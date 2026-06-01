8周年を迎える「Her lip to」が東京・大阪にてアニバーサリーイベント＜SUMMER COLLECTION 26 “La Dolce Vita”＞を開催。
株式会社heart relation（本社：東京都渋谷区、代表取締役CCO：小嶋陽菜）が運営するライフスタイルブランド「Her lip to」は、2026年6月13日(土)～6月17日(水)に東京、6月26日(金)～6月29日(月)に大阪にてアニバーサリーイベント＜SUMMER COLLECTION 26 “La Dolce Vita”＞を開催いたします。
SUMMER COLLECTION 26 “La Dolce Vita”
初夏に輝くやわらかな日差しが降り注ぐ、イタリアのサマーリゾートを思わせる開放感あふれる会場。
圧倒的な存在感を放つラタンウォールの前にはシーズンムード高まるコレクションが並び、Her lip toらしいコンセプチュアルな世界観が広がります。
メインビジュアルで存在感を放つのは、オリジナルのポーセリンモチーフプリントをあしらったフレアスリーブドレス。洗練されたカラーコントラストと、立体感のあるシルエットが魅力の夏に欠かせない一着です。
レモンモチーフを水彩画のような柔らかなタッチで描き、Her lip toロゴを織り交ぜたドレスは、上品な華やかさを映し出す夏のニューアイコン。
本コレクションはトップスも多数取り揃え、カラーバリエーション豊富なジャガード生地のラッフルトップスやドレスと好相性のカーディガンなど、サマーシーズンを彩るアイテムがラインアップ。
この夏だけの特別な“La Dolce Vita”の世界を、ぜひ会場にてご体感ください。
一部ラインアップ
Jendaya Lace-Print Dress lavender pink/rose/black \27,000
Leira Lace Trim Dress rose/sky/black \27,000
Clarine Polka Dot Dress white/black \25,000
La Plage Peplum Top white/pale mint/black/yellow \17,000
Capri Lemon Print Dress white/taupe \26,000
Alizee Off-Shoulder Dress black \25,000
イベント詳細◼️TOKYO
＜日程＞
6月13日(土)～6月17日(水) 11:00～20:00
6月13日(土)・14(日)
ご入場・ご試着希望の方ともに終日チケット制
※チケット制でのご案内となる6月13日(土)・14日(日)の2日間は
Her lip toのアニバーサリーを記念したオリジナルドリンクを数量限定でご提供いたします。
6月15日 (月)・6月16日(火)・6月17日(水)
ご入場・ご試着希望の方ともに終日フリー入場制
※6月15日(月)～17日(水)はチケットなしでそのままご入場・ご試着が可能ですが、混雑状況によりお時間を要する場合がございます。その際は、整理券を配布して対応させていただきますのでご了承ください。
※フリー入場制となる6月15日(月)～17日(水)は、オリジナルドリンクの提供はございません。
あらかじめご了承ください。
※フリー入場時の最終入場は、営業終了の30分前となります。
＜会場＞
AGRIKO LABORATORY
東京都渋谷区神宮前4丁目9-3 YH493ビル
＜チケット＞
予約開始：チケット予約開始：6月3日（水）20:00～
※チケット予約時はHer lip to公式ページへのログインが必要です。
◼️OSAKA
＜日程＞
6/26(金)～6/29(月) 11:00~19:10
※6月29日(月)は18:00までとなります。
6月26日(金)・27日(土)
ご入場・ご試着希望の方ともに終日チケット制
※チケット制でのご案内となる6月26日(金)・27日(土)の2日間は
Her lip toのアニバーサリーを記念したオリジナルドリンクを数量限定でご提供いたします。
6月28日(日)・29日(月)
ご入場・ご試着希望の方ともに終日フリー入場制
※6月28日(日)・29日(月)はチケットなしでご入場・ご試着が可能ですが、
混雑状況によりお時間を要する場合がございます。その際は、整理券を配布して対応させていただきますのでご了承ください。
※フリー入場制となる6月28日(日)・29日(月)は、オリジナルドリンクの提供はございません。あらかじめご了承ください。
※フリー入場時の最終入場は、営業終了の30分前となります。
＜会場＞
Imagine & Design Salon
大阪市中央区南船場2-6-12
＜チケット＞
チケット予約開始：6月9日（火）20:00～
※チケット予約時はHer lip to公式ページへのログインが必要です
イベントの詳細はこちら(https://herlipto.jp/blogs/news/la-dolce-vita-her-lip-to-summer-collection)
■代表取締役CCO 小嶋陽菜 プロフィール
小嶋 陽菜 / Haruna Kojima / 1988年4月19日
株式会社heart relation 創業者 代表取締役CCO（Chief Creative Officer）
AKB48 1期生として13年間在籍。
同グループ卒業後、2018年にライフスタイルブランド「Her lip to」を設立。その後ビューティライン「Her lip to BEAUTY」や、ランジェリーライン「ROSIER by Her lip to」など多岐に渡り展開。
2022年にはブランドを扱うコンセプトストア「House of Herme」を表参道にオープンし、カフェを常設する他、コラボアフタヌーンティーやアイスクリームショップなどの飲食事業にも携わる。
タレントやモデル、経営者としての顔を持ち、国内外トータルフォロワー数1,000万人を超えるSNS（Instagram・X・YouTube・Weibo・bilibili・Douyin・RED）等でも積極的に情報を発信している。
■ブランド一覧
Her lip to
公式サイト：https://www.herlipto.jp
公式Instagram：https://www.instagram.com/herlipto/
公式X：https://x.com/Herlipto_info
公式YouTube：https://www.youtube.com/@herlipto
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@herlipto_press
公式アプリ：https://itunes.apple.com/jp/app/id6456037093
Her lip to BEAUTY
公式サイト：https://herlipto.jp/pages/brand-beauty
公式Instagram：https://www.instagram.com/herliptobeauty/
ROSIER by Her lip to
公式サイト：https://herlipto.jp/pages/brand-rosier
公式Instagram：https://www.instagram.com/rosier_by_hlt/
House of Herme
公式サイト：https://herlipto.jp/pages/house-of-herme
公式Instagram：https://www.instagram.com/houseofherme/
■商品のお貸し出し、ご掲載に関するお問い合わせ
株式会社heart relation
メールアドレス：press@heartrelation.co.jp
コーポレートサイト：https://heartrelation.co.jp/
■一般のお客様のお問い合わせ
Her lip to カスタマーセンター
https://herlipto.channel.io
（返信にお時間がかかることがございます。）
営業時間11:00-17:00
定休日：土日祝日