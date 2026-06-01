【Lilas/リラ】″Melted Moon Ring dept.″ スタイリスト小山田早織さんと初のコラボレーションリングが登場！

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 杉村 茂）が運営する、高品質にこだわるオリジナルジュエリーブランド【Lilas (リラ)】より、コラボレーションジュエリー発売のおしらせです。

ジュエリーを愛するスタイリスト・小山田早織さんと、初のコラボレーションジュエリーが実現。

６月の誕生石であるムーンストーンをあしらった、「Melted Moon Ring/メルテッド・ムーン・リング」が誕生いたしました。

ムーンストーンは「月の力が宿る石」と言われている。Melted Moon Ring :https://baycrews.jp/item/detail/lilas/acc/26111204632070

６月の誕生石であるムーンストーンをあしらった

コラボレーションジュエリー。

伸びやかなクリエーションの中から生まれたアイデアには、

どのような想いが込められているのでしょうか。

今回のコラボレーションジュエリーを主役にした、

ジュエリースタイリングもあわせてご紹介しています。

ぜひエディトリアルページをごらんください。

詳しくはこちら :https://baycrews.jp/feature/detail/18155

2026年6月1日（月）：Lilasオンラインストア予約スタート＆店頭試着会開催

2026年6月15日（月）：Lilas公式オンラインストア・全店通常販売スタート

Style .01

メンズライクで“がつっと”効いてくるシルバージュエリーに、ムーンストーンを合わせることで生まれる、女性ならではのアンバランスさを意識しました。そのためバングルはあえて大ぶりに、華奢なネックレスはレイヤードしてバランスを取っています。

ジュエリーは足し算と引き算のようなものだと思っていて、まずはつけたいものを自由につけてみて、鏡の前で少しずつ引いていく。そのプロセスがとても大切だと感じています。

つけすぎず、でも足りなさすぎない。その日の洋服やメイクのムードによって、似合うジュエリーは変わっていくので、その変化そのものを楽しみながらスタイリングしていただけたら嬉しいです。

Style.02

着用アイテムはこちら :https://baycrews.jp/feature/detail/18155

ゴールドジュエリーのスタイリングでは、「女性らしさ」を感じさせるパールのホワイトを加えることで、どこか透け感のある輝きが生まれるように思います。ゴールドとシルバーという異なる地金の色であっても、ムーンストーンとパールの“白”をリンクさせることで、全体のバランスが自然と整っていく感覚があります。

自身がモノトーンの装いを好むこともあり、ジュエリーの輝きがスタイリングのアクセントとして際立つのも魅力のひとつです。

シルバー×ゴールドという組み合わせも、ぜひ自由に楽しんでいただきたいですね。

着用アイテムはこちら :https://baycrews.jp/feature/detail/18155

贅沢な満足感を感じられるリングBOXに加え、オリジナル巾着ポーチのノベルティもご用意しました。

巾着には、普段は「紙」でお渡ししているジュエリーのマテリアル（品質表示）をあえて落とし込んでいます。紙だとどうしても紛失してしまうこともあるため、日常の中で自然に使っていただける形にしたいと考えました。

リップなどを入れるポーチとして、日常使いにもぜひご活用ください。

商品詳細

ホワイトムーンストーン

（ミルキーホワイト・美しい輝き）



カット：ラウンド

サイズ：10.00mm

厚み：6.50～6.90mm



― 成分 ―

（K）カリウム /（Na）ナトリウム /（Al）アルミニウム /（Si）ケイ素 /（O）酸素

Melted Moon Ring :https://baycrews.jp/item/detail/lilas/acc/26111204632070

サイズは、11号・13号・15号でご用意。

Lilasニュウマン高輪店にて試着会を開催いたします。

サイズサンプルをご用意しておりますので、この機会にぜひお試しくださいませ。

2026年6月1日（月）

Lilasオンラインストア予約スタート

店頭試着会開催（Lilas ニューマン高輪店）



2026年6月15日（月）

Lilas公式オンラインストア・全店通常販売スタート

Profile

小山田早織 / スタイリスト

シンプルながらも、こなれた印象をつくるスタイリングに定評があり、幅広い年齢層の女性から支持を集めているスタイリスト。数々の人気ファッション誌や広告、ショーのスタイリングを手がけ、モデルやアーティストからの指名も多数。

News

2026年、小山田早織さんが自身のブランドをオープン。

新しい挑戦のはじまりを、ぜひこの機会にご覧くださいませ。

MELT MODE STUDIO :https://meltmodestudio.com/

Styling & Model_Saori Oyamada

Photography Yuya Shimahara（um）

Hair & Makeup_Mariko Ogawa

特集を見る :https://baycrews.jp/feature/detail/18155

Lilas 公式オンラインストア :https://baycrews.jp/brand/detail/lilasSHOP LIST :https://baycrews.jp/store/list?shop=2084Lilas instagram :https://www.instagram.com/lilas_jewelry.jp/LINE :https://line.me/R/ti/p/@115gcgok?oat_content=url&ts=02251103

【株式会社ベイクルーズ】

設立 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：窪田 祐 取締役 CEO ：杉村 茂

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷 1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の 運営、飲食 店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社：株式会社 LADUREE JAPON、株式会社 WILL WORKS、

株式会社ル・プチメック、台灣 貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.

HP： http://www.baycrews.co.jp/