・構造化を高精度で実施

bellSalesAIのお問合せはこちら :https://bsai.bellface.co.jp/

■ベルフェイス株式会社 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/33891/table/201_2_f3573f63c2e2a90d4fea0f560c06e54d.jpg?v=202606010251 ]