妊婦さん・ママと専門家が“本当に使ってよかった”良品を厳選「まなべびアワード2026」の受賞商品を発表
妊婦さん・産後ママ向けWEBメディア『まなべび』（https://www.manababy.jp）を運営する株式会社中日アド企画は、妊娠・育児・子育てに役立つ商品・サービスを表彰する「まなべびアワード2026」の受賞商品を発表し、受賞商品を紹介する特設ページを公開しました。
【まなべびアワード2026】受賞商品紹介サイト
https://manababy.jp/award/2026/
「まなべびアワード」は、妊娠・育児・子育てに役立つ商品・サービスを、まなべびユーザーである妊婦さん・ママとまなべびの専門家が実際に使用・体験し、独自の基準で評価するアワードプロジェクトです。
まなべびユーザーによるリアルな体験評価と、専門家による視点をもとに審査を行い、妊娠中・産後のママが安心して商品を選ぶための参考となるものを厳選し、まなべび認定アイテムとして紹介しています。
受賞商品は、「赤ちゃん・家族ごはん部門」「赤ちゃんとの暮らし部門」「育児便利グッズ部門」「赤ちゃん肌ケア部門」「ママの美容・ケア部門」「ママのからだケア部門」「おでかけ・抱っこ部門」「あそび・エンタメ部門」の全8部門で紹介しています。
■審査について
「まなべびアワード2026」では、2026年4月11日（土）に渋谷ソラスタコンファレンスにて、まなべびユーザーである120名を超えるママ審査員と、まなべび専門家である助産師・管理栄養士が参加するまなべびアワード審査会を開催しました。
審査員はエントリー企業のブースを回り、商品を実際に「見て・触れて・体験」し、審査を行いました。集まったアンケート結果と専門家コメントをもとに集計を行い、受賞商品を決定しています。
【審査会の様子】
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1FCRPTK-uxU ]
■審査基準
「安全性」「品質」「使用感」「利便性・快適性」「コストパフォーマンス」の5項目をそれぞれ5点満点で評価。
各項目の平均が3点以上、かつ合計が20点以上で「まなべびアワード」に認定
■受賞商品紹介サイトの掲載内容
特設ページでは、以下の内容を掲載しています。
・受賞商品一覧
・審査会の様子をまとめた動画
・各商品の特長紹介
・実際に使用したママや専門家のコメント
育児に向き合うママたちが、自信を持って選んだ「本当に使ってよかった」アイテムの数々を、ぜひこの機会にご覧ください。
まなべびアワード2026 受賞商品紹介 :
https://manababy.jp/award/2026/
【まなべびとは】
「まなべび」https://manababy.jp/ は、医師・専門家が監修する妊娠・出産・育児を楽しく学ぶ情報メディアです。妊婦さんや産後ママに役立つ、専門家監修の記事・動画やオンラインセミナーを発信しています。
【本件に関するお問い合わせ先】
まなべび運営事務局（株式会社中日アド企画内）
Tel: 052-239-1226
Email: manababy@chunichi-adnet.co.jp
【会社概要】
社名： 株式会社中日アド企画
所在地： 愛知県名古屋市中区三の丸一丁目5番2号 中日新聞社北館5F
事業内容： 広告・デジタルコンテンツ開発ほか
コーポレートサイト： https://www.chunichi-adnet.co.jp/