株式会社ムービックから新カードスリーブブランド「Artevelo」第8弾は人気イラストレーター「けけ」とのコラボレーションが決定！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社ムービック（本社：東京都豊島区）は、新カードスリーブブランド「Artevelo（アルテベール）」を展開中です。「Artevelo」は、イタリア語で「芸術」を意味する“Arte”と、「ベール」を意味する“Velo”を組み合わせた造語で、「アートをまとう」をコンセプトにした新しいカードスリーブブランドです。

「キャラクターデザインは派手すぎる、でも無地のスリーブは地味」と感じている方々に向け、日常にさりげなくアートを取り入れる「カジュアル」なデザインを提案し、新たな選択肢を提供します。

「Artevelo」は、人気クリエイター様のイラストを使用し、カードスリーブを制作・販売します。第8弾として、イラストレーターの「けけ」様とのコラボレーションが決定しました。

〈コラボクリエイター紹介〉（※敬称略）

けけ

ポップで鮮やかな色使いと、キュートなイラストが持ち味のイラストレーター。黄色をこよなく愛し、女の子やうさぎのようなキャラクターを描く。アニメーション、グラフィックデザインなども制作しており、その愛らしい表情と独特な魅力で多くのファンを惹きつけています。

コラボスリーブデザイン（３種）

「うさcoちゃんズ きいろ」「うさcoちゃんズ もも」「うさcoちゃんズ さき」

商品情報

Arteveloカードスリーブ けけ （全3種）

〈発売日〉

2026年8月14日（金）

〈価格〉

各1,200円（税抜）／1,320円（税込）

〈商品仕様〉

スリーブ65枚、日本製、ヘッダー付きOP袋入り。表面は透明、裏面は5色（4色+白）印刷のマット仕様です。

今後のコラボ予定クリエイター様

第１弾「わき」様、第２弾「ていら」様、第３弾「形状」様、第４弾「Gurin.」様、第５弾「Project.C.K.」様、第6弾「甘春わすれ」様、第7弾「しゅし」様、第8弾「けけ」様とのコラボレーションに続き、2026年の新たなラインナップとして、下記のクリエイター様とのコラボレーション企画が進行中です。

◆棉きのし

キャラクターデザインやグッズイラストなど「かわいいもの」全般を得意とし、ポップでサブカルな作風で人気を集めるイラストレーター。

柔らかいタッチと透明感のある色彩で描かれる、ゆめかわ、天使系、地雷系などのテーマの作品は特に魅力的。その繊細で優しい世界観は多くのファンを魅了しています。

商品の詳細は公式サイト、公式SNSをチェック！

■公式HP：https://www.movic.jp/shop/pages/artevelo.aspx

■公式X：@Artevelo_sleeve

〈権利表記〉

(C)2025 Artevelo

(C)けけ

(C)棉きのし