【世界初*1】「硬毛・太毛・ダメージ毛」のお悩みに、質感改善*2 ヘアケア「UNIPLEX（ユニプレックス）」6月16日新発売。ドライヤー・アイロンの熱を味方にやわらかいとろツヤ髪へ

株式会社Ｉ-ｎｅ

株式会社Ｉ-ｎｅ (本社：大阪市中央区) は、美髪結合*4発想ブランド「UNIPLEX（ユニプレックス）」をローンチし、シャンプー・トリートメント・ヘアマスクを発売します。

UNIPLEX ブランドムービー：https://youtube.com/shorts/6U3YH5a1TI4

商品名：ユニプレックス ボンドメルティライトシャンプー／トリートメント

ユニプレックス ボンドメルティリペアヘアマスク

発売日／流通：

・2026年6月8日（月）より順次：【EC】各ECモールにて先行予約発売（楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピングなど）

・2026年6月16日（火）より順次：【店頭】全国のロフト（一部店舗を除く）

【EC】ロフトネットストア、＠cosme SHOPPINGにて先行発売

・2026年7月3日（金）より順次： 【EC】 公式オンラインストアなど発売

・2026年7月14日（火）より順次：【店頭】全国のツルハグループ、ウエルシアグループ、イオン（一部店舗を除く）

*1 加水分解合成遺伝子組換（トリペプチド-１３７ヘキサペプチド-４０合成ヒト遺伝子組換ポリペプチド-１８４合成ヒト遺伝子組換ポリペプチド-１４６)、ジマレイン酸プロピレンジアンモニウム、アミジノシステインの成分組み合わせが世界初。（先行技術調査およびMintel GNPDを活用した自社調べ 2025年10月)

*2 髪に潤いを与えて、つやのある髪に導くこと *3 加水分解合成遺伝子組換（トリペプチド-１３７ヘキサペプチド-４０合成ヒト遺伝子組換ポリペプチド-１８４合成ヒト遺伝子組換ポリペプチド-１４６）、ジマレイン酸プロピレンジアンモニウム、アミジノシステイン（すべてヘアコンディショニング成分） *4 補修成分が髪に密着すること

開発背景

過剰なケアで髪が硬くなる「負のループ」

理想のスタイルを作るためのドライヤーやヘアアイロンによる熱ダメージ、そして良かれと思って重ねたケア成分の過剰蓄積。（ビルドアップ）これらが原因で、かえって髪がごわつき、硬くなるという矛盾したお悩みに多くの方が直面しています。

実はあなたも? 日本人の髪は「太く・硬さ」を感じやすい傾向に

この「硬さ」には、日本人の髪質も関係しています。確立された分類ではありませんが一般に「太さが0.06mm以上」の毛髪を硬毛と呼ぶことがあります。日本人の毛髪の太さの平均は約0.07～0.08mm程度。*1 欧米人等のブロンド髪（約0.05～0.055mm）と比較しても、日本人の髪は「太く、硬さを感じやすい傾向」にあると言えます。

「硬毛・太毛・ダメージ毛」のお悩みに、やわらかな質感改善 *2ヘアケア体験を

この「太く硬い」髪質を理想の質感へ導くには、表面を過剰なコーティングで抑えるのではなく、内部までしなやかに整えるアプローチが不可欠です。UNIPLEXは、髪内部のダメージを補修する「ボンドトリートメント処方」や熱を味方に髪を柔らかく整える「ヒートリアクティブ成分*3」を採用。さらに蓄積汚れをオフする「クレンズイン処方」など、多角的にアプローチ。硬い髪を芯まで補修し、軽やかなのにまとまる「さらツヤとろ髪」へ導きます。

*1 参考：公益社団法人日本毛髪科学協会 ホームページより

https://www.jhsa.jp/hair-skin-knowledge/hair-knowledge/hair-statistics/

*2 髪に潤いを与えて、つやのある髪に導くこと

*3 ポリシリコーン-２９、ビスセテアリルアモジメチコン（ヘアコンディショニング成分）

商品特長：シリーズ共通

【1】 世界初*1、次世代型「ボンドトリートメント処方」による結合*2 発想補修 （シリーズ共通）

髪の結合*2から発想を得て役割の異なる3つの成分を組み合わせることで、髪内部のダメージを補修します。

【ダメージ補修の基礎成分】疑似ヒトケラチン*3：髪内部のダメージ部分に作用し補修

【浸透してダメージ補修】ジマレイン酸*4：髪内部のダメージ部分に浸透し切れ毛を防いでしなやかな髪へ

【髪内部の水分・油分バランスを補う】グアニルシステイン*5：髪内部のダメージ部分にアプローチすることで、うねり*6を軽減し、扱いやすい髪へ導く

※画像はイメージです

*1 加水分解合成遺伝子組換（トリペプチド-１３７ヘキサペプチド-４０合成ヒト遺伝子組換ポリペプチド-１８４合成ヒト遺伝子組換ポリペプチド-１４６）、ジマレイン酸プロピレンジアンモニウム、アミジノシステインの成分組み合わせが世界初。(先行技術調査およびMintel GNPDを活用した自社調べ 2025年10月）

