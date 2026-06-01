6月4日は「ロッヂの日」。『ステーキロッヂ』各店でご飲食後のくじ引きで10人に1人がステーキ代金無料に！

株式会社B級グルメ研究所

株式会社B級グルメ研究所（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：坂本 憲史）が運営するステーキハウス『ステーキロッヂ』では、毎年6月4日を「ロッヂの日」と定め、年に1度のお客様への還元キャンペーンを行っています。今年はご飲食後のくじ引きで当たりが出たら、当日のお食事代金（ステーキ1皿分）が無料に。当選確率10%という破格の設定でみなさまのご来店をお待ちしております。

10人に1人が無料になるくじ引きを実施！

6月4日（木）は「ロッヂの日」。年に1度の『ステーキロッヂ』の記念日です！

いつも都会の真ん中でみなさまの心と体をチャージできることに感謝し、今年の「ロッヂの日」も、大好評のくじ引きを実施いたします！

ハラミステーキ 200g \1,700、300g \2,290、400g \2,980、500g \3,255（すべて税込）全てのステーキが対象◎ お好みの肉をたっぷり食べても無料に!

人気メニューの「ハラミステーキ」をはじめ、話題の「カンガルーステーキ」や、しっとり柔らかな肉質の「国産チキンステーキ」、ジンギスカンやラムロースまで……。今回のくじ引きは、『ステーキロッヂ』自慢の全てのステーキメニューが対象となります。お気に入りのステーキを召し上がり、運試しをお楽しみください！

くじが外れてもお得なW特典をご用意！

くじに外れてしまった方にも嬉しいW特典をご用意しました。6月4日（木）「ロッヂの日」当日にご来店くださった方全員に、次回ご来店時に5名様までお使いいただける200円クーポン（最大1,000円割引）をプレゼントいたします。くじ引きの結果にかかわらず、次回もお得に『ステーキロッヂ』をお楽しみください。

ステーキロッヂ 「ロッヂの日」キャンペーン

■日時：2026年6月4日（木）

■対象店舗：

『ステーキロッヂ』

渋谷道玄坂店、渋谷宇田川店、池袋店、市川店、秋葉原店

『肉と炒め野菜 ステーキロッヂ』

秋葉原電気街口店

■内容：ご飲食後のくじ引きで当たりが出たらご飲食代金が無料に。

※その場でくじを開封いただき、1名様分のお食事（ステーキ1皿分）が無料となります。

※当たりくじで無料になるのはステーキ1皿分です。トッピングやドリンクは対象外となります。

※当日のみ対象。

※くじを引けるのは、1度の来店につき1枚までとなります。

■W特典：次回ご来店時に5名様までお使いいただける200円クーポン（最大1,000円割引）をプレゼント

店舗概要

ステーキロッヂ 渋谷道玄坂店

住所 ：東京都渋谷区道玄坂2-6-3

TEL ：03-6427-0581

営業時間：11:00～翌7:00（LO 6:30）

ステーキロッヂ 渋谷宇田川店

住所 ：東京都渋谷区宇田川町36-6 ワールド宇田川ビル 1F

TEL ：03-6455-1729

営業時間：11:00～翌7:00（LO 6:30）

※2～3時 一時閉店

ステーキロッヂ 池袋店

住所 ：東京都豊島区南池袋1-18-22 クボタビル1F

TEL ：03-6709-0337

営業時間：【月～土】11:00～23:00（LO 22:30）

【日・祝】11:00～22:00（LO 21:30）

ステーキロッヂ 秋葉原店

住所 ：東京都千代田区神田花岡町1-1 ヨドバシAkiba 8F

TEL ：03-3253-3050

営業時間：11:00～23:00（LO 22:00）

ステーキロッヂ 市川店

住所 ：千葉県市川市市川１丁目１－１ 02区画 シャポー市川A

TEL ：047-316-0029

営業時間：11:00～22:00（LO 21:30）

肉と炒め野菜 ステーキロッヂ 秋葉原店

住所 ：東京都千代田区外神田１丁目２－３ 土屋ビル 1F

TEL ：03-3254-0517

営業時間：【月～土】11:00～23:00（LO 22:30）

【日・祝】11:00～22:00（LO 21:30）

『ステーキロッヂ』『肉と炒め野菜 ステーキロッヂ』とは

山小屋風の店内から外を見渡せば、街を行きかう人々はまるでせわしく険しい山を登っているよう。そんな風景を目の前に、クオリティにこだわった厚切りレアステーキと、温かみのある空間で日々の元気をチャージしてもらいたいと2017年に渋谷で誕生したのが『ステーキロッヂ』です。

そして2024年8月、FC展開を想定して誕生した新ブランドが『肉と炒め野菜 ステーキロッヂ』です。自慢のステーキを野菜と一緒にお箸で楽しめるステーキ専門店として、みなさまの“ココロとカラダのチャージスポット”となるよう日々進化中です。

web：https://steaklodge.jp/(https://steaklodge.jp/)

Insagram：https://www.instagram.com/steaklodge/

会社概要

【社 名】 株式会社B級グルメ研究所

【住 所】 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-10 いちご吉祥寺ビル7F

【設 立】 2012年7月2日

【代 表】 代表取締役社長 坂本 憲史

【資 本 金】500万円

【事 業 内 容】 飲食店経営・教育支援・人材育成 など