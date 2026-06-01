マイケル・ジャクソン、MTV 2026年6月度「ARTIST OF THE MONTH」に決定！　映画「Michael／マイケル」公開を記念した特別番組などを1ヶ月にわたって放送

日本アムドックス株式会社

世界最大級の音楽＆エンターテインメントチャンネル「MTV」は、マイケル・ジャクソンを2026年6月の「ARTIST OF THE MONTH」に決定しました。

MTVが1ヶ月にわたってプッシュする最重要アーティスト「ARTIST OF THE MONTH」は、国内外で注目を集めるアーティスト1組を毎月フィーチャーし、ミュージックビデオのヘビープレイや特別番組などを通じて多角的に魅力を発信する、MTVのマンスリーアーティスト企画です。

6月12日には伝記映画「Michael／マイケル」が日本公開となり、25日には命日を迎えるマイケル・ジャクソン。MTVでは、世界の音楽シーンを塗りかえた最高のエンターテイナーであり、“キング・オブ・ポップ”として今なお愛され続ける彼の軌跡を、1ヶ月にわたり大特集します。

マイケル・ジャクソンは、シンガーとしてだけでなく、パフォーマー、コンポーザー、ダンサー、音楽プロデューサー、ビジュアルプロデューサーとして、あらゆる分野でポップミュージックの最高到達点を示し、後年のアーティストやクリエーターたちに計り知れない影響を与えてきました。MTVでは、この特集を記念して、「マイケル・ジャクソン: Non-Stop 5 Hours!」をはじめ、「Legend Collection: マイケル・ジャクソン」、「オトナの青春名曲BAR #29: マイケル・ジャクソン特集」、「マイケル・ジャクソン VideoSelects 英語字幕Ver.」など、多彩な特別番組を放送し、彼の類まれなる才能に迫ります。

◇筒井俊旭（ICEx）コメント◇

3歳の頃にマイケル・ジャクソンの映像を観たことをきっかけに、ダンスを始め、アーティストになることを決めました。初めてマイケルを観たのは、「Motown 25」の「Billie Jean」のパフォーマンスビデオで、幼いながらも、圧倒的なオーラと輝きに一目惚れしました。

人生で初めて観た映画は「THIS IS IT」だったし、マイケルの曲から英語を覚えました。誕生日ケーキのデザインも毎年マイケルで、人生の節目にはいつもマイケルがいました。



マイケルからは、妥協をせず完璧なパフォーマンスを追い求めること、そして常にピュアな心を忘れないことの大切さを学びました。マイケルにはなれないけれど、マイケルのようにパフォーマンスで人々に愛や夢を届けていきたいです。

―マイケル・ジャクソンのMVについてー

「Smooth Criminal」のMVが特に好きです。初めて観た時は、MVの世界観とパフォーマンスに衝撃を受けました。曲中のゼログラビティを観て、マイケルは本当に魔法が使えるんだと思っていました。今観てもパフォーマンスはもちろん、セットやライティング、静と動の使い分けなど、完璧なMVだと感じます。

MTVの特集では、楽曲やMVを通してマイケル・ジャクソンの世界観をお楽しみください！

◇番組情報◇

マイケル・ジャクソン: Non-Stop 5 Hours!

マイケル・ジャクソンのミュージックビデオをCM無しで5時間にわたりお届け。文化的・地理的な境界を越えて、ミュージックビデオをひとつのアートフォームへ昇華させた彼の名作に酔いしれよう。

＜放送予定楽曲＞

「Rock with You」、「Thriller」、「Black or White」、「Scream」、「Love Never Felt So Good feat. JUSTIN TIMBERLAKE」 ほか

放送日時：6月27日（土）18:00-23:00

番組URL：https://www.mtvjapan.com/music/programs/202605-001

Legend Collection: マイケル・ジャクソン

マイケル・ジャクソンの名作ミュージックビデオを厳選してお届け。

放送日時：6月6日（土）18:00-21:00、6月15日（月）24:00-27:00、6月25日（木）20:00-23:00

番組URL：https://www.mtvjapan.com/music/programs/202606-002

オトナの青春名曲BAR #29: マイケル・ジャクソン特集

MTVが上質なオトナの時間をお届けする番組「オトナの青春名曲BAR」。今回はマイケル・ジャクソンの往年のヒットナンバーを90分たっぷりお届け！

放送日時：6月23日（火）28:00-29:30

番組URL：https://www.mtvjapan.com/music/programs/202606-003

マイケル・ジャクソン VideoSelects 英語字幕Ver.

マイケル・ジャクソンのミュージックビデオを、英語字幕付きでお届け。名曲の数々を一緒に歌おう！

放送日時：6月1日（月）26:00-28:00、6月10日（水）26:00-28:00、6月26日（金）26:00-28:00

番組URL：https://www.mtvjapan.com/music/programs/202606-004

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