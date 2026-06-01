『崩壊3rd』より、「エリシア 1/7フィギュア ハーイ(ハート)愛の妖精さんVer.」が登場！

株式会社ADKエモーションズ

株式会社ADKエモーションズは、Myethosが展開する新商品として、ゲーム『崩壊3rd』より「エリシア 1/7フィギュア ハーイ(ハート)愛の妖精さんVer.」を、2026年5月31日より予約受付中。

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https://myethos.jp/products/6942630832146?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=0601_adk(https://myethos.jp/products/6942630832146?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=0601_adk)

「愛と奇跡の楽園は、永遠に終わらないんだもの(ハート)！」

ゲーム『崩壊3rd』より、「エリシア 1/7フィギュア ハーイ(ハート)愛の妖精さんVer.」が華麗に登場！愛の願いが弾み、花々が咲き誇る。明るい笑顔を浮かべたエリシアが、『愛の花』から軽やかに舞い出します。パール光沢をまとったピンクのリボンと、クリア素材のトレーンが、動きに合わせて軽やかな弧を描きます。髪やリボンの間にはラメがきらめいています。彼女が体操リボンをひと振りすると、小さな使者たちが現れ、パールカラーの小さなトランペットを奏でながら、想いをたっぷり込めたふたつのハートをあなたのもとへ届けます。どうかエリシアの笑顔に応えてください--この想いは、あなたとの出会いを心待ちにしています。

【商品情報】

商品名：エリシア 1/7フィギュア ハーイ(ハート)愛の妖精さんVer.

作品名：崩壊3rd

仕様：専用台座付属・全高：約294mm／PVC&ABS&金属

JAN：6942630832146

価格：39,160円（税込）

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【販売期間】

2026年5月31日21:00 ～ 2026年7月31日23:59

発売日：2027年4月予定

【商品について】

※掲載の写真は開発中のサンプルです。実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。

※ご使用のモニター環境等により、実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。

※商品の塗装は商品個々に多少の差異があります。予めご了承ください。

【購入特典】

Myethos Japan online storeでご予約いただいた方を対象に購入特典としてレコード風アクリルを付与されます。

商品名：レコード風アクリル

サイズ：約𝜙130mm, 厚み2mm

素材：アクリル

※購入特典情報はMyethos Japan online storeでの購入時に適応される内容です。

※購入特典は１商品のご予約につき1点となります。

※購入特典はフィギュア本体と合わせて発送となります。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なります。



【著作権表記】

Copyright (C) miHoYo. All Rights Reserved.

■Myethos Japan online store概要

Myethos Japan online storeでは同社の日本公式ECショップとして商品予約や新商品情報をお届けしています。

Myethos Japan online store：https://myethos.jp/

■Myethosについて

Myethos (ミートス)は、アニメ・マンガ・ゲームを愛するすべてのファンを対象に、世界トップクラスのクオリティを誇るスケールフィギュアや関連商品を企画から制作・製造・販売まで一貫して行う企業です。高度なデザイン力と精密な造形技術を駆使し、芸術作品とも呼べるフィギュアを生み出しています。その圧倒的な造形美と細部に宿るこだわりと、オリジナル作品やライセンス商品を通じて、お客様に新たな感動を届けることを使命とし、常に次世代のフィギュア表現を切り開いていきます。

Myethos公式ホームページ：http://www.myethos.cn/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/myethos_co



■ADKエモーションズのフィギュア事業について

ADKエモーションズは、従来のアニメのコンテンツ＆ライツマネジメントサービスに加え、MD・EC事業など様々な事業領域の強化により、あらゆる顧客接点において人々の心を動かす豊かな体験を届けてまいります。