Xmersive:KISS OF LIFE from Japan Debut Tour [Lucky Day] リリース決定！KISS OF LIFEをより近くで感じられるVRライブ！

NEXST株式会社

NEXST株式会社（本社：東京都港区、以下「NEXST」）は、没入型テクノロジーを活用した新たなエンターテインメントシリーズ『NEXST VR LIVE』の第二弾として、4人組実力派K-POPグループ「KISS OF LIFE」とコラボレーションしたVRコンテンツ「Xmersive:KISS OF LIFE from Japan Debut Tour [Lucky Day]」を、6月29日(月)正午より、「一般販売」と、気軽にお試しできる「2曲販売」を全世界同時リリースいたします。

また、それに先駆け 6月10日(水)正午～6月28日(日)までは「特別期間」として、一般販売価格の半額＆デジタルフォトカードPhotoEXが3枚(通常1枚)付与される大変お得な販売を実施いたします。

■ 最前列体験を実現するVRライブ

昨年12月に日本デビューを記念し「KISS OF LIFE Japan Debut Tour [Lucky Day]」を開催したKISS OF LIFE。大盛況を納めたデビューコンサートより、日本オリジナル曲「Lucky」を始め、クールなR&Bヒップホップジャンルの「Igloo」、公開2日目でSpotifyのストリーミング数が約20万回以上再生された「Tell Me」、グループの持つ洗練されたR&Bの魅力を体現する「W.House」の全4曲をVR映像として収録。

本作は、カメラをステージ上に設置し、ライブパフォーマンスを高精細なVR映像で収録。まるでライブ会場の最前列にいるかのような圧倒的な臨場感と没入感を実現した音楽体験コンテンツです。

端末の動きやスワイプ操作により、180度に広がるライブ空間を自由に見渡すことができ、“推し”を自らの視点で追いかける体験が可能です。

アーティストの細やかな表情や息遣い、会場の空気感までもリアルに感じられる没入体験を、いつでもどこでも手軽に楽しめます。

■ 体験を“思い出”として残すデジタルフォトアプリ「PhotoEX」

本リリースにあわせて、デジタルフォトカードをコレクションとして楽しめる専用アプリ「PhotoEX」も提供いたします。「Xmersive:KISS OF LIFE from Japan Debut Tour [Lucky Day]」のコンテンツ購入ごとに、「KISS OF LIFE」のデジタルフォトカードが全14種の中からランダムで付与され、ユーザーはアプリ内でカードを管理・閲覧することができます。ライブ体験の感動を“思い出”として手元に残し、継続的に楽しめる新たなファン体験を提供します。

■ 【KISSY JAPAN会員限定】 特別期間中のご購入で、「KISS OF LIFE直筆サイン入りハコスコ」を抽選で30名様にプレゼント！

リリースを記念し、日本ファンクラブ「KISSY JAPAN」会員様で、対象期間中にご購入いただくと、ここでしか手に入らない限定・非売品の「KISS OF LIFE直筆サイン入りハコスコ」を抽選で30名様にプレゼントいたします。本特典は、スマートフォンで手軽に没入型ライブ体験を楽しめるハコスコに、KISS OF LIFEメンバーのサインを施した特別仕様となっております。限定ハコスコで、没入感のある視聴体験をぜひご体感ください。

・応募方法：コンテンツご購入後、専用フォームよりエントリー（フォームURLは後日FC HPより告知いたします。）

・キャンペーン期間：2026年6月10日(水)正午～2026年6月28日(日)23:59(JST)まで

【Xmersive:KISS OF LIFE from Japan Debut Tour [Lucky Day] 販売情報】

■コンテンツ名：Xmersive:KISS OF LIFE from Japan Debut Tour [Lucky Day]

