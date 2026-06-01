6月4日は「ロッヂの日」。『ステーキロッヂ』各店でご飲食後のくじ引きで10人に1人がステーキ代金無料に！

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株式会社B級グルメ研究所

株式会社B級グルメ研究所（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：坂本 憲史）が運営するステーキハウス『ステーキロッヂ』では、毎年6月4日を「ロッヂの日」と定め、年に1度のお客様への還元キャンペーンを行っています。今年はご飲食後のくじ引きで当たりが出たら、当日のお食事代金（ステーキ1皿分）が無料に。当選確率10%という破格の設定でみなさまのご来店をお待ちしております。





10人に1人が無料になるくじ引きを実施！


6月4日（木）は「ロッヂの日」。年に1度の『ステーキロッヂ』の記念日です！
いつも都会の真ん中でみなさまの心と体をチャージできることに感謝し、今年の「ロッヂの日」も、大好評のくじ引きを実施いたします！




ハラミステーキ 200g \1,700、300g \2,290、400g \2,980、500g \3,255（すべて税込）

全てのステーキが対象◎ お好みの肉をたっぷり食べても無料に!

人気メニューの「ハラミステーキ」をはじめ、話題の「カンガルーステーキ」や、しっとり柔らかな肉質の「国産チキンステーキ」、ジンギスカンやラムロースまで……。今回のくじ引きは、『ステーキロッヂ』自慢の全てのステーキメニューが対象となります。お気に入りのステーキを召し上がり、運試しをお楽しみください！



くじが外れてもお得なW特典をご用意！

くじに外れてしまった方にも嬉しいW特典をご用意しました。6月4日（木）「ロッヂの日」当日にご来店くださった方全員に、次回ご来店時に5名様までお使いいただける200円クーポン（最大1,000円割引）をプレゼントいたします。くじ引きの結果にかかわらず、次回もお得に『ステーキロッヂ』をお楽しみください。



ステーキロッヂ 「ロッヂの日」キャンペーン


■日時：2026年6月4日（木）
■対象店舗：
『ステーキロッヂ』
渋谷道玄坂店、渋谷宇田川店、池袋店、市川店、秋葉原店
『肉と炒め野菜 ステーキロッヂ』
秋葉原電気街口店
■内容：ご飲食後のくじ引きで当たりが出たらご飲食代金が無料に。
※その場でくじを開封いただき、1名様分のお食事（ステーキ1皿分）が無料となります。
※当たりくじで無料になるのはステーキ1皿分です。トッピングやドリンクは対象外となります。
※当日のみ対象。
※くじを引けるのは、1度の来店につき1枚までとなります。
■W特典：次回ご来店時に5名様までお使いいただける200円クーポン（最大1,000円割引）をプレゼント



店舗概要

ステーキロッヂ　渋谷道玄坂店


住所　　：東京都渋谷区道玄坂2-6-3


TEL　 　：03-6427-0581


営業時間：11:00～翌7:00（LO 6:30）



ステーキロッヂ　渋谷宇田川店


住所　　：東京都渋谷区宇田川町36-6 ワールド宇田川ビル 1F


TEL　 　：03-6455-1729


営業時間：11:00～翌7:00（LO 6:30）
※2～3時 一時閉店



ステーキロッヂ　池袋店


住所　　：東京都豊島区南池袋1-18-22 クボタビル1F


TEL　 ：03-6709-0337


営業時間：【月～土】11:00～23:00（LO 22:30）
　　　　　【日・祝】11:00～22:00（LO 21:30）



ステーキロッヂ　秋葉原店
住所　　：東京都千代田区神田花岡町1-1 ヨドバシAkiba 8F
TEL　 ：03-3253-3050
営業時間：11:00～23:00（LO 22:00）



ステーキロッヂ　市川店
住所　　：千葉県市川市市川１丁目１－１ 02区画 シャポー市川A
TEL　 ：047-316-0029
営業時間：11:00～22:00（LO 21:30）



肉と炒め野菜 ステーキロッヂ　秋葉原店
住所　　：東京都千代田区外神田１丁目２－３ 土屋ビル 1F
TEL　 ：03-3254-0517
営業時間：【月～土】11:00～23:00（LO 22:30）
　　　　　【日・祝】11:00～22:00（LO 21:30）



『ステーキロッヂ』『肉と炒め野菜 ステーキロッヂ』とは


山小屋風の店内から外を見渡せば、街を行きかう人々はまるでせわしく険しい山を登っているよう。そんな風景を目の前に、クオリティにこだわった厚切りレアステーキと、温かみのある空間で日々の元気をチャージしてもらいたいと2017年に渋谷で誕生したのが『ステーキロッヂ』です。


そして2024年8月、FC展開を想定して誕生した新ブランドが『肉と炒め野菜 ステーキロッヂ』です。自慢のステーキを野菜と一緒にお箸で楽しめるステーキ専門店として、みなさまの“ココロとカラダのチャージスポット”となるよう日々進化中です。


web：https://steaklodge.jp/(https://steaklodge.jp/)


Insagram：https://www.instagram.com/steaklodge/




会社概要


【社　　　名】 株式会社B級グルメ研究所


【住　　　所】 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-10 いちご吉祥寺ビル7F


【設　　　立】 2012年7月2日
【代　　　表】 代表取締役社長　坂本 憲史


【資 本 金】500万円


【事 業 内 容】 飲食店経営・教育支援・人材育成 など