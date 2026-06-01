【KOMOJU×ウェブライフに聞く「AI時代のEC成長戦略」とは】オンラインセミナーイベント「Commerce NEXT」＜6/24・25開催・参加無料＞

株式会社日本流通産業新聞社KOMOJU 松岡将史氏、ウェブライフ 山岡義正代表が登壇

EC業界の専門紙「日本ネット経済新聞」(https://netkeizai.com/)を発行する日本流通産業新聞社は6月24日（水）、25日（木）の2日間、大型オンラインセミナーイベント「Commerce NEXT by 日本ネット経済新聞」(https://ourl.jp/ZI3wn)＜参加無料＞を開催します。同イベントは昨年、1700人超の申込者を集めました。今年は講座数を拡大し、さらにリアル交流会も実施します。

6月24日のスペシャリストセッションにKOMOJU Account Executive 松岡将史氏、ウェブライフ

代表取締役 山岡義正氏の登壇が決定しました。

講演タイトルは「AI時代に伸びるコマースとは？～顧客体験と売上を向上するEC戦略～」です。

講演内容

「AI時代のECは何をすれば正解なのか？」

コマースが大きく変わる今、導入実績2万件の決済サービスを提供する「KOMOJU」とShopifyのプラチナムパートナーであるウェブライフが売上を生み出す構造を再設計するための最適解を解説。

AIを活用した顧客理解から、セキュリティと利便性を両立する決済設計、さらにグローバル展開まで、「選ばれ続ける体験」をどう売上につなげるのか。

EC事業者が今すぐ取り組むべきアクションを、専門家二人の視点から2026年の最新トレンドと実例を交えて解説します。

KOMOJU 松岡将史氏のプロフィール

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IT・金融業界での豊富な営業経験を基に、顧客ニーズに応じた新規営業からデータ分析を活用した既存顧客支援まで幅広く対応してきました。現在KOMOJUでは、ShopifyのようなECプラットフォームを利用する事業者様に決済面から支援し、変化する市場環境に柔軟に対応することを重視しています。多様な営業手法とグローバルな視点でビジネス戦略を推進。信頼関係を築き、持続的な成長を実現することに情熱を注いでいます。

ウェブライフ 山岡義正代表のプロフィール

ワシントン大学ビジネスプログラム修了後、富士通ビジネスシステムで基幹システム導入やEC業務改善に従事。2007年にウェブライフジャパンを設立し、EC-CUBEによる構築支援を経て、2017年からShopifyを基盤に事業領域を広げる。現在はShopify Platinumパートナーとして「BiNDec」を展開。事業フェーズに応じた課題整理と支援設計を強みとし、構築から運用・グロースまで効率化するパッケージ型ソリューションを提供している。

他にも多彩なセッションを用意

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キーノート以外にも多彩なスペシャリストセッションを用意しました。ECサイト構築、マーケティング、決済、セキュリティなどのスペシャリストが登壇し、コマース業界の”次の一手””次世代戦略”を紹介します。

「Commerce NEXT」のキービジュアル

EC業界の最注目課題である「AI活用」「SNS戦略」「物価高対策」「CX向上」「セキュリティ」などの知恵やノウハウが満載のセミナーイベントとなっています。セミナーは専用スタジオで収録した、番組風のリッチな動画でお届けします。

リアル交流会を7月23日に開催

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今回はオンラインセミナーに加えて、リアル交流会を7月23日（木）に開催します。

リアル交流会では特別講演としてアイリスプラザの岩崎亮太社長の登壇が決定。さらにユーグレナ 上席執行役員／ヘルスケアカンパニーCEO ふぁな（金 城煥、キム・ソンファン）氏と通販CRM専門家 西守譲氏の2人による対談セッションも企画しています。

リアル交流会では「日本ネット経済新聞」記者も参加し、有力なコマース事業者様同士の良質な交流をサポートします。

聴講申込者向け3大特典

イベント概要

- 「＜2026年版＞ネット通販売上ランキングTOP200」データ進呈※「セミナー」の視聴・アンケート回答が条件- 事前登録・招待制のリアル交流会に参加可能※参加者数に上限がありますので、申し込んでも参加できない可能性があります- 期日までの登録でアーカイブ視聴可能※アーカイブ視聴期間は6/26～7/24セミナーイベントの詳細へ :https://ourl.jp/ZI3wn

イベント名：「Commerce NEXT by 日本ネット経済新聞」(https://ourl.jp/ZI3wn)

会期：＜オンライン＞2026年6月24日（水）10:00～16:00、25日（木）10:00～16:00

＜リアル交流会＞2026年7月23日（木）

配信／会場：＜オンライン＞EventHubで配信

＜リアル交流会＞東京都中央区のカンファレンスホールで開催（招待時にご案内）

主催：株式会社日本流通産業新聞社「日本ネット経済新聞」(https://netkeizai.com/)

参加費：無料（事前登録制）

セミナーイベントの詳細へ :https://ourl.jp/ZI3wn

【お問い合わせ先】

株式会社日本流通産業新聞社「日本ネット経済新聞」(https://netkeizai.com/)

「Commerce NEXT」事務局

E-mail：event@nb-club.com