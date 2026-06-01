知らなかった“おいしい”に、出会える。誰でも何回でも！初めての生産者の購入で500円OFF。

レッドホースコーポレーション株式会社

産直通販サイト「産直アウル」（運営：レッドホースコーポレーション株式会社）は、6月 1 日（月）から 8月 31 日（月）まで、過去に購入実績のない生産者との新たな取引機会の創出を目的としたキャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンの最大の特徴は、産直アウルを初めて利用する方だけでなく、すでに産直アウルをご利用いただいている方も対象となる点です。初めての生産者から購入する場合、自動で500円（税込）割引が適用されます。「知らなかった地域のおいしさ」に、より気軽に出会える機会を提供いたします。

特集ページ：https://owl-food.com/features/new_producer_purchase

生産者との初めての出会いを、もっとおトクに。全国の産直食材がもっと身近に。

期間中、産地直送通販サイト「産直アウル」にて、これまで購入したことのない生産者の商品をご注文いただくと、お会計金額から自動で500円（税込）を割引いたします。新規ユーザーだけでなく、既存ユーザーも対象となるキャンペーンです。

2019年12月に誕生した「産直アウル」は、市場を通さず生産者と消費者をダイレクトに結ぶ産地直送のWebマーケットです。生産者自身が価格や内容量を自由に設定し、“良いものを良いもの”として適正に販売できる仕組みを提供することで、地域産業の原動力となることを目指して取り組んでいます。

本キャンペーンを活用して、知らなかった地域の逸品や、生産者こだわりの商品との新しい出会いを楽しめます。この機会にぜひ、“まだ知らなかったおいしさ”との出会いをお楽しみください。

また、ヤマト運輸の個人向け会員サービス「クロネコメンバーズ(https://id.kuronekoyamato.co.jp/auth/login)」にご登録いただくと、商品のお届け予定が事前に把握できる「お届け予定通知」を受け取れます。さらに、ご都合に合わせて受け取り日時や場所を変更することが可能です。ぜひ、あわせてご活用ください。

■キャンペーン概要

・キャンペーン名：誰でも何回でも！初めての生産者からの購入で500円OFFキャンペーン！

・開催期間：2026年6月1日(月)12:00～2026年8月31日(月)23:59

【注意事項】

・本キャンペーンは、過去に購入実績のない生産者から商品を購入することで500円（税込）割引が自動で適用されます。

・本キャンペーンは、過去に購入実績のない生産者からの購入であれば、回数の制限なく割引が適用されます。

・予算上限に達し次第、期間中であっても終了する場合があります。

・本キャンペーンは、配送方法がアウル配送の商品のみ対象です。

・掲載されている対象商品数は、時期や在庫状況により増減する場合があります。

・本キャンペーンとクーポン・ギフトカードの併用について

・バースデークーポンなどの各種クーポンは、本キャンペーンと併用してご利用いただけます。

・ギフトカードをお持ちの場合は、キャンペーンによる500円割引適用後のご注文金額に対してご利用いただけます。

・なお、クーポンとギフトカードは、サービス仕様上、キャンペーンの有無にかかわらず併用できません。

特集ページ：https://owl-food.com/features/new_producer_purchase

■おすすめのキャンペーン対象商品（一例）

・山形県のさくらんぼ代表品種を発祥の地 東根市からお届け

さくらんぼ 佐藤錦 1kg 色・大きさ無選別

甘味・酸味のバランスが良い山形県さくらんぼ代表品種。傷みがある果実のみ除外し、色・大きさの選別をせずに箱詰めするため品質にばらつきがありますが、食味には影響ありません。

金額：4,500円（税込・送料別）

出品者：山形県 東根市 仲野果樹園

https://owl-food.com/products/44408

・和歌山県で桃、イチゴ、キウイフルーツを家族で生産している農家

【家庭用】旬の桃 (中生品種おまかせ)

白鳳、あかつき、愛川中島白桃、紀州白桃、川中島白桃など、収穫時期により品種が異なる小玉の家庭用の桃をおまかせでお届け。

金額：3,500円（税込・送料別）

出品者：和歌山県 紀の川市 前田農園

https://owl-food.com/products/62765(https://owl-food.com/products/62765)

・糖度が最高に高い！ミラクルスイートコーン

とうもろこし ゴールドラッシュ ２Lサイズ 12本

気温の低い朝から収穫し選別箱詰めし出荷まで冷蔵庫保存。クール宅急便発送することで一番おいしい状態でお届けします。糖度が高く皮が薄くおいしい！

金額：3,200円（税込・送料別）

出品者：埼玉県 深谷市 鏡農園

https://owl-food.com/products/77008

・美味しく食べて美しく健康に！

サザキ農園の『アイコ』

サザキ農園で真心込めて育てたアイコです！

色々な種類のミニトマトを栽培していますがシンプルに赤いミニトマトがお好きな方へ。

金額：3,000円（税込・送料別）

出品者：熊本県 玉名市 サザキ農園

https://owl-food.com/products/38262

※季節によって商品は異なります。また、商品価格は予告なく変わる場合がありますので、予めご了承ください。

■産直アウル：サービス概要

産直アウルは、市場を通さず生産者と購入者をダイレクトにつなぐことで日本各地の食材を売買することができる産地直送のWebマーケットです。野菜や果物、肉、魚介類、米などの食材をはじめ花・植物、ペットフードに至るまで17の豊富なカテゴリを取り揃えています。品種での検索機能により、食材ごとの好みの品種やまだ知らない新しい食材に出会うこともできます。

トップページ：https://owl-food.com/

■産直アウル：ストーリー紹介

産直アウルを運営するレッドホースコーポレーション株式会社は、2014年より自治体のふるさと納税事業を支援しており、同事業を通じて第一次産業の課題を目の当たりにしました。

「良いものを正当な価格で消費者に届ける仕組みをつくることで生産者・地域産業者自らが未来を切り拓けるようになってほしい」との思いから産直ECサイトという形で産直アウルのサービスを開始しました。本サービスは、市場を通さずに食材の売買ができ、従来の販売ルートよりも生産者のもとに利益が残りやすい仕組みを実現しています。産直アウルは「サービスの主体は生産者である」という考えの元、「自立自走可能な地域創生」をミッションとして生産者のこだわりや努力が見える社会を目指しています。

・サービス提供開始日：2019年 12月 23日

【レッドホースコーポレーション株式会社】

本社：〒130-0015 東京都墨田区横網1-10-5 KOKUGIKAN FRONT BUILDING 2階

設立：1964 年 3 月

代表者：代表取締役 兼 最高執行責任者 山田 健介

事業内容：地域産業支援及び活性化事業、コンシューマー事業

URL： https://www.redhorse.co.jp/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

担当：見原（みはら）

電話番号：0570-003155

e-mail：service-info@redhorse.co.jp