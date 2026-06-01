パートナーシップの多様化、形式にとらわれない世代が選ぶ「ふたりの正解」 【男女1,085名に調査】事実婚や同性婚への意識、結婚式場に求める役割が明らかに！

アニヴェルセル株式会社

記念日プロデュースを手がけるアニヴェルセル株式会社は、「幸せは、祝福されると記念日になる。」というコンセプトのもと、恋愛・結婚にまつわる実態調査を定期的に行い、「アニヴェルセル総研」の中で調査結果を公開しています。（ https://www.anniversaire.co.jp/brand/pr/soken1/ ）

第113弾は、全国の20代～30代の未婚・既婚男女1,085名の方を対象に「多様化するパートナーシップ」に関するアンケートを実施しました。

半数近くが法律婚以外も視野に、多様なパートナーシップでも結婚式には「プロの提案力」を希望

「アニヴェルセル総研」 :https://www.anniversaire.co.jp/brand/pr/soken1/

パートナーシップへの考え方が変化し、「こうあるべき」という固定観念にとらわれない人が増えている現代。実際に、事実婚や同性婚などの「入籍(法律婚)以外の多様なパートナーシップ」については、「ぜひ選択したい(37.0%)」と「すでに選択している(11.0%)」を合わせると48.0％にのぼり、形式にとらわれない関係性が身近な選択肢として受け入れられている現状が明らかになりました。また、「パートナーとの絆を深めるために大切なこと」を尋ねると、「将来の人生設計や価値観について深く話し合うこと(62.3％)」が1位に。恋愛が多様化する今だからこそ、対話を重ねて自分たちらしい関係性を築いていこうという価値観の広がりがうかがえます。

一方で、形式にとらわれない世代であっても、人生の節目を形に残したいというニーズは根強く存在します。多様なパートナーシップを結ぶ際に結婚式場に求めることを尋ねると、最多の40.5％が「プロの提案力」と回答し、「設備(36.1％)」や「柔軟なプラン・サービス(34.6％)」が続きました。現代のカップルは周囲に合わせるのではなく、自分たちらしい選択と深い対話を重視し、お祝いの場にはふたりの背景を汲み取った自由な提案を求めていることが分かります。「ふたりにとっての正解」を主体的に選び、表現していくことこそが、新しい幸せのカタチなのかもしれません。

Q. 入籍(法律婚)以外に、パートナーとの絆を深めるために大切だと思うことは何ですか。

Q. あなたは今後、入籍(法律婚)以外の多様なパートナーシップ(事実婚や同性婚等)を選択したいと思いますか。

Q. あなたが「多様なパートナーシップ(事実婚・同性婚等)」を結ぶ際、結婚式場に求めることは何ですか。

おふたりが本音で話し合い、自分たちらしい歩み方を選択することが、これからの未来をより前向きで素晴らしいものへと変えていくはずです。アニヴェルセルは、従来の形式や決まりきった正解にとらわれず、おふたりが大切にしたい「今」の想いに寄り添い続けます。日常を彩るカフェでのひととき、プロポーズプランナーが支える「ふたりになる瞬間」の感動、そしてどのようなスタイルであっても大切な人たちと喜びを分かち合う結婚式まで。私たちは、パートナーシップが多様化する時代だからこそ、おふたりらしい記念日のあり方をどこまでも応援し、プロデュースしてまいります。

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[アニヴェルセル総研] https://www.anniversaire.co.jp/brand/pr/soken1/

[クレジット] アニヴェルセル株式会社

【調査概要】

表題： 「恋愛・結婚意識」に関する実態調査

調査方法： インターネット調査

調査期間： 2026年4月1日～4月2日

調査対象： 全国20歳～39歳の未婚・既婚男女1,085名

アニヴェルセル株式会社について

アニヴェルセルは「幸せは、祝福されると記念日になる。」をコンセプトに、お客様の幸せの瞬間を人生最高の記念日にするお手伝いをしています。日本で初めて「ゲストハウス」を採用し、最先端のトレンド発信地・表参道店や、国内最大規模のウェディング施設・みなとみらい横浜店をはじめ、全国に結婚式場を展開しています。アニヴェルセルはフランス語で“記念日”を意味し、結婚式だけでなく、プロポーズやカフェ・レストランなど記念日を軸とした商品ならびにサービスをご提供しています。

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