「人生で一番泣いたマンガ」は何ですか？dアニメストアで、泣けるマンガのセットが期間限定50％OFF！

株式会社ドコモ・アニメストア

国内最大級（※1）の7,200作品以上のアニメが見放題（※2）の『dアニメストア』

（ https://animestore.docomo.ne.jp/ ）では、一番泣いたマンガ特集を公開中です。2026年2月1日から2月28日までの期間、dアニメストア（ブック）の特設ページと公式Xにて、人生で一番泣いたマンガ」のアンケートを実施。たくさんの熱いコメントを投稿いただきました。得票が多かった作品を中心に、期間限定でコミックのセットが50％OFFで購入できるキャンペーンを実施しています！あの感動を、もう一度味わってみませんか？

dアニメストアでは会員以外でも電子書籍のご購入が可能、ドコモ以外の端末でもご利用できます。

※1 自社調べ。2025年12月15日に国内定額動画配信サービスが配信していたアニメ、2.5次元・舞台、声優・音楽コンテンツの作品数を調査員がカウント。 各社の定額制動画サービスにおける作品数のカウントにあたって、TVシリーズ1シーズンごとにカウント。

※2 一部個別課金あり

▼ファンタジー、青春、スポーツ――泣けるマンガがセットで50％OFF！

特集ページ https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/book/CJ/CJ00000101

【キャンペーン期間】

2026年6月1日（月)～2026年6月14日(日）

*セットおよび記載価格は、2026年4月1日時点の配信情報を対象としています。

メダリスト

1～13巻セット

9,966円 ▶ 4,979円

あかね噺

1～19巻セット

9,729円 ▶ 4,855円

金色のガッシュ！！ 完全版

1～16巻セット

10,560円 ▶ 5,280円

進撃の巨人

1～34巻セット

20,273円 ▶ 10,136円

不滅のあなたへ

1～25巻セット

14,916円 ▶ 7,457円

薫る花は凛と咲く

1～21巻セット

12,474円 ▶ 6,237円

【あなたが選ぶ！ 一番泣いたマンガアンケート結果大発表 コミックセット割ラインナップ】 ※順不同

メダリスト、あかね噺、金色のガッシュ！！ 完全版、進撃の巨人、不滅のあなたへ、薫る花は凛と咲く、四月は君の嘘、ハイキュー！！、終末なにしてますか？ 忙しいですか？ 救ってもらっていいですか？、コードギアス 反逆のルルーシュ、コードギアス 反逆のルルーシュ Re;、超級！機動武闘伝Ｇガンダム、死神くん、同居人はひざ、時々、頭のうえ。、君と綴るうたかた、最遊記外伝、新しいきみへ、また、同じ夢を見ていた（コミック版）、死と彼女とぼく、ぼくの地球を守って、追放されるたびにスキルを手に入れた俺が、100の異世界で2周目無双【電子単行本】、赤ちゃんと僕、この音とまれ！、君に届け、宇宙兄弟、死に戻りの魔法学校生活を、元恋人とプロローグから、生徒諸君！、ちはやふる、×××ＨＯＬｉＣ、ドラゴンクエスト ダイの大冒険 新装彩録版、JIN―仁―、うしおととら

▼会員の方対象、電子書籍の初めて購入が超おトク！限定クーポン配布中！

今月も、電子書籍がおトクに購入できる限定クーポンを配布しています。

dアニメストア会員で、電子書籍をはじめて購入される方が利用できる、90％OFF・割引上限5,500円（税込）の特別なクーポンです。ぜひこの機会にご活用ください！

その他にもおトクなクーポンを配布中！

dアニメストア（ブック）のマイページからチェックしてみてください！

マイページ（ブック） https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/mpb_coupon

※マイページを閲覧する際、dアカウントでのログインが必要になります。

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◆ご利用料金：月額660円(税込)

※アプリから入会いただく場合は月額760円（税込）です。

※契約日・解約日にかかわらず、毎月1日から末日までの１か月分の料金となります。日割り計算はいたしませんのでご注意ください。

【初回は初月無料】

※アプリから入会いただく場合は入会日から14日間無料となります。

キャンペーン期間中（2014年11月8日～）に初回お申込みの場合に限り、7日間の初回無料期間を31日間に延長して適用します。一部無料とならない場合や無料期間が途中で終了となる場合があります。詳細はdアニメストアの利用規約などをご確認ください。31日経過後もご利用の場合は、その月から1か月分の料金がかかります。その他適用条件は7日間無料と同様になります。ただし31日間の初回無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。過去に7日間の初回無料の適用を受けたお客さまで本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。本キャンペーンは予告なく中止および内容を変更させていただく場合がございます。

本サービスの詳細についてはドコモのHPをご確認ください。【NTTドコモ→スマートライフ→エンターテインメント→dアニメストア】