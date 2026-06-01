アクシージア、中国最大級の越境ECプラットフォーム「Tmall Global（天猫国際）」にて「Annual Breakthrough Innovator」を受賞

株式会社アクシージア

株式会社アクシージア（本社：東京都新宿区、代表取締役：段 卓）は、中国最大級の越境ECプラットフォーム「Tmall Global（天猫国際）*¹」にて、「Annual Breakthrough Innovator（年度创新破局者）」を受賞したことをご報告いたします。

Tmall Global AXXZIA化粧品海外旗艦店（化粧品専門）が「Annual Breakthrough Innovator」を受賞

「Annual Breakthrough Innovator」は、中国3大EC商戦の一つ「618」イベントの開始に先立ち、カテゴリーごとにTmall Globalにて好調な成績を収めているブランドに贈られる賞です。この度、Tmall Global AXXZIA化粧品海外旗艦店（化粧品専門）が、コスメ・セルフケア（美妆个护）カテゴリーにて同賞を受賞いたしました。

当社は、現地ニーズの徹底的なリサーチや、リサーチに基づいたプロモーションに取り組んでまいりました。その結果、化粧品市場が成長し、消費者の選択肢が増加している中国においてもお客様に選ばれ続け、Tmall Global AXXZIA化粧品海外旗艦店（化粧品専門） のGMV（流通取引総額）は、前期比121%*²と好調を記録しました。この成績が評価され、この度の受賞へと繋がりました。

当社は、今後も「アジアの美を、日本から世界へ発信する」という企業理念のもと、中国をはじめとするグローバル市場での更なる成長に向け、邁進してまいります。

*¹ 「Tmall Global（天猫国際）」とは、アリババグループが運営する中国最大級の越境ECプラットフォームのこと。

*² 前期：2024年4月～2025年3月と、今期：2025年4月～2026年3月による比較。 集計ベース：GMV（流通取引総額）