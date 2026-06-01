妊婦さん・ママと専門家が“本当に使ってよかった”良品を厳選「まなべびアワード2026」の受賞商品を発表

株式会社中日アド企画

妊婦さん・産後ママ向けWEBメディア『まなべび』（https://www.manababy.jp）を運営する株式会社中日アド企画は、妊娠・育児・子育てに役立つ商品・サービスを表彰する「まなべびアワード2026」の受賞商品を発表し、受賞商品を紹介する特設ページを公開しました。

【まなべびアワード2026】受賞商品紹介サイト

https://manababy.jp/award/2026/

「まなべびアワード」は、妊娠・育児・子育てに役立つ商品・サービスを、まなべびユーザーである妊婦さん・ママとまなべびの専門家が実際に使用・体験し、独自の基準で評価するアワードプロジェクトです。

まなべびユーザーによるリアルな体験評価と、専門家による視点をもとに審査を行い、妊娠中・産後のママが安心して商品を選ぶための参考となるものを厳選し、まなべび認定アイテムとして紹介しています。

受賞商品は、「赤ちゃん・家族ごはん部門」「赤ちゃんとの暮らし部門」「育児便利グッズ部門」「赤ちゃん肌ケア部門」「ママの美容・ケア部門」「ママのからだケア部門」「おでかけ・抱っこ部門」「あそび・エンタメ部門」の全8部門で紹介しています。

■審査について

「まなべびアワード2026」では、2026年4月11日（土）に渋谷ソラスタコンファレンスにて、まなべびユーザーである120名を超えるママ審査員と、まなべび専門家である助産師・管理栄養士が参加するまなべびアワード審査会を開催しました。

審査員はエントリー企業のブースを回り、商品を実際に「見て・触れて・体験」し、審査を行いました。集まったアンケート結果と専門家コメントをもとに集計を行い、受賞商品を決定しています。

【審査会の様子】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1FCRPTK-uxU ]

■審査基準

「安全性」「品質」「使用感」「利便性・快適性」「コストパフォーマンス」の5項目をそれぞれ5点満点で評価。

各項目の平均が3点以上、かつ合計が20点以上で「まなべびアワード」に認定

■受賞商品紹介サイトの掲載内容

特設ページでは、以下の内容を掲載しています。

・受賞商品一覧

・審査会の様子をまとめた動画

・各商品の特長紹介

・実際に使用したママや専門家のコメント

育児に向き合うママたちが、自信を持って選んだ「本当に使ってよかった」アイテムの数々を、ぜひこの機会にご覧ください。

まなべびアワード2026 受賞商品紹介 :https://manababy.jp/award/2026/

【まなべびとは】

「まなべび」https://manababy.jp/ は、医師・専門家が監修する妊娠・出産・育児を楽しく学ぶ情報メディアです。妊婦さんや産後ママに役立つ、専門家監修の記事・動画やオンラインセミナーを発信しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

まなべび運営事務局（株式会社中日アド企画内）

Tel: 052-239-1226

Email: manababy@chunichi-adnet.co.jp

【会社概要】

社名： 株式会社中日アド企画

所在地： 愛知県名古屋市中区三の丸一丁目5番2号 中日新聞社北館5F

事業内容： 広告・デジタルコンテンツ開発ほか

コーポレートサイト： https://www.chunichi-adnet.co.jp/