JCB、映画『トイ・ストーリー5』公開を記念したタイアッププロモーションを展開！

株式会社ジェーシービー

株式会社ジェーシービー(本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好、以下：JCB)は、ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』とのタイアップとして、ブランドCM放映、映画クーポンキャンペーンなど、複数のプロモーションを順次展開します。

映画の世界観と連動したさまざまな施策を通じて、作品の魅力を幅広く発信するとともに、JCBならではの体験価値の提供を目指します。

映画『トイ・ストーリー5』タイアップCM放映

★JCBは映画『トイ・ストーリー5』を応援しています。『トイ・ストーリー5』タイアップCMより

映画『トイ・ストーリー5』とのタイアップCMを放映します。

本CMでは、おもちゃや決済が時代とともに進化する中で、「時が流れても変わらない大切なもの」を描きます。

時代を超えて愛され続ける「トイ・ストーリー」の世界観と、いつの時代も寄り添い続けるJCBの価値を重ね合わせ、ブランドの想いを表現しています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1400_1_dfe32186b8f76181712c4848428e9115.jpg?v=202606010251 ]

横浜開港祭ドローンショーに協賛、『トイ・ストーリー5』を描く

※画像はイメージです。

「第45回横浜開港祭」において、『トイ・ストーリー5』の世界観を表現したドローンショーを実施します。

夜空を舞台に、ウッディやバズといったトイ・ストーリーの仲間たちを描く特別演出を行い、映画の魅力をダイナミックに表現します。

来場者の記憶に残る、印象的な体験をお届けします。

夜空を彩る、JCBロゴもお楽しみに。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1400_2_f32f9eabae656dd8f079183984e39ef4.jpg?v=202606010251 ]

※天候（雨・風など）や安全上の理由により、中止または内容を変更する場合がございます

TOHOシネマズで使えるクーポン配布

映画『トイ・ストーリー5』の、TOHOシネマズで利用できるクーポンを配布します。

2名様で最大600円お得に鑑賞いただけます。

おもちゃの仲間たちが紡ぐ新たな物語を、JCBとともに、大きなスクリーンでお楽しみください。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1400_3_64529b0cbd4801c5c3830581211ba1cd.jpg?v=202606010251 ]

ディズニー★JCBカード トイ・ストーリー新デザイン登場

ディズニー★JCBカード「トイ・ストーリー」デザインが新しくなります。

『トイ・ストーリー5』の新たなキャラクターも加わって、作品の世界観をいつでも身近に感じられるデザインとなっています。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1400_4_e197bc3101eafa19cd0f30b875b2df2f.jpg?v=202606010251 ]

MyJCBアプリ着せ替え 映画『トイ・ストーリー5』デザイン登場

JCBの会員専用WEBサービス「MyJCB」アプリにて、期間限定で『トイ・ストーリー5』着せ替えデザインが登場します。

期間により表情を変えるデザインで、トイ・ストーリーの魅力溢れる世界観をお楽しみください。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1400_5_6f012fd3f39f3503ac3a6efcf0debca8.jpg?v=202606010251 ]

ディズニープラスをお得に楽しむキャンペーン

JCB会員限定で、ディズニープラスへお得に登録できるキャンペーンを実施中です。

映画『トイ・ストーリー5』の関連作品を、625円（税込）/月から見放題でお楽しみいただけます。

ディズニープラスで、感動と特別な時間をお楽しみください。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1400_6_1599c51915806825fc0766a7dc05ad1e.jpg?v=202606010251 ]

映画『トイ・ストーリー5』について

(C)2026 Disney/Pixar.

ディズニー＆ピクサーの大傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。

想像力豊かで内気な少女・ボニーの成長を、そばで見守ってきたカウガール人形のジェシー。

しかし、タブレット〈リリーパッド〉の登場で日常は大きく変わる。

「みんなの時間がタブレットに支配されている」―他の子どもと同じように画面に夢中になり、このままでは遊びの中で輝いていたボニーの笑顔が失われていく…その一大事にジェシーは、ウッディに助けを求める。

再びタッグを組んだウッディとバズと共に、ジェシーはボニーの心を取り戻せるのか？

時が流れても、おもちゃにできること――冒険の果てにたどり着く究極の答えとは？

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/11361/table/1400_7_53454fc695b4a37ccd175c9a71b2dee4.jpg?v=202606010251 ]

JCBは、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。

PDF版プレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1400-e41f2d8afa6674842fdad9cfa7411c3b.pdf