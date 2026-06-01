教育番組 タマ、初写真集が発売決定！ 戦場カメラマンからこども写真館まで…【8人のカメラマン】が写し出す、タマの“げんじつとうひ”な姿

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役代表執行役社長CEO：夏野剛）は、2026年8月12日(水)に『教育番組 タマ 1st写真集 げんじつとうひ』を発売いたします。

SNSを中心に人気急上昇中のコンテンツ「教育番組」。そのメインキャラクター・タマの、待望の1st写真集を発売いたします。

本作最大の見どころは、ジャンルの垣根を超えて集結した“8人のカメラマン”が写し出すタマの姿。芸人、戦場カメラマン、こども写真館、ウェディングフォトスタジオなど……異なるフィールドで活躍する8人が、それぞれの視点でタマを撮影しました。

これまで見たことのないタマの“げんじつとうひ”な瞬間がぎゅっと詰まった、唯一無二の一冊です。

【参加カメラマン（掲載順）】

芸人：加賀 翔(かが屋)／こども写真館：たまひよの写真スタジオ／ストリートスナップ：アノニマス／ホストカメラマン：MisaSohma(歌舞伎町studioAria)／戦場カメラマン：渡部 陽一／ウェディングフォトスタジオ：木下 令(株式会社デコルテ)／風景写真家：Dai／アーティスト：セントチヒロ・チッチ

＜書誌データ＞

書名：教育番組 タマ 1st写真集 げんじつとうひ

価格：3200円＋税

発売日：2026年8月12日(水）予定

仕様：A4正寸／104頁

監修：ももにくす

撮影：加賀 翔(かが屋)／たまひよの写真スタジオ／アノニマス／MisaSohma(歌舞伎町studioAria)／渡部 陽一／木下 令(株式会社デコルテ)／Dai／セントチヒロ・チッチ

発売・発行：株式会社KADOKAWA

※本書に関する記事を掲載いただける場合、下記クレジット、タグを併せて掲載いただけますと幸いです。

(C)MNS

#タマ写真集

◇タマからのコメント

おれの ためだけに いろんな おとなが うごきすぎじゃ ないですか？

◆写真集発売記念イベント開催！

本書の発売を記念し、下記日程でタマによる商品の「お渡し会イベント」が開催決定！

さらに、本作の撮影を担当した戦場カメラマン・渡部陽一氏とタマによるスペシャルな「トークショー」も実施されます。

開催予定日：

2026年8月14日(金）・・・大阪（TSUTAYA EBISUBASHI）

／8月16日(日）・・・東京（HMVエソラ池袋）

販売期間：

2026年6月3日(水)11:00 ～ 6月28日(日)22:00まで

【イベント内容】

＜1冊券＞

・写真集1冊をタマからお渡し

・限定生写真 1枚（全3種からランダム）

・限定ステッカー1枚（1種)

＜3冊券＞トークショー参加セット

・事前サイン入り写真集1冊をタマからお渡し

・写真集2冊

・トークショー参加券（登壇者：タマ、戦場カメラマン・渡部陽一さん 予定）

・限定生写真 3枚（全3種コンプリート）

・限定ステッカー1枚（1種)

※東京会場と大阪会場で限定生写真、限定ステッカーの絵柄が異なります。

※タマからのお渡し分以外はスタッフからお渡しいたします。

▼イベント内容や予約受付などの詳細は、下記URLよりご確認ください。

・TSUTAYA EBISUBASHI 詳細：https://ameblo.jp/tsutaya-4900/entry-12965597710.html

・HMVエソラ池袋 詳細：https://www.hmv.co.jp/store/event/55532/

◆Amazonほか、ネット書店限定特典付き写真集も発売！

本日より、各オンライン書店にて好評予約受付中！さらに、Amazon、楽天ブックス、セブンネットショッピング、アニメイト通販では限定特典付き写真集の販売も決定しました。

予約開始日：2026年6月1日（月）～

【店舗特典内容】

実施店舗：Amazon、楽天ブックス、セブンネットショッピング、アニメイト通販

特典：トレーディングカード1枚ランダム封入(全2種)

※予定数量に達し次第、販売終了となりますのでご了承ください。

※絵柄は選べませんのでご注意ください。

▼詳細は、下記もしくは各店舗よりご確認ください。

◎各販売サイトURLまとめ：https://lit.link/tama_1st_photo

＼写真集アカウントも開設★／

写真集公式アカウントでは、写真集の情報や撮影の裏側を公開予定！

・X：https://x.com/tama_1st_photo

・Instagram：https://www.instagram.com/tama_1st_photo/

＜教育番組 タマ 1st写真集 げんじつとうひ＞

●8つのファインダーが写し出す、これまでにないタマの姿。

SNSを中心に人気急上昇中のコンテンツ「教育番組」。そのメインキャラクター、タマの初写真集がついに刊行。

芸人、戦場カメラマン、こども写真館、ウェディングフォトスタジオなど…異なるフィールドで活躍する8人のカメラマンが集結。

それぞれのファインダーが写し出したのは、これまで誰も見たことのないタマの姿。

タマの“げんじつとうひ”な瞬間をぎゅっと閉じ込めた、唯一無二の一冊。

＜8人のカメラマン(掲載順)＞

芸人：加賀 翔(かが屋)／こども写真館：たまひよの写真スタジオ／ストリートスナップ：アノニマス／ホストカメラマン：MisaSohma(歌舞伎町studioAria)／戦場カメラマン：渡部 陽一／ウェディングフォトスタジオ：木下 令(株式会社デコルテ)／風景写真家：Dai／アーティスト：セントチヒロ・チッチ

＜教育番組とは＞

クリエイター・ももにくす氏による、“存在しない教育番組”をコンセプトにしたオリジナルコンテンツ。ゆるくてかわいい見た目とは裏腹に、日々の悩みや不安、生きづらさをブラックユーモアを交えて描く独特の世界観が特徴で、SNSを中心に共感と反響を集めています。内気でネガティブだけどプライドの高いアザラシ「タマ」、タマの家で暮らす元気なタコ「パウル」、そしてタマのパソコンで物知りな「はかせ」の3人を中心にストーリーが展開されます。

・公式HP：https://kyoiku-tv.com/

・「教育番組」公式X：https://x.com/MNS_kyoiku

・「教育番組」MNSスタッフX：https://x.com/MNS_staff

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