【怪盗レッド】祝・完結！ 16年の感謝を込めた「完結記念グッズ」発売決定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、 取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛）は、2026年6月8日（月）より『怪盗レッド』最終30巻の発売を記念した完結記念グッズを受注販売いたします。

イラストレーター・しゅー先生による、美麗な原作イラストを贅沢に使用したグッズセットが登場！お部屋に飾れるアクリルスタンドをはじめ、アクリルしおりや缶バッジ2個入りなど豪華なラインナップです。さらにスペシャルセットにはカドスト限定特典として原作・秋木 真先生による書き下ろしショートストーリーが読める小冊子をプレゼント！

◆『怪盗レッド』完結記念グッズ◆

カドスト

・受注期間：2026年6月8日（月）12:00～2026年7月8日（水）23:59

・発売時期：2026年9月予定

https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/ern00334/

≪商品紹介≫

■『怪盗レッド』アクリルスタンド：各 1,870円（税込）

<紅月アスカ><紅月ケイ><白里 響><織戸 恭也><マサキ>

【商品仕様】

約H150×W150mm以内(プレート状態)

素材：アクリル樹脂

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302604001048/

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302604001049/

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302604001050/

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302604001051/

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302604001052/

■『怪盗レッド』アクリルしおり：各 770円（税込）