【仙台うみの杜水族館】日本酒を飲んで酒蔵を応援！宮城を代表する９つの酒蔵が大集合！！『魚を肴に 日本酒ナイト水族館』

地元・宮城の銘酒を、夏の夜の水族館で。

宮城を代表する９つの酒蔵が大集合!!「魚を肴に 日本酒ナイト水族館」【２０２６年８月２９日（土）１８：３０～２１：３０】

株式会社 横浜八景島

海と人、水と人との、新しい「つながり」をうみだす水族館『仙台うみの杜水族館』では、２０２６年８月２９日（土）の閉館後、復興支援企画「魚を肴に 日本酒ナイト水族館」を開催いたします。

本イベントは、東日本大震災の復興支援企画として２０１７年に誕生し、今回で１４回目を迎える、仙台うみの杜水族館を代表するプレミアムナイトイベントです。前回開催時にはチケットが完売するなど、毎年多くのお客さまに好評をいただいています。

【地元・宮城の銘酒を、夏の夜の水族館で。】

当日は地元・宮城を代表する9つの酒蔵が集結。各酒蔵が誇る自慢の銘酒や限定酒を提供し、蔵元自らがブースに立って、酒造りへの想いや味わいの特徴など、日本酒の魅力を直接お伝えします。

また、閉館後の水族館では、昼間とは異なる夜ならではの生きものたちの姿を、ゆっくりと観察することができます。泳ぎ回る魚たちや夜行性の生きものたちを眺めながら、宮城各地の酒蔵を巡るような「宮城の銘酒プチ旅行」をお楽しみいただけます。

20才以上限定の、大人に向けた・大人だけの・大人が楽しめる特別なナイトイベント。

夏の夜、涼しい水族館で過ごす贅沢な時間の中、海の生きものたちに癒されながら、宮城の風土と文化が育んだ銘酒を、心ゆくまでご堪能ください。

宮城を代表する９つの酒蔵

宮城を代表する９つの酒蔵が集結します。

塩竈の「佐浦」と「塩竈阿部勘酒造」、石巻の「平孝酒造」、気仙沼の「男山本店」と「角星」、閖上の「佐々木酒造店」、特別出店として蔵王の「蔵王酒造」、大崎市の「一ノ蔵」と今回日本酒ナイト水族館では初出店の「宮寒梅」が集まり、各蔵自慢の銘酒、限定酒、秘蔵酒を振る舞います。

さらに、蔵元自らがお酒を振る舞い、各日本酒の魅力を伝えます。

※★は特別酒のため、試飲券2～3枚必要（★★2枚、★★★3枚）

日本酒ナイト水族館 特別フードメニュー

１階フードコートにて、宮城の日本酒によく合うJ-オイルミルズの商品を使ったイベント限定フードメニューを販売いたします。一夜限定のフードをお楽しみください。

販売場所：１階 wakuwaku oceanフードコート