涼しげな透明ボトルが夏にぴったり！ちいかわたちのクリアなボトルドリンクが登場！！

株式会社エルティーアール

株式会社 CL ホールディングス（東京都港区、代表取締役社長：内川 淳一郎）の子会社である

株式会社エルティーアール（東京都港区、代表取締役社長：谷 丈太朗）は、「ちいかわベーカリー」と「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」において、ちいかわたちのボトルドリンクや新商品などを、2026年6月5日（金）から発売します。

■「ちいかわベーカリー」公式サイト：https://chiikawabakery.jp

王冠キャップの可愛いちいかわたちのボトルドリンクは、ちいかわにはパイン、ハチワレにはぶどう、うさぎにはりんごのドリンクが入っており、見た目も楽しい夏にぴったりの爽やかなドリンクです。友人や家族への夏のプレゼントとしてもご活用いただけます。

軽くて持ち運びしやすいボトル本体は、学校・オフィスなど、あらゆるシーンでの水分補給にも活躍してくれます。

その他、人気のちいかわパン、ハチワレパン、うさぎパンがデザインされたTシャツや新デザインのトレーなども登場します。

「ちいかわベーカリー」と「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」限定の涼しげな色合いが夏らしいクリアボトルや新商品などこだわりのアイテムをゲットして、楽しい時間をお過ごしください。

「ちいかわ」とは

イラストレーター・ナガノが描くX発の漫画作品。

いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。

グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、

講談社から書籍「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ」が8巻まで発売中。

また、2022年4月よりTVアニメ「ちいかわ」が「めざましテレビ」(フジテレビ系列)内にて放送中。

2026年7月24日（金）に「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」が公開決定。

■ちいかわ公式X：https://x.com/ngnchiikawa?s=21

■ちいかわ公式Instagram：https://www.instagram.com/ngnchiikawa/

■ちいかわインフォ：https://chiikawa-info.jp

＜店舗概要＞

【店舗名】 ：「ちいかわベーカリー」

【所在地】 ：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目30-3 東急プラザ表参道「オモカド」3階

【営業時間】 ：11:00-20:00

【年間休日】 ：不定休

（営業時間の確認などは、カフェ公式サイトをご覧ください。）

◇予約方法： WEB 限定事前予約 (税込1,000円 お買物券付き)

【店舗名】 ：「ちいかわベーカリー ポップアップショップ

【所在地】 ：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-11-6ラフォーレ原宿B1F

【営業時間】 ：11:00 - 20:00

【年間休日】 ：無休（2・8月に2日ずつ休館日あり、日程は都度変動）

（営業時間の確認などは、カフェ公式サイトをご覧ください。）

◇予約方法：フリー入場 ※混雑時 入場規制を行う場合がございます。

・「ちいかわベーカリー」公式サイト：https://chiikawabakery.jp

・「ちいかわベーカリー」公式 X：https://x.com/chiikawabakery

・「ちいかわベーカリー」公式 Instagram：https://www.instagram.com/chiikawa.bakery/

・「ちいかわベーカリー」オンラインショップ：https://chiikawabakery-onlineshop.jp/

・エルティーアール公式サイト：https://ltr-inc.co.jp/

アイテム

ボトルドリンク（ちいかわ）

●ボトルドリンク（ちいかわ） 税込1,500円

パインドリンク入り

ボトルドリンク（ハチワレ）

●ボトルドリンク（ハチワレ） 税込1,500円

ぶどうドリンク入り

ボトルドリンク（うさぎ）

●ボトルドリンク（うさぎ） 税込1,500円

りんごドリンク入り

トレー(パン作りなトリオ)

●トレー(パン作りなトリオ) 税込1,980円

Tシャツ（実写パンなみんな ベージュ）

●Tシャツ（実写パンなみんな ベージュ）TM/L/XL 税込3,630円

【コピーライト表記】

(C)nagano