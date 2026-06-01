「GOAT Summer 2026」発売を記念し、大人気の看板キャラクター・ゴートくんがアクリルスタンドになりました！

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株式会社小学館




　来たる６月３日、累計発行部数は57万部を突破し異例の大ヒットとなった小学館の文芸誌「GOAT」の最新４号「GOAT Summer 2026」が発売します。その創刊号から表紙ほかで活躍し、「GOAT」大ヒットの立役者の一人（一頭）でもある”紙を愛してやまない”ヤギのゴートくん。このたび、「GOAT」最新号の発売を記念し、ゴートくんのイラストを使用したアクリルスタンドを6月1日から小学館の総合通販サイト「LIFETUNES MALL」で販売します。


　「GOAT」各号の特集テーマ「愛」「悪」「美」「食」の表紙イラストをモチーフに、ゴートくんの多彩な表情を再現しました。


　さらに、限定先行販売として、6月1日から開催される「GOAT」と「東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア」とのコラボ会場では、特別に描き下ろした「温泉に入っているゴートくん」バージョンも販売いたします（コラボイベントについては、下記リリースをご覧ください）。


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000458.000077656.html



　ぜひ「GOAT」最新号と一緒に、ゴートくんの愛らしいポーズをならべてお楽しみください。



　小学館の総合通販サイト「LIFETUNES MALL」


　https://lifetunes-mall.jp



　「GOAT Summer 2026」は初版15万部！　特集テーマは「食」です。今回も編集部の“推し”がたっぷり詰まった、どこから読んでも美味しい１冊となっています。


　詳しくは「GOAT」公式HPをご覧下さい。


　「GOAT」公式HP


　https://dps.shogakukan.co.jp/goat



　同時期に「もぐもぐ文庫フェアーGOAT×小学館文庫ー」もスタート。描き下ろしのゴートくんWカバーが全国の書店に並びます！

相場英雄『震える牛』

原田ひ香『口福のレシピ』

町田そのこ『宙ごはん』

柚木麻子『その手をにぎりたい』

　詳しくはこちらをご覧ください。
　https://dps.shogakukan.co.jp/mogumogufair



■書誌情報



初版15万部！


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「GOAT Summer 2026」


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定価：510円（税込）


発売日：2026年6月3日


判型：A5判


頁数：490ページ


ISBN：978-4-09-802121-5


発行：小学館



小説を、心の栄養に。


「GOAT」公式サイト


https://dps.shogakukan.co.jp/goat


「GOAT」公式Xアカウント


＠goat_shogakukan


https://x.com/goat_shogakukan






小学館文庫


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『震える牛』


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著者：相場英雄


定価：946円（税込）


発売日：2013年5月8日


判型：文庫判


頁数：448ページ


ISBN：978-4-09-408821-2


発行：小学館


https://www.shogakukan.co.jp/books/09408821







小学館文庫


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『口福のレシピ』


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著者：原田ひ香


定価：792円（税込）


発売日：2023年2月7日


判型：文庫判


頁数：336ページ


ISBN：978-4-09-407224-2


発行：小学館


https://www.shogakukan.co.jp/books/09407224







小学館文庫


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『宙ごはん』


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著者：町田そのこ


定価：946円（税込）


発売日：2025年3月6日


判型：文庫判


頁数：464ページ


ISBN：978-4-09-407443-7


発行：小学館


https://www.shogakukan.co.jp/books/09407443







小学館文庫


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『その手をにぎりたい』


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著者：柚木麻子


定価：770円（税込）


発売日：2017年3月7日


判型：文庫判


頁数：256ページ


ISBN：978-4-09-406399-8


発行：小学館


https://www.shogakukan.co.jp/books/09406399






重版続々！ＧＯＡＴの好評既刊はこちら！



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「GOAT Autumn 2024」


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定価：510円（税込）


発売日：2024年11月27日


判型：A5判


頁数：526ページ


ISBN：978-4-09-802106-2


発行：小学館


https://www.shogakukan.co.jp/books/09802106






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「GOAT Summer 2025」


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定価：510円（税込）


発売日：2025年6月4日


判型：A5判


頁数：520ページ


ISBN：978-4-09-802109-3


発行：小学館


https://www.shogakukan.co.jp/books/09802109







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「GOAT Winter 2026」


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定価：510円（税込）


発売日：2025年12月3日


判型：A5判


頁数：488ページ


ISBN：978-4-09-802118-5


発行：小学館


https://www.shogakukan.co.jp/books/09802118







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「GOAT meets 01」


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定価：2,200円（税込）


発売日：2025年7月24日


判型：B5判


頁数：306ページ


ISBN：978-4-09-802110-9


発行：小学館


https://www.shogakukan.co.jp/books/09802110