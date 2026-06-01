JCB、テイクファイブの18店舗に「ポイントおまとめサービスPOICHI(ポイチ)」を提供開始

株式会社ジェーシービー

株式会社ジェーシービー (本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好、以下：JCB)は、2026年6月1日（月）より、株式会社テイクファイブ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：遠山 和輝、以下：テイクファイブ）が運営する18店舗で、「ポイントおまとめサービスPOICHI（以下：POICHI）」の提供を開始いたします。

本件により、「dポイント」「Vポイント」「楽天ポイント」「Pontaポイント」「WAON POINT」の5種類のポイントと「ANAマイル」「JALマイル」の2種類のマイルの取り扱いを開始いたします。

※店舗によって導入の共通ポイント・マイルは異なります。

POICHI導入内容について

ポイントおまとめサービスPOICHI（ポイチ）について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1399_1_c0202cd2b615f54fff11888575ff06ab.jpg?v=202606010251 ]

POICHIは、最大7種類の共通ポイント・マイルサービスをおまとめして導入できる、JCBの加盟店様向け販促支援サービスです。

POICHIを通じて、「dポイント」「Vポイント」「Pontaポイント」「楽天ポイント」「WAON POINT」「ANAマイル」「JALマイル」の契約や精算を一本化することができます。

※詳しくはこちら(https://www.jcb.co.jp/merchant/services/list/poichi/)

※JCB加盟店様でのPOICHIのお取り扱いには、別途JCBとの契約が必要です。

JCBは、JCBカードを始めとする各種キャッシュレス手段の推進に加えて、ポイントおまとめサービスPOICHIを通じた送客やプロモーションで加盟店様のお役に立てるよう尽力して参ります。

テイクファイブは、POICHI標準搭載中のポスタスのPOSレジ（一部機種）にてポイントを取り扱います。（※1）

対象のPOSレジ導入加盟店様において、POICHIを通じて、「dポイント」「Vポイント」「Pontaポイント」「楽天ポイント」「WAON POINT」「ANAマイル」「JALマイル」の最大７種類の共通ポイント・マイルの対応が可能となります。（※2）

※1 加盟店様のご希望の要件によっては、一部追加開発が必要な場合もございます。

詳しくは、ポスタスまでお問い合わせください。

ポスタスHP：https://www.postas.co.jp/

※2 加盟店様でのPOICHIのお取り扱いには、別途JCBとの契約が必要です。

JCBは、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。

PDF版プレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1399-72141c7364df8517283f0bb16d0dd2e0.pdf