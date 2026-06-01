LOVECHROME(ラブクロム) 一部商品 価格改定のお知らせ

株式会社YC・Primarily



株式会社 YC.Primarily：ワイシー・プライマリー(本社：東京都港区、代表取締役社長：下島豊）は、同社が手掛ける、ヘアケアブランド「ラブクロム（LOVECHROME(R)）」の一部商品につきまして、2026年7月1日（水）より価格改定を実施させていただきますことをご案内申し上げます。

弊社では、より多くのお客様に高品質な商品をお届けできるよう価格の維持に努めてまいりましたが、原材料価格や人件費を含む製造コスト、および物流コストなどの上昇が続いており、現行の価格を維持することが困難な状況となっております。つきましては、誠に不本意ながら、一部商品の価格改定を実施させていただく運びとなりました。

今後とも一層の品質向上とサービス向上に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

価格改定日：2026年7月1日(水)





■対象商品一覧

■LOVECHROME(R)（ラブクロム）とは

2011年の創設以来、美髪を追求するプロフェッショナルから支持を集める、日本発のヘアケアブランド。独自の特殊表面加工技術「JP CHROME-TECH(R)」を採用し、摩擦を抑えるとともに、静電気を吸着・拡散。髪を優しく解きほぐす、革新的な美髪道具を展開しています。また、環境負担に配慮した製造プロセスを導入し、資材の回収・リサイクルを行うことで、環境保全の取り組みを推進しています。近年はニューヨークやパリを中心に本格的な海外進出を果たし、海外のプロフェッショナルからも評価を得ています。

【LOVECHROME<ラブクロム> 公式HP/SNS】

公式HP：https://www.lovechrome.jp/

Instagram：@lovechrome_tokyo（https://www.instagram.com/lovechrome_tokyo/）

Facebook：lovechrome.jp（https://www.facebook.com/lovechrome.jp/）

【会社概要】

会社名：株式会社YC.Primarily（ワイシー・プライマリー）

住所：〒107-0062 東京都港区南青山4-17-2 YC.P building