【特別販売】

販売日時：2026年6月10日(水)正午～6月28日(日)23:59(JST)まで

価格：14.99ドル

コンテンツ内容 ：

01. Lucky

02. Igloo

03. Tell Me

04. W.House

デジタルフォトカード（PhotoEX連携）：商品購入ごとに3枚のデジタルフォトカードがランダムで付与されます。*1

【一般販売】

日時：2026年6月29日(月)正午(JST)～

価格：29.99ドル

コンテンツ内容 ：

01. Lucky

02. Igloo

03. Tell Me

04. W.House

デジタルフォトカード

（PhotoEX連携）：商品購入ごとに1枚のデジタルフォトカードがランダムで付与されます。*1

【2曲販売】

日時：2026年6月29日(月)正午(JST)～

価格：6.99ドル

コンテンツ内容 ：

01. Lucky

02. Igloo

デジタルフォトカード

（PhotoEX連携）：商品購入ごとに1枚のデジタルフォトカードがランダムで付与されます。*1

*1 デジタルフォトカード

■視聴環境：動作保証OSバージョン： iOS 12／Android 9 / MetaQuest 3 / 3S

動作保証端末：iPhone SE2／CPU：Snapdragon 835 メモリ：RAM 4GB（App ストア・Google Playストア・Meta Horizon ストアの配信対象国に準ずる）

■対応言語：英語・日本語

スマートフォン版アプリダウンロードはこちらから

「Xmersive:KISS OF LIFE from Japan Debut Tour [Lucky Day]」

App Store (iOS):https://apps.apple.com/us/app/nexst-xmersive/id6755710177(https://apps.apple.com/us/app/nexst-xmersive/id6755710177)

Google Play Store ：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexst.xmersive(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexst.xmersive)

Meta Quest版アプリダウンロードはこちらから

Meta Horizon Store：https://www.meta.com/ja-jp/experiences/nexst-xmersive/24745267431805007/

「PhotoEX」アプリダウンロードはこちらから

App Store (iOS)：https://apps.apple.com/us/app/nexst-photoex/id6756226101(https://apps.apple.com/us/app/nexst-photoex/id6756226101)

Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexst.photoex(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexst.photoex)

Xmersive公式ウェブサイト：https://xmersive.nexst.inc/(https://xmersive.nexst.inc/)

Xmersive 公式X：https://x.com/NEXST_(https://x.com/NEXST_ENT) ENThttps://x.com/NEXST_AI(https://x.com/NEXST_AI)

VRコンテンツ・アプリ・購入に関するお問い合わせ

NEXST株式会社 contact@nexst.inc

次世代VR LIVEプラットフォーム「Xmersive」とは

「Xmersive」は、ただのライブ視聴では終わらない、没入感を超えたVRライブ体験アプリです。実在するアーティストが“そこにいる”と感じられる圧倒的な臨場感を、180度の高解像度VR映像で実現し、視聴環境に応じてこれまでにない感動体験をお届けします。

Xmersive公式ウェブサイト：https://xmersive.nexst.inc/(https://xmersive.nexst.inc/)

Xmersive 公式X：https://x.com/NEXST_(https://x.com/NEXST_ENT) ENT

NEXSTとは

NEXSTは、ファン体験のあらゆる接点をオンチェーン上で検証可能な価値へと転換する、AI駆動型のエンターテインメントプラットフォームです。実績あるWeb2モデルに、VR・AI・ゲーム・RWAを融合し、ファンとの継続的なつながりを実現する新たなパラダイムを構築。グローバル規模でのエンゲージメントを支える統合型デジタル経済圏の創出を目指しています。

公式HP: https://nexst.inc

公式X:https://x.com/NEXST_(https://x.com/NEXST_ENT)ENT

公式Instagram: https://www.instagram.com/nexst_official(https://www.instagram.com/nexst_official)

KISS OF LIFE プロフィール

KISS OF LIFE（キスオブライフ）は、ジュリー(JULIE)、ナッティ(NATTY)、ベル(BELLE)、ハヌル(HANEUL)による

多国籍ガールズグループ。

独自のコンテンツで注目を集め、2024年10月から韓国を皮切りに北米、ヨーロッパ、アジアをまわったワールドツアー、KISS OF LIFE 1ST WORLD TOUR [KISS ROAD]では完成度の高いパフォーマンスで各国のファンを魅了し成功におさめました。

多彩なステージやコンテンツで披露してきた圧倒的な歌唱力とヒップなパフォーマンスで、今後の活動への期待を一層高めています。

KISS OF LIFE 公式チャンネル

公式X：https://x.com/KISSOFLIFE_S2(https://x.com/KISSOFLIFE_S2)

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/kissoflife_s2/(https://www.instagram.com/kissoflife_s2/)

公式YouTube：https://www.youtube.com/@KISSOFLIFE_official(https://www.youtube.com/@KISSOFLIFE_official)

公式TikTok : https://www.tiktok.com/@kissoflife_official(https://www.tiktok.com/@kissoflife_official)