次世代半導体の新拠点・北海道で初開催！第1回［北海道］半導体産業展～2027年秋 新規開業予定の「札幌産業展示場」にて開催！～
［北海道］半導体産業展 実行委員会（事務局：東京都港区、株式会社イノベント内）は、2027年11月 11日（木）・12日（金）の2日間、2027年秋に新規開業予定の札幌産業展示場において、北海道初となる半導体専門展示会「第1回［北海道］半導体産業展」の開催を決定いたしました 。
● 展示会名 ： 第1回［北海道］半導体産業展
● 公式ホームページ ： https://h-semi.jp
● 会期 ： 2027年11月11日(木)・12日(金)
● 会場 ： 札幌産業展示場 ※2027年9月10日(金)オープン予定
● 主催 ： ［北海道］半導体産業展 実行委員会
● 運営事務局 ： (株)イノベント（東京都港区南青山三丁目1番31号 KD南青山ビル2階）
● 特別協力 ： Rapidus株式会社
● 同会期開催展 ： 第41回 北海道ビジネスEXPO
● 出展社数 ： 150社（予定）
● 来場者数 ： 5,000名（予定）
本展示会は、Rapidus 株式会社の北海道進出に伴う半導体関連産業の集積を受け、北海道経済のさらなる発展と強靭な半導体サプライチェーンの構築を目的として開催いたします。また、Rapidus 株式会社様には本展の「特別協力」として、出展・セミナー登壇をはじめとした様々なご協力をいただくことが決定しております。
特別協力
また本展は、北海道最大級のビジネスイベント「第41回 北海道ビジネスEXPO」との同会期開催により、札幌産業展示場の全館を使用し、計 15,000 平方メートル の規模で盛大に開催いたします 。
＜［北海道］半導体産業展 実行委員会 委員一覧（順不同・敬称略）＞
[表: https://prtimes.jp/data/corp/7306/table/510_1_54abbd404975af0618a71893ec5bec5b.jpg?v=202606010251 ]
【 出展対象製品 】
●半導体設計●半導体製造装置・設備・ソフトウェア●半導体製造用部品・材料
●半導体検査・テスト●半導体工場用設備・備品●半導体業界向け人材派遣サービス
●その他関連製品・サービス
【 来場対象者 】
●北海道内を中心とした半導体関連産業従事者
●（就職を控えた）北海道内の大学・高等専門学校生
●マスコミ・メディア
出展社募集をスタート！
運営事務局では、出展社の募集を開始いたしました。
出展案内資料のご請求（無料）は、本展公式サイト（https://h-semi.jp(https://h-semi.jp)）よりお願いいたします。
【 本件に関するお問合せ先 】
［北海道］半導体産業展 実行委員会事務局（(株)イノベント内）
TEL：03-6812-9422（平日 9:30～17:30） メール：k-semi@innovent.jp
ご取材のお申込はプレス登録フォームよりお願いいたします。プレス登録フォーム :
https://h-semi.jp/press.php