TVアニメ『ブルーロック』×「NOBIACE（ノビエース）」限定コラボ開催決定！

― オリジナルグッズ＆限定ノベルティが登場 ―

株式会社For-S

株式会社For-S（所在地：東京都渋谷区）は、大人気TVアニメ『ブルーロック』とコラボレーションした、成長期栄養サポートドリンク「NOBIACE（ノビエース）」の限定キャンペーンを、2026年6月15日（月）より開催いたします。

【開催期間】2026年6月15日（月）～2026年9月14日（月）

新規購入者限定ノベルティ

キャンペーン期間中、「NOBIACE（ノビエース）」を新規購入いただいたお客様へ、TVアニメ『ブルーロック』オリジナルノベルティをプレゼントいたします。

■ 毎月お届けコース

・オリジナルシェイカー1個

・オリジナル身長計（ランダム1種）

■ 3ヶ月分おまとめコース

・オリジナルシェイカー1個

・オリジナル身長計（4種コンプリート）

毎日の栄養習慣を楽しみながら続けられる、限定デザインの特典をご用意しました。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※デザインや仕様は変更になる可能性があります。

オリジナルグッズ受注販売

【受注期間】2026年7月15日(水)12:00～2026年9月14日(月)23：59まで【発送時期】2026年10月以降順次発送予定

プレゼントキャンペーン開催！

TVアニメ『ブルーロック』×「NOBIACE（ノビエース）」コラボを記念して、期間限定のプレゼントキャンペーンを開催いたします。

詳細は後日、「NOBIACE（ノビエース）」公式SNSアカウントにて発表いたします。

豪華プレゼントをご用意しておりますので続報をぜひお楽しみにお待ちください。

【プレゼントキャンペーン開催期間】2026年7月10日（金）～2026年7月24日（金）

「NOBIACE（ノビエース）」について

「NOBIACE（ノビエース）」は、成長期の子どもたちに必要な栄養素をバランスよく配合した、ドリンクタイプの栄養機能食品です。

成長期に大切な9種類の必須アミノ酸をはじめ、α-GPC（アルファージーピーシー）、GABA（ギャバ）、DHA（ディーエイチエー）、アルギニン、カルシウム、鉄分、12種類のビタミンなど、多彩な栄養素を配合。毎日の食事だけでは不足しがちな栄養を手軽に補える商品として、多くのご家庭に支持されています。

さらに、90種類以上の栄養素を含むスーパーフード「モリンガ」も配合。スポーツや勉強など、日々頑張る子どもたちの成長期を栄養面からサポートします。

また、医師53名を対象に実施したアンケート調査では、

・「スポーツに励む子どもたちにおすすめしたい」

・「スポーツに励む子どもたちの親におすすめしたい」

・「子どもの成長サポート商品として期待できる」

・「成長期に必要な栄養成分が豊富に含まれていると感じる」

・「商品資料を読んで信頼できると感じる」

といった5項目において、医師53名中53名、100％が評価する結果となりました。

さらに、「NOBIACE（ノビエース）」は、元プロサッカー選手の方にも推薦いただいており、スポーツに励む子どもたちの栄養サポート商品として注目を集めています。



TVアニメ『ブルーロック』が描く“挑戦”や“成長”というテーマと、「スポーツに励む子どもたちにおすすめしたい」が応援する“成長期を頑張る子どもたち”への想いが重なり、今回のコラボレーションが実現しました。

販売総数は2026年5月時点でシリーズ累計330万袋を突破しています。※自社調べ

TVアニメ『ブルーロック』について

TVアニメ『ブルーロック』は、原作：金城宗幸、作画：ノ村優介による人気サッカー作品。

2018年より『週刊少年マガジン』（講談社）にて連載中で、2021年には第45回講談社漫画賞 少年部門を受賞。2025年10月時点で世界累計発行部数5,000万部を突破しています。

サッカーを通じて挑戦や成長を描く作品として、多くの子どもたちや保護者からも支持を集めています。

株式会社For-Sについて

株式会社For-Sは、「お客様の為に」という想いを原点に、健康補助食品の企画・開発・販売を行うヘルスケア企業です。

社名の「For-S」には、“For＝お客様の為に”という想いに加え、

・真心（Sincerity）

・サプライズ（Surprise）

・スマイル（Smile）

という3つの“S”への想いが込められています。

2016年5月に子ども成長応援サプリ「成長戦隊ノビルンジャー」を発売。

さらに2018年2月には、成長期栄養サポートドリンク「NOBIACE（ノビエース）」を展開し、多くのご家庭に支持されています。

当社では、単なる仕入れ販売ではなく、商品の企画・開発・製造まで一貫して行い、オリジナルブランドとして高品質な商品づくりに取り組んでいます。

また、WEBサイト運営やプロモーション企画を通じて、お客様とのコミュニケーションを大切にしながら、より多くのご家庭へ商品をお届けしています。

株式会社For-Sはこれからも、お子さまとご家族に寄り添い、毎日の成長を支える商品・サービスの提供に努めてまいります。

(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会