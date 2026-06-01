【怪盗レッド】祝・完結！ 16年の感謝を込めた「完結記念グッズ」発売決定！

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株式会社KADOKAWA


　株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、 取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛）は、2026年6月8日（月）より『怪盗レッド』最終30巻の発売を記念した完結記念グッズを受注販売いたします。


イラストレーター・しゅー先生による、美麗な原作イラストを贅沢に使用したグッズセットが登場！お部屋に飾れるアクリルスタンドをはじめ、アクリルしおりや缶バッジ2個入りなど豪華なラインナップです。さらにスペシャルセットにはカドスト限定特典として原作・秋木 真先生による書き下ろしショートストーリーが読める小冊子をプレゼント！


◆『怪盗レッド』完結記念グッズ◆

カドスト


・受注期間：2026年6月8日（月）12:00～2026年7月8日（水）23:59


・発売時期：2026年9月予定


https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/ern00334/



≪商品紹介≫

■『怪盗レッド』アクリルスタンド：各 1,870円（税込）



<紅月アスカ>


<紅月ケイ>

<白里 響>


<織戸 恭也>

<マサキ>

【商品仕様】


約H150×W150mm以内(プレート状態)


素材：アクリル樹脂


https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302604001048/


https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302604001049/


https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302604001050/


https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302604001051/


https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302604001052/



■『怪盗レッド』アクリルしおり：各 770円（税込）












【商品仕様】


サイズ：約W50×H80×D1mm


素材：アクリル樹脂、ポリエステル


https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302604001045/


https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302604001046/


https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302604001047/


https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302605002655/



■『怪盗レッド』缶バッジ2個セット：各880円（税込）



<アスカ＆ケイＡ>


<アスカ＆ケイＢ>

<恭也＆マサキ>

【商品仕様】


サイズ：約 直径54mm


素材：紙・スチール・ブリキ


https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302604001042/


https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302604001043/


https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302604001044/



■『怪盗レッド』スペシャルセット：3,630円（税込）




【商品仕様】


サイズ：


　【アクリルカード】約H86×W54mm以内 D1mm


　【2個入り缶バッジ】約 直径54mm


　【書き下ろしSS小冊子】A4サイズ


素材：


　【アクリルカード】アクリル樹脂


　【2個入り缶バッジ】紙・スチール・ブリキ


　【書き下ろしSS小冊子】紙


※秋木 真先生書き下ろしSS小冊子はカドスト限定。


https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302604001041/



※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。


※予告なく商品ラインナップ・商品名・デザイン・仕様・価格が変更になる場合がございます。




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