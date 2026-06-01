【怪盗レッド】祝・完結！ 16年の感謝を込めた「完結記念グッズ」発売決定！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、 取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛）は、2026年6月8日（月）より『怪盗レッド』最終30巻の発売を記念した完結記念グッズを受注販売いたします。
イラストレーター・しゅー先生による、美麗な原作イラストを贅沢に使用したグッズセットが登場！お部屋に飾れるアクリルスタンドをはじめ、アクリルしおりや缶バッジ2個入りなど豪華なラインナップです。さらにスペシャルセットにはカドスト限定特典として原作・秋木 真先生による書き下ろしショートストーリーが読める小冊子をプレゼント！
◆『怪盗レッド』完結記念グッズ◆
カドスト
・受注期間：2026年6月8日（月）12:00～2026年7月8日（水）23:59
・発売時期：2026年9月予定
https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/ern00334/
≪商品紹介≫
■『怪盗レッド』アクリルスタンド：各 1,870円（税込）
<紅月アスカ>
<紅月ケイ>
<白里 響>
<織戸 恭也>
<マサキ>
【商品仕様】
約H150×W150mm以内(プレート状態)
素材：アクリル樹脂
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302604001048/
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302604001049/
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302604001050/
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302604001051/
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302604001052/
■『怪盗レッド』アクリルしおり：各 770円（税込）
【商品仕様】
サイズ：約W50×H80×D1mm
素材：アクリル樹脂、ポリエステル
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302604001045/
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302604001046/
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302604001047/
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302605002655/
■『怪盗レッド』缶バッジ2個セット：各880円（税込）
<アスカ＆ケイＡ>
<アスカ＆ケイＢ>
<恭也＆マサキ>
【商品仕様】
サイズ：約 直径54mm
素材：紙・スチール・ブリキ
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302604001042/
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302604001043/
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302604001044/
■『怪盗レッド』スペシャルセット：3,630円（税込）
【商品仕様】
サイズ：
【アクリルカード】約H86×W54mm以内 D1mm
【2個入り缶バッジ】約 直径54mm
【書き下ろしSS小冊子】A4サイズ
素材：
【アクリルカード】アクリル樹脂
【2個入り缶バッジ】紙・スチール・ブリキ
【書き下ろしSS小冊子】紙
※秋木 真先生書き下ろしSS小冊子はカドスト限定。
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302604001041/
※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。
※予告なく商品ラインナップ・商品名・デザイン・仕様・価格が変更になる場合がございます。
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関連情報
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