「マンガPark」大人気作品！「イケボ配信者は俺狙い!?」コミックス 7 巻発売＆ソウジロウオンライン耳コロファンミーティング開催記念！

株式会社白泉社(C)あぺこ／白泉社

株式会社白泉社が運営する総合エンタメマンガアプリ「マンガPark」の大人気作品「イケボ配信者

は俺狙い！？」7 巻発売を記念して、ソウジロウオンライン耳コロファンミーティングを開催しま

す！！

期間中、「マンガPark」公式アカウント（@manga_park(https://x.com/manga_park?lang=ja)）をフォロー＆対象のポストをリポ

ストしてくれた方の中から、抽選で 5 名様に「ソウジロウオンライン耳コロファンミーティング」

特別サイン会付きチケットをプレゼント！

さらに、43 チャプターを無料で読める超お得な無料話増量企画を実施するほか、ファンミーティングの記念グッズの発売や、期間限定のコンビニプリント第 2 弾も発売予定！

大人気作品の特別企画をお見逃しなく♪

キャンペーン期間：6/1(月)～6/18(木)

キャンペーン１.

▼ソウジロウオンライン耳コロファンミーティング開催！！

2026 年 7 月 19 日（日）開催決定！

7 巻発売を記念して、配信者ソウジロウ（CV:伊東健人）が初生配信で登場！

ソウジロウがあなたのコメントを拾ってくれちゃうかも！？ここでしか聞けないシチュエーションボイスやソウそらに関する雑談、新たなソウジロウの姿も特別公開！さらにリスナーさん参加型の企画も実施します！

そして特別サイン会では、ソウジロウがあなたのリスナー名＆一言メッセージを読み上げてくれる！お楽しみに～♪

【開催日程】

(C)あぺこ／白泉社

♦オンラインファンミーティング

2026/7/19（日）

昼の部 13:00～

夜の部 17:00～

(各 60min 程度)

♦オンライン特別サイン会

2026/7/19（日）

昼の部 14:30～

夜の部 18:30～

(各 60min 程度)※途中休憩あり

※2 週間限定のアーカイブあり

※アーカイブ終了時刻は 2026 年 8 月 2 日（日）23:59 までとなります。

【出演者】伊東健人（ソウジロウ役）※敬称略

▼詳しくはイベント公式サイトをチェック！

https://www.hakusensha.co.jp/tokusetsu/soujirou_fanmeeting

キャンペーン２.

▼特別サイン会付きチケットが当たる！！

応募期間：2026 年 6 月 18 日（木）23:59 まで！

(C)あぺこ／白泉社

期間中、「マンガPark」公式アカウント（@manga_park）をフォロー＆対象のポストをリポストしてくれた方の中から、抽選で 5 名様に「ソウジロウオンライン耳コロファンミーティング」特別サイン会付きチケットをプレゼント！

そして特別サイン会では、ソウジロウがあなたのリスナー名＆一言メッセージを読み上げてくれる！ぜひ奮ってご応募ください！

■応募方法

１.マンガ Park 公式アカウント@manga_park をフォロー

２.対象の投稿をリポスト

▼詳しくは特設ページをチェック！

https://manga-park.go.link/fvjuc

キャンペーン３.

▼「イケボ配信者は俺狙い!?」無料話増量キャンペーン！

2026/6/1(月)～2026/6/18（木）まで！

※マンガPark アプリ限定のキャンペーンとなりますので、アプリよりご参加ください。

(C)あぺこ／白泉社43チャプター無料話増量！「イケボ配信者は俺狙い！？」あぺこ

理想の攻め様に抱かれることを夢見る大学生・空。彼の癒しは、SNSで人気のBLシチュエーションボイス配信者、ソウジロウ。そんなある日、なんとソウジロウから「リアルで会わないか」とのお誘いが！待ち合わせ場所にむかうと、そこにいたのは…！？

キャンペーン４.

▼ファンミーティング記念グッズ発売！

ソウジロウオンラインファンミ記念グッズが登場！

▼詳しくはグッズ公式サイトをチェック！

https://goods.hakusensha-shop.jp/title/256

キャンペーン５.

▼コンビニプリントキャンペーン！

コンテンツプリント第 2 弾企画進行中！

続報をお楽しみに(ハート)

最新情報は「プリントくじら」公式サイトをチェック！↓

「プリントくじら」公式 HP：https://print.onlinekujira.com/lp/ikebohaishinsha/

公式 X：https://x.com/printkujira

※本施策は予告なく変更・終了する場合がございます。ご了承ください。

コミックス情報 最新花丸コミックス・プレミアム７.巻「イケボ配信者は俺狙い!?」（あぺこ）絶賛発売中!!

ウブでエッチなカップルに、初めて嫉妬のモヤモヤ発生!? ドキドキと不安が入り混じる第 7 巻！

イケボ配信者は俺狙い！？ 7

■著者名： あぺこ

■ISBNコード：9784592721864

■シリーズ名：書籍扱い花丸コミックス

■定価：792円（本体720円＋税10%）

■発売日：2026.6.5

「可愛いそらくんをもっと堪能したいな…、ふふ…えっちな顔…」 超人気カップル配信者「しぐライ」に宣戦布告されてしまった、イケボ配信者・ソウジロウと大学生・空のウブらぶカップル。すると、なんと「しぐライ」からコラボ配信のお誘いが！ さらに「しぐライ」のメンバーであるしぐれはソウジロウに、ライタは空に、それぞれある話を持ち掛けてきて――！ ソウそらのイチャらぶな日々に、まさかの暗雲が――!?

詳細はマンガParkアプリをチェック！

https://manga-park.com/share?atid=56314&wtid=56950(https://manga-park.com/share?atid=56314&wtid=56950)

【アプリ概要】マンガ Park

・カテゴリ：ブック、コミック

・価格：無料(アプリ内課金あり)

・利用環境：スマートフォン、タブレット各端末、パソコン

・対応 OS：iOS14 以降、Android(TM) 7.0 以降

・無料ダウンロードはこちらから ＜App Store、GooglePlay 共通＞https://manga-park.com/app

・Web 版マンガ Park：https://manga-park.com/(https://manga-park.com/app)

・マンガ Park 公式 X（旧 Twitter）：https://x.com/manga_park

＜本件に関するお問い合わせ先＞

白泉社キャラクタープロデュース部

tel 03-3526-8052 mail:cp@hakusensha.co.jp