コストコオンラインで完売した※ ZEN shampooが全国のCOSTCO 37店舗にて順次販売開始

王子製薬株式会社

王子製薬株式会社（東京都渋谷区神宮前）は、ヘアケアブランド ZEN shampooより、COSTCO限定パッケージでシャンプー・コンディショナーセットを、全国のCOSTCO 全37店舗にて順次販売開始いたしました。

スキンケア発想から着想を得た処方設計で、頭皮と髪をやさしく洗い上げながら、うるおいを守り、軽やかな仕上がりへ導きます。

さらに、コストコオンラインでも完売したことがあり、多くのお客様に選ばれているヘアケアシリーズです。

毎日のバスタイムを、まるで“整う時間”のような、心地よいヘアケア体験へ導きます。

※1 王子製薬調べ

■ COSTCO限定パッケージで登場

ZEN shampooは、COSTCO限定仕様として、シャンプー＆コンディショナーのセットで展開。

セットで使うことで、頭皮から毛先まで一体感のある使用感を楽しめます。

また、和漢由来成分を取り入れた処方設計により、すっきりとした洗い心地と、軽やかでなめらかな仕上がりを両立しました。

■ ZEN shampooの製品特徴

■ 「整うって、こういう香り」 香りの特長

- 頭皮のベタつきが気になる方に汗や皮脂汚れをすっきり洗い流し、爽やかな洗い上がりへ。和漢由来をイメージしたフレッシュグリーンリーフの香りが、お風呂上がりの心地よい時間を演出します。- 頭皮もスキンケア発想でうるおいケアナイアシンアミド※1、パンテノール※1を配合。頭皮と髪にうるおいを与えながら、すっきりとした洗い上がりの印象へ。毎日のヘアケア習慣にも取り入れやすいです。※1 保湿成分※2 年齢に応じたお手入れのこと- 軽やかでなめらかな仕上がりきめ細かな泡が髪をやさしく包み込みながら洗い上げ、さらっと軽やかな仕上がりの印象へ。しっとりしすぎず、なめらかな指通りの印象に。

フレッシュグリーンリーフをベースに、和漢をイメージした奥行きのある香りを採用。

爽やかさの中に落ち着きを感じる香り立ちで、バスタイムを心地よく包み込みます。

すっきりとした清涼感と、やさしく広がる余韻が重なり、まるで深呼吸したくなるような“整う時間”を演出します。

Top note：グレープフルーツ / オレンジピール / カルダモン / グリーンマンゴー／レモン / 高麗人参 / カルダモン / ブラックカラント / グリーンマンダリン

Middle note：ビターオレンジ / ローズ / ジャスミン / ミントリーフ / ピーチ／タイム／フリージア

Base note：シダーウッド / ホワイトパイン / バニラ / ベチバー / アンバームスク / ウッディ

■ COSTCO導入記念プレゼントキャンペーン開催！

COSTCO導入を記念し、Instagramにて 1 Buy Get 1 キャンペーンを実施いたします。

期間中、対象商品をご購入のうえ、購入レシートをZEN shampooの公式InstagramアカウントへDMにてお送りいただいた方を対象に、先着で同商品をもう1点プレゼントいたします。

キャンペーン概要

対象商品：COSTCO限定 ZEN shampooセット

実施内容：COSTCO倉庫店にて対象商品をご購入いただいた方を対象に、購入レシートをZEN shampoo公式InstagramアカウントへDMでお送りいただくと、先着50個限定でシャンコン1セットをプレゼントいたします。

応募期間：6/1(月)~6/8(月)

詳細については、ZEN shampoo公式Instagramをご確認ください。

ZEN shampoo公式Instagram：@zenshampoo.jp(https://www.instagram.com/zenshampoo.jp/)

■商品概要

商品名：ZEN shampoo シャンプー・コンディショナーセット（COSTCO限定パッケージ）

内容量：各400mL

販売場所：全国のCOSTCO 全37店舗 (2026年5月29日時点）

製造国：日本（三重県）

※取り扱い商品および在庫状況は店舗により異なる場合がございます。

※販売開始時期は店舗により異なる場合がございます。

◼︎王子製薬株式会社について

「美しく在る。目に見えない香りで、心に触れる。」

香りは、かたちを持たない、唯一の贈り物。それは人の記憶に残り、感情をそっと揺らします。私たちは、"美しさとは、気づく前に感じるもの"という信念のもと、パッケージデザイン、商品のフォルム、そして香りの立ち方にまで、丁寧に美を込めています。

流行よりも、心に残るものを。

強さよりも、優しく続くものを。

香りで、美しく。

その人らしい時間ごと、美しく。

王子製薬は、香りを通して、人の暮らしと心に、

確かな「美しさの余韻」を届けていきます。

公式サイト：https://oujisekken.co.jp/

◼本件に関するお問い合わせ

王子製薬株式会社 PR部

東京都渋谷区神宮前4-3-15 東京セントラル表参道519

メール：ouji_pr@ouji.com

電話：03-6812-9278