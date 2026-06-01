COCO VILLA、四国エリアに初進出。窓一面に広がる瀬戸内の多島美を独り占めできる、最大14名収容のサウナ付きヴィラが香川に誕生｜別荘投資「COCO VILLA Owners」

ココザス株式会社

ココザス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：安藤義人）は、200万円から別荘が所有できる小口別荘投資「COCO VILLA Owners」の新規拠点として、香川県・瀬戸内に位置するヴィラの販売を2026年5月27日より開始しました。

瀬戸内国際芸術祭を擁し、世界的な観光地として注目を集める瀬戸内エリア。

香川県全体の外国人宿泊者数は2024・2025年ともに前年比1.3～1.5倍のペースで伸長しており、インバウンド需要の拡大が続いています。

しかしその絶景を、サウナに入りながらプライベートに独り占めできる宿泊施設は、このエリアでも極めて希少です。

本物件は、COCO VILLAとして初めて四国エリアに展開する拠点であり、リビング・寝室・サウナなどメインの部屋すべてから瀬戸内の多島美を望むことができるヴィラです。

第44弾 COCO VILLA 香川瀬戸内

リノベーション前 拠点からの景色

COCO VILLA 香川瀬戸内は、瀬戸内海の島々が折り重なる多島美を望む香川県三豊市に位置する新規拠点。

リビング・寝室・サウナなど、メインの部屋すべてから窓一面に広がる瀬戸内の絶景を独り占めできる、COCO VILLA史上最大規模の拠点として誕生しました。

プライベートサウナや最大14名が滞在できる広大な空間に加え、世界的アートの聖地・瀬戸内国際芸術祭のエリアに位置することで、国内外から安定した宿泊需要が見込まれます。

詳細を見る :https://owners.coco-villa.jp/villa/kagawa-setouchi-44/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260601-setouchi

リノベーション前 外観リノベーション前 外観リノベーション前 リビングリノベーション前 リビング

COCO VILLA 香川瀬戸内の魅力

1：瀬戸内海の島々を望む、圧倒的ロケーションリノベーション前 寝室から見える景色

瀬戸内海を一望する高台に位置する本拠点。

眼下には大小さまざまな島々が点在し、海と空がつながる景観が、非日常体験を演出します。



さらに隣接する家屋が少ないことで、プライベート感の高い滞在を提供。

価格だけで比較されない宿泊価値を支えます。

2：多島美パノラマに浸る、唯一無二の絶景サウナリノベーション前 サウナからの景色

施設内に設置されたサウナからは、瀬戸内海の多島美を見下ろすことができます。



この立地ならではの絶景とサウナ体験の組み合わせは、宿泊価値を高め、価格だけで比較されない独自の魅力を形成。

高単価滞在の実現にも直結するコンテンツです。

3：グループ滞在を支える、300平方メートル 超の超大型滞在拠点リノベーション前 リビング

本拠点は、COCO VILLA史上最大規模となる、延床300平方メートル 超の大型ヴィラです。



最大宿泊人数14名を想定した設計により、複数世帯や大人数のグループ滞在にも対応。

アート観光を目的とした大人数のインバウンド層による、収益効率の向上が期待できます。

4：世界的アートが生む、安定したインバウンド需要草間彌生「南瓜」

3年に1度の「瀬戸内国際芸術祭」を機に、世界的なアートの聖地となった香川瀬戸内エリア。

数々の名作が島に恒久設置されており、開催年以外でも高い集客力を誇ります。



香川県全体の外国人宿泊者数は、2024・2025年ともに前年比1.3～1.5倍のペースで伸長。

季節波動の少なさと、アート鑑賞と海景を同時に楽しめる立地が、滞在中の満足度を高め、連泊ニーズや高単価滞在の獲得につながります。

5：既存物件の運営実績が証明する、高収益ポテンシャルリノベーション前 バルコニーからの景色

本拠点は、既に旅館業として運営済み。

適切な運営体制を整えることで、さらなる収益拡大が見込めます。



さらに、COCO VILLAでは既存物件の収益最大化の実績を有しており、大室山や奥湯河原では売上が約2倍に伸長。

同様に本物件においても、運営の最適化により収益のさらなる向上が期待できます。

リノベーション前 リビングのカウンターリノベーション前 リビングのピアノリノベーション前 キッチンリノベーション前 寝室からの景色リノベーション前 寝室の薪ストーブリノベーション前 洋室リノベーション前 和室リノベーション前 サウナリノベーション前 水風呂