2 補修成分が髪に密着すること 3 加水分解合成遺伝子組換（トリペプチド-１３７ヘキサペプチド-４０合成ヒト遺伝子組換ポリペプチド-１８４合成ヒト遺伝子組換ポリペプチド-１４６）（ヘアコンディショニング成分）

4 ジマレイン酸プロピレンジアンモニウム（ヘアコンディショニング成分） 5 アミジノシステイン（ヘアコンディショニング成分）*6 乾燥による

【2】ヘアアイロンなどの熱を味方に、さらに質感柔らかく（トリートメント／ヘアマスクに配合）

ドライヤーやヘアアイロンの熱に反応する「ヒートリアクティブ成分」（ヒートリアクティブシリコン*7、エルカラクトン*8）を配合。熱ダメージから守るだけでなく、熱を加えるたびに髪がとろけるような柔らかさとツヤ感を与えます*9。

イメージ動画：https://youtube.com/shorts/5WgFklDHsas(https://youtube.com/shorts/5WgFklDHsas)

※仕上がりイメージ

*7 ポリシリコーン-２９、ビスセテアリルアモジメチコン（ヘアコンディショニング成分） *8 γ-ドコサラクトン

*9 180℃までのヘアアイロンで髪のダメージ度合いによる／100~180℃までの温度を推奨

【3】みずみずしく柔らかな「シアーネロリ＆ジャスミン」の香り （シリーズ共通）

トップのカシスがモダンな立体感を演出し、清潔感の中に上品な奥行きを感じる「日常使いできる高級感」を演出しました。

商品特長：シャンプー・トリートメント

【1】「クレンズイン処方」で、髪の蓄積汚れをリセット（シャンプーのみ配合）

アミノ酸系のやさしい泡でありながら、クレンズイン処方で日々のスタイリング剤や過剰なコーティング汚れをすっきり洗浄。ビルドアップ（過剰な成分蓄積によるごわつき等の状態）をケアします。

【2】「柔軟リペア成分 *1」配合。水分・脂質バランスを整え、とろりと柔らかな髪へ

「コラーゲン*2（シャンプーのみ）」などの高保水成分や「セラミド系CMC類似成分*3」などの毛髪内部の脂質を配合。髪の水分や脂質バランスを整えて、とろりと柔らかな髪へ。

【3】サロントリートメント発想の「美髪補修成分*4」配合

サロントリートメントでも用いられる「トステア*5」「レブリン酸*6」などトレンドの成分を配合。髪ダメージの根本に向き合いこだわった処方です。

*1 ココイル加水分解コラーゲンＫ（洗浄成分） 、セラミドＮＰ、セラミドＡＰ、セラミドＮＧ、フィトスフィンゴシン、ラノリン脂肪酸（羊毛）（すべてヘアコンディショニング成分）

*2 ココイル加水分解コラーゲンＫ（洗浄成分）

*3 セラミドＮＰ、セラミドＡＰ、セラミドＮＧ、フィトスフィンゴシン、ラノリン脂肪酸（羊毛） （すべてヘアコンディショニング成分）

*4 アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム、レブリン酸（すべてヘアコンディショニング成分）

*5 アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム（ヘアコンディショニング成分）*6 ヘアコンディショニング成分

商品特長：ヘアマスク

「濃密浸透 補修成分 *1」&「擬似キューティクル層*2補修」で、美しいツヤ髪が長く続く

トリートメントとの併用でスペシャル質感改善*3ケア。サロントリートメント帰りのような仕上がりへ導きます。

【濃密浸透による補修成分*1】

・「ペリセア(R) 」*1： 水と油の両方になじむ両親媒性を持つ「ペリセア(R)」*1を採用。シャンプー・トリートメントのなじみを密着、髪内部のダメージ部分に浸透して、芯までしなやかな質感へ。

【髪を守る保護膜「疑似キューティクル層*2」補修成分】

・18MEAタンパク *4：髪の表面を保護し、理想的な髪に欠かせない、なめらかな質感をサポート。

・キューティクルボンド*5：キューティクルを補修・保護するサロントリートメントにも使用される成分。

・加水分解ウールキューティクルタンパク *6：表面を整えるキューティクル保護に着目したケラチン。

*1 ジラウロイルグルタミン酸リシンＮa(ヘアコンディショニング成分)

*2 セテアラミドエチルジエトニウム加水分解コメタンパク (ヘアコンディショニング成分) 、ゼイン (ヘアコンディショニング成分) 、加水分解ウールキューティクルタンパク（ヘアコンディショニング成分）

*3 髪に潤いを与えて、つやのある髪に導くこと

*4 セテアラミドエチルジエトニウム加水分解コメタンパク (ヘアコンディショニング成分)

*5 ゼイン (ヘアコンディショニング成分) *6 ヘアコンディショニング成分

商品概要

■ユニプレックス ボンドメルティライトシャンプー／トリートメント

容量：450mL／450g

価格：各1,870円 (税込)



■ユニプレックス ボンドメルティリペアヘアマスク

容量：200g

価格：1,870円 (税込)



■ユニプレックス ボンドメルティライトシャンプー／トリートメント 詰替

容量：370mL／370g

価格：各1,430円 (税込)

UNIPLEX

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