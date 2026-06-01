アジア発ブランド「HERE」より新シリーズ『KiliKili （キリキリ）Dreamy Source Code』をを6月1日(月)より公式オンラインストアにて受注開始
株式会社ハシートップイン（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：橋本貴裕）は、アジア発の人気ブランド「HERE」の新シリーズ『KiliKili （キリキリ）Dreamy Source Code』を、６月上旬より全国の雑貨店・量販店にて順次発売を予定しています。
「ハシートップイン公式オンラインストア」「ハシーストア楽天市場店」「ハシーストアAmazon店」では、6月1日(月)12:00から受注を開始いたします。
◆発売情報
〇受注開始
2026年6月1日(月)12：00～
〇店舗
■ハシートップイン公式オンラインストア
URL：https://www.hashy-topin.com/product.php?id=703
※商品ページは受注開始時刻に公開されます。
■ハシーストア楽天市場店
URL：https://item.rakuten.co.jp/rainbowpontpont/lv-3655/
■ハシーストアAmazon店
URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H36LDZ6B
◆商品紹介
『WAKUKU(ワクク)』などを生み出したアジア発の人気ブランド「HERE」より、新シリーズ『KiliKili（キリキリ）Dreamy Source Code』が登場します。
KiliKili(キリキリ)は、個性あふれるスタイルとクールな魅力を持つ少女をモチーフにしたシリーズです。トレンドファッションを自由に着こなし、決められたルールや境界にとらわれず、自分らしさを表現するキャラクターです。
本シリーズでは、現実と仮想が重なり合う近未来のデジタル世界を舞台に、コード、ネオン、サイバー空間、Y3Kファッションの要素を取り入れたスタイルを展開。それぞれ異なるテーマを持つKiliKili(キリキリ)たちが、夢のようなソースコードの世界を彩ります。
細部まで作り込まれた衣装やポージング、光沢感のある近未来的なデザインも魅力です。全7種のブラインドボックス仕様で、どのKiliKili(キリキリ)に出会えるかは開けてからのお楽しみです。
■ストーリー
現実と仮想が混ざり合う、近未来のデジタル世界。
星屑のようなコードに包まれながら、KiliKili(キリキリ)は自由に自分らしさを表現していきます。
境界も、決められた定義もない。
Y3Kの世界にあるのは、どこまでも広がる想像力だけ。
さあ、KiliKili(キリキリ)と一緒に、夢のようなソースコードの世界を旅しましょう。
■ラインナップ
・Dune／デューン
・Fluorescent Noise／フルオレセント・ノイズ
・Matrix／マトリクス
・Butterfly Chip／バタフライ・チップ
・Therapy Protocol／セラピー・プロトコル
・Holiday Reprise／ホリデー・リプライズ
・Omnishadow／オムニシャドウ：シークレット
■セット内容
・フィギュア×1
・キャラクターカード ×1
※種類は全7種類（シークレット含）。
ブラインドボックス仕様のため、種類を選ぶことはできません。
※6個ご購入いただくごとに、異なる6種類入りのディスプレイボックスをお届けします。
〇品番：LV-3655 KiliKili （キリキリ）Dreamy Source Code
〇商品サイズ：約H150(mm)
〇PKGサイズ：W95×D80×H160(ｍｍ) / DP BOX：W290×D265×H265(ｍｍ)
〇材質 ：PVC,ABS
〇注意事項 ：対象年齢15歳以上
〇販売価格 ：2,970円(税込)
ハシートップイン
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