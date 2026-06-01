TikTokとSpotifyが共同でアーティストを応援するプログラム「Buzz Tracker」、2026年6月度（第51弾）のMonthly Artistに楽音が決定！

Bytedance株式会社

ショートムービープラットフォーム「TikTok（ティックトック）」とオーディオストリーミングサービス「Spotify」が共同でアーティストを応援するプログラム「Buzz Tracker」の、2026年6月度（第51弾）のMonthly Artist に楽音（読み：ささね）が決定しました。

"Buzz（バズ・流行り）"＋"Track（楽曲・追跡する）"を掛け合わせた「Buzz Tracker」では、TikTok JapanとSpotify Japanが両プラットフォームの特性を生かし、毎月1組の「Monthly Artist」を共同で応援していきます。TikTokでは、ショートムービーや楽曲ページを通じて、アーティストの魅力を多角的に掘り下げ、Spotifyでは「Buzz Tracker」をはじめとする様々なプレイリストを通して、楽曲の魅力をユーザーに届けていきます。



今回「Buzz Tracker」のMonthly Artistに決定したのは、インフルエンサーやモデルとしても活動しているシンガーの楽音。TikTokとSpotifyの「Buzz Tracker」プレイリストでは、2026年4月～5月にTikTok音楽チャートにて3週連続一位を獲得した「mosi mosi?」を含む楽曲がピックアップされています。本企画のローンチに合わせて楽音のTikTokアカウントでは、TikTokでしか見ることができない様々な投稿が予定されています。

楽音 TikTokアカウント

https://www.tiktok.com/@sasasasasasa078

「Buzz Tracker」2026年6月度（第51弾）Monthly Artist: 楽音 コメント

楽音-sasaneです！

2026年6月度のBuzz Tracker Monthly Artistに選んでいただきました！ありがとうございますー！！！！！！

4月22日にリリースした初のオリジナル曲「mosi mosi?」は、「周波数の合う、未知のソウルメイトに出会いたい」をテーマに、私の頭の中にある世界観をぎゅっと詰め込んだ楽曲です！ちなみに、「猫に嫌われても、ママに叱られても」という歌詞は、本当のことなんですっっっ！！実話です（笑）

国境を越えて、こんなにもたくさんの方にこの曲が届いていることに、本当にびっくりしていますし、すごく嬉しいです！！

TikTokの投稿を見るのが毎日の楽しみです！みんな遊ぶの上手すぎるっっ！

まだまだ始まったばかりですが、これからも楽音らしく頑張ります！

フル尺も本当に楽しいので、ぜひSpotifyでたくさん聴いてみてくださいっっ！！

「Buzz Tracker」プレイリスト（TikTok）：

https://www.tiktok.com/playlist-music/Buzz-Tracker-7081543689138391809

「Buzz Tracker」プレイリスト（Spotify）：

https://spotify.link/BuzzTracker

楽音 プロフィール

楽音（ささね、2007年8月8日-）は、日本の女性シンガー、モデル、インフルエンサー。2026年3月に高校卒業したばかりの18歳。神奈川県出身。活動名「楽音」は本名。2020年からモデル活動を開始し、大手企業などのCMにモデルとして起用される。2025年3月から、TikTokにてカバー投稿開始。1年足らずで50万フォロワーを突破し、メガインフルエンサーとして注目を集める。

【Spotify について 】

www.spotify.com(https://www.spotify.com/)/

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【TikTokについて】

TikTokは、モバイル向けのショートムービープラットフォームです。私たちのミッションは、創造性を刺激し、喜びをもたらすことです。TikTokのグローバル本社はロサンゼルスとシンガポールにあり、ニューヨーク、ロンドン、ダブリン、パリ、ベルリン、ドバイ、ジャカルタ、ソウル、東京などの国と地域にグローバルオフィスがあります。