COCO VILLA 香川瀬戸内 施設基本情報

名 称：COCO VILLA 香川瀬戸内

住 所：〒769-1105 香川県三豊市詫間町積1802-1

駐 車 場 ：15台

間 取 り ：5LDK

定 員：14名 ※ 予定

設 備：サウナ、水風呂、ジャグジー、BBQ、焚き火、薪ストーブ

詳 細：https://owners.coco-villa.jp/villa/kagawa-setouchi-44/(https://owners.coco-villa.jp/villa/kagawa-setouchi-44/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260601-setouchi)

Google Maps：https://maps.app.goo.gl/oCj3pdbh9AQULBWn8

※ 宿泊開始前に変更になる場合がございます

【 アクセス 】

最寄りIC：高松自動車道「三豊鳥坂IC」より約30分

最寄り駅：予讃線「詫間駅」より車・タクシーで約21分

COCO VILLAとは

海・山・湖・川、そして観光地まで。

その土地ならではの環境を活かした、完全無人・一棟貸しの宿泊施設です。

自然に囲まれた静かな環境の拠点もあれば、湖や海の景観を楽しめる施設、観光地に近く利便性の高いロケーションの施設もあり、それぞれに異なる特徴を持っています。

すべての施設に共通しているのは、その土地の環境を活かした空間設計と、プライベートサウナが備わっていること。

誰にも邪魔されず、気兼ねなく過ごせる一棟貸しの環境で、自分たちのペースで滞在を楽しめることが特徴です。

COCO VILLAは現在、関東・東海・甲信越エリアを中心に複数の拠点を展開。

今後も、さまざまなロケーションに合わせたヴィラを全国に展開します。

COCO VILLAとは :https://owners.coco-villa.jp/about/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260601-setouchi特徴や宿泊できるヴィラを詳しくご紹介

COCO VILLA 大洗COCO VILLA 沖縄今帰仁COCO VILLA 石垣島COCO VILLAの関連リンク

公式宿泊予約サイト ： https://coco-villa.jp/(https://coco-villa.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260601-setouchi)

COCO VILLA Owners： https://owners.coco-villa.jp/(https://owners.coco-villa.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260601-setouchi)

公式Instagram ： https://www.instagram.com/cocovilla_wellbeing/

公式YouTube ： https://www.youtube.com/@COCO-VILLA-wellbeing(https://www.youtube.com/channel/UCope9lmkw4aPCWUxymCnsbw)

COCO VILLA sauna ： https://coco-villa-sauna.com/(https://coco-villa-sauna.com/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260601-setouchi)

COCO VILLA SHOP ： https://cocovilla.base.shop/(https://cocovilla.base.shop/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260601-setouchi)

COCO VILLA Ownersとは

COCO VILLA Ownersは、手頃な価格で別荘所有ができる上、資産として収益も得られる新しい仕組みです（特許出願中）

COCO VILLA Ownersの仕組み

オーナーは、年間最大120泊（※1）を自己利用できるほか、利用しない日数を貸別荘として運営し、その収益をランニングコストに充て、余剰分を各オーナーへ分配します。

宿泊にはCOCO VILLA Owners独自の「COCO VILLAポイント」を利用し、所有する別荘だけでなく、全国各地にある、所有していないCOCO VILLAにも宿泊できます。

また、所有権を持つことができるため、売却（※2）や相続、さらには減価償却による節税メリットも得られます。

※1 1物件あたりオーナー全員で宿泊できる最大日数（旅館業法の適用物件では年間120泊、民泊物件では年間180泊を貸し出し可能）

※2 3年間の保有義務があり、その後、当社が転売活動を行います

拠点説明会 インフォメーション登録 :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6fqY7KjVpmZQM8JquI0WaCRqhlxKxX3bq7Q-Gp8TtupBk6Q/viewformオーナーになるには、まずは説明会にご参加ください

サービス概要：https://owners.coco-villa.jp/scheme/(https://owners.coco-villa.jp/scheme/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260601-setouchi)

資料請求 ：https://owners.coco-villa.jp/document-request/(https://owners.coco-villa.jp/document-request/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260601-setouchi)

運営会社情報

社 名：ココザス株式会社（COCOZAS Co., Ltd.）

代表者名：代表取締役 CEO 安藤 義人

設 立：2016年7月11日

所 在 地 ：〒105-0003 東京都港区西新橋2-39-3 WAW SVAX西新橋ビル 3F

会 社 HP：https://cocozas.jp/(https://cocozas.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260601-setouchi)

事業内容：バケーションレンタル総合プラットフォーム「＆ VILLA」の展開（企画・立ち上げ支援、運営代行「＆ やど管理」など）、貸別荘ブランド「COCO VILLA」の開発・運営、共同所有モデル「COCO VILLA Owners」の展開、都市型プライベートサウナ事業（「COCO VILLA sauna」の運営）、個人向けライフデザイン事業（資産形成／転職支援／住宅関連）