TVアニメ『WIND BREAKER』×カラオケBanBanグループコラボキャンペーン　6/12(金)より全国対象店舗にて開催！

株式会社 シン・コーポレーション

株式会社シン・コーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役社長：川口 範）は、2026年6月12日（金）より、全国のカラオケBanBan及びわくわくカラオケグループの店舗（一部店舗除く）にてTVアニメ『WIND BREAKER』×カラオケBanBanグループコラボキャンペーンを開催いたします。

本コラボでは、桜 遥をはじめとするの描き下ろしイラストを使用したコラボ企画を展開。オリジナルグッズの販売、キャラクターイメージのコラボドリンク＆ノベルティ、コラボルーム、等身大パネルルームなど、ファン必見の多彩な企画をご提供いたします。

【"ウィンブレ"がカラオケBanBanに登場！】

カラオケBanBanでは、これまでも人気アニメや映画などとコラボレーションした企画を展開してきました。今回、"新世代ヤンキー作品"として注目を集めるTVアニメ『WIND BREAKER』とのコラボレーションが決定。本作ファンのみなさまはもちろん、アニメを見始めたばかりの方にもお楽しみいただける、多彩な企画をご用意いたしました。

【コラボ開催期間】

2026年6月12日（金）～ 2026年7月31日（金）

【キャンペーン内容】

■描き下ろしオリジナルグッズの販売

対象店舗：全国のカラオケBanBan及びわくわくカラオケグループの店舗（一部店舗除く） 全20店舗

このコラボでしか手に入らない、描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズを販売。アクリルスタンド、グリッター缶バッジ、ダイカットステッカー、クリアカード、メタリックアクリルキーホルダーなど、特別なアイテムを豊富にご用意しました。

さらに、グッズ購入合計金額2,200円（税込）以上で、オリジナルブロマイドを1枚ランダムでプレゼント。前半は等身イラスト、後半はミニキャラデザインと、期間ごとに異なるブロマイドが登場します。

※絵柄はお選びいただけません。※特典は在庫がなくなり次第終了いたします。

■キャラクターイメージのコラボドリンク（全8種類）の販売

対象店舗：全国のカラオケBanBan及びわくわくカラオケグループの一部対象店舗

対象店舗は「キャンペーン特設サイト」をご確認ください

『WIND BREAKER』のそれぞれのキャラクターイメージをフレーバーや色味で表現した、このコラボだけのオリジナルドリンクが登場。各720円（税込）で全8種類を展開いたします。

＜ドリンク購入特典＞

ドリンク1杯ご注文につき、描き下ろしオリジナルコースターをランダムで1枚プレゼント。

前半（6/12～7/2）はミニキャラ全8種、後半（7/3～7/31）は等身全8種

と、期間を通じて計全16種のコースターを展開いたします。

※絵柄はお選びいただけません。※特典は在庫がなくなり次第終了いたします。

■TVアニメ『WIND BREAKER』コラボルームの登場

対象店舗：全国4店舗

描き下ろしイラストを贅沢に使用した、TVアニメ『WIND BREAKER』仕様の特別コラボルームが登場。

キャラクター集合ビジュアルが映える作品の世界観に浸れる空間で、カラオケをお楽しみいただけます。

＜実施店舗＞

・東京都／渋谷センター街2号店

・東京都／池袋北口店

・大阪府／守口店

・愛知県／名駅4丁目店

※ご利用はネット予約のみとなります。※予約開始日は6月３日正午から開始になります。

■等身大パネルルームの設置

対象店舗：全国6店舗

キャラクターと一緒にカラオケ“気分が味わえる、等身大パネルを設置した特別ルーム。1ルームにつき2キャラが登場し、店舗ごとに異なる組み合わせでお楽しみいただけます。"お気に入りのキャラクターの隣で歌う"というファンならではの夢の体験をぜひご堪能ください。

※ご利用はネット予約のみとなります。※予約開始日は6月３日正午から開始になります。

※デザインはイメージです。変更する場合がございます。

＜設置店舗・キャラクターペア＞

【詳細・最新情報】

詳細・最新情報はカラオケBanBanの「キャンペーン特設サイト」をご確認ください。

【各種公式サイト・SNSアカウント】

・カラオケBanBan公式サイト https://karaoke-shin.jp/

・キャンペーン特設サイト https://campaign.karaoke-shin.jp/2606-2/windbreaker

・【公式】カラオケBanBan Xアカウント https://x.com/karaokebanban

・【公式】カラオケBanBan Instagramアカウント

https://www.instagram.com/karaokebanban_official/

・TVアニメ『WIND BREAKER』公式サイト https://wb-anime.net/

※キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。

(C)にいさとる・講談社／WIND BREAKER Project

-報道関係からのお問合せ先-

株式会社 シン・コーポレーション

担当：松本

取材/撮影のお申し込み： https://karaoke-shin.jp/inquirySend/press.html

TEL：03-6264-6149 / FAX：03-6263-9272

e-mail: press@karaoke-shin.com

公式サイト: https://karaoke-shin.jp/

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です