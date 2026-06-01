「GOAT Summer 2026」発売を記念し、大人気の看板キャラクター・ゴートくんがアクリルスタンドになりました！
来たる６月３日、累計発行部数は57万部を突破し異例の大ヒットとなった小学館の文芸誌「GOAT」の最新４号「GOAT Summer 2026」が発売します。その創刊号から表紙ほかで活躍し、「GOAT」大ヒットの立役者の一人（一頭）でもある”紙を愛してやまない”ヤギのゴートくん。このたび、「GOAT」最新号の発売を記念し、ゴートくんのイラストを使用したアクリルスタンドを6月1日から小学館の総合通販サイト「LIFETUNES MALL」で販売します。
「GOAT」各号の特集テーマ「愛」「悪」「美」「食」の表紙イラストをモチーフに、ゴートくんの多彩な表情を再現しました。
さらに、限定先行販売として、6月1日から開催される「GOAT」と「東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア」とのコラボ会場では、特別に描き下ろした「温泉に入っているゴートくん」バージョンも販売いたします（コラボイベントについては、下記リリースをご覧ください）。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000458.000077656.html
ぜひ「GOAT」最新号と一緒に、ゴートくんの愛らしいポーズをならべてお楽しみください。
小学館の総合通販サイト「LIFETUNES MALL」
https://lifetunes-mall.jp
「GOAT Summer 2026」は初版15万部！ 特集テーマは「食」です。今回も編集部の“推し”がたっぷり詰まった、どこから読んでも美味しい１冊となっています。
詳しくは「GOAT」公式HPをご覧下さい。
「GOAT」公式HP
https://dps.shogakukan.co.jp/goat
同時期に「もぐもぐ文庫フェアーGOAT×小学館文庫ー」もスタート。描き下ろしのゴートくんWカバーが全国の書店に並びます！
相場英雄『震える牛』
原田ひ香『口福のレシピ』
町田そのこ『宙ごはん』
柚木麻子『その手をにぎりたい』
詳しくはこちらをご覧ください。
https://dps.shogakukan.co.jp/mogumogufair
■書誌情報
初版15万部！
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「GOAT Summer 2026」
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定価：510円（税込）
発売日：2026年6月3日
判型：A5判
頁数：490ページ
ISBN：978-4-09-802121-5
発行：小学館
小説を、心の栄養に。
「GOAT」公式サイト
https://dps.shogakukan.co.jp/goat
「GOAT」公式Xアカウント
＠goat_shogakukan
https://x.com/goat_shogakukan
小学館文庫
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『震える牛』
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著者：相場英雄
定価：946円（税込）
発売日：2013年5月8日
判型：文庫判
頁数：448ページ
ISBN：978-4-09-408821-2
発行：小学館
https://www.shogakukan.co.jp/books/09408821
小学館文庫
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『口福のレシピ』
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著者：原田ひ香
定価：792円（税込）
発売日：2023年2月7日
判型：文庫判
頁数：336ページ
ISBN：978-4-09-407224-2
発行：小学館
https://www.shogakukan.co.jp/books/09407224
小学館文庫
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『宙ごはん』
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著者：町田そのこ
定価：946円（税込）
発売日：2025年3月6日
判型：文庫判
頁数：464ページ
ISBN：978-4-09-407443-7
発行：小学館
https://www.shogakukan.co.jp/books/09407443
小学館文庫
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『その手をにぎりたい』
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著者：柚木麻子
定価：770円（税込）
発売日：2017年3月7日
判型：文庫判
頁数：256ページ
ISBN：978-4-09-406399-8
発行：小学館
https://www.shogakukan.co.jp/books/09406399
重版続々！ＧＯＡＴの好評既刊はこちら！
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「GOAT Autumn 2024」
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定価：510円（税込）
発売日：2024年11月27日
判型：A5判
頁数：526ページ
ISBN：978-4-09-802106-2
発行：小学館
https://www.shogakukan.co.jp/books/09802106
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「GOAT Summer 2025」
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定価：510円（税込）
発売日：2025年6月4日
判型：A5判
頁数：520ページ
ISBN：978-4-09-802109-3
発行：小学館
https://www.shogakukan.co.jp/books/09802109
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「GOAT Winter 2026」
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定価：510円（税込）
発売日：2025年12月3日
判型：A5判
頁数：488ページ
ISBN：978-4-09-802118-5
発行：小学館
https://www.shogakukan.co.jp/books/09802118
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「GOAT meets 01」
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定価：2,200円（税込）
発売日：2025年7月24日
判型：B5判
頁数：306ページ
ISBN：978-4-09-802110-9
発行：小学館
https://www.shogakukan.co.jp/books/09